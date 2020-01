Robert Lewandowski będzie jeździł Audi e-tron. To auto elektryczne

Nie od dziś wiadomo, że Bayern Monachium współpracuje z marką Audi. Obie firmy przedłużyły swój kontrakt do 2029 roku. Oznacza to, że piłkarze jednego z najpopularniejszych niemieckich klubów dalej będą jeździli autami z czterema pierścieniami na masce. Nie jest niczym odkrywczym, że przedsiębiorstwa motoryzacyjne dążą do elektryfikacji. Dlatego też Robert Lewandowski oraz jego koledzy będą jeździli między innymi Audi e-tron. Jak nie trudno się domyślić, jest to auto elektryczne.

Audi e-tron dla wszystkich licencjonowanych graczy drużyny Bayern Monachium. Robert Lewandowski również będzie jeździł autem elektrycznym

Współpraca pomiędzy Audi, a Bayernem Monachium trwa od 2002 roku. Mało tego, niemiecka marka jest od 2011 udziałowcem tej drużyny. Stąd też między innymi puchar Audi, który w ubiegłym roku odbył się już po raz szósty na monachijskiej Allianz Arena. Z racji tego, że oba te przedsiębiorstwa dążą do zmniejszenia emisji spalin, cała flota pojazdów, którą otrzymają sportowcy będzie cechować się średnim maksymalnym poziomem emisji na poziomie 95 gramów CO2/km przez cały okres obowiązującej umowy. Docelowo, w przyszłości minimum połowa wszystkich dostarczonych samochodów ma być zelektryfikowana. Dlatego też Robert Lewandowski otrzyma Audi e-tron. Na szczęście auto elektryczne to nie jedyny pojazd we flocie naszego czołowego napastnika. Czym jeździ Robert Lewandowski? Widziano go między innymi w Mercedesie-Maybach S 560, aczkolwiek według portali plotkarskich jest posiadaczem między innymi Ferrari, czy Porsche. Wcale nie powinno to nikogo dziwić. W końcu zarabia nie mało, więc może sobie na to pozwolić.

Współpraca Audi z Bayernem Monachium to oczywiście biznes dla marki motoryzacyjnej

Nikogo nie powinno dziwić to, że współpraca z Bayernem to dla Audi niezły biznes. Dzięki temu marka dociera do 650 milionów fanów klubu z Monachium, a przecież wśród nich mogą znaleźć się potencjalni klienci. Co ciekawe, tylko w Chinach FC Bayern może pochwalić się 135 milionami kibiców, a Państwo Środka jest bardzo ważnym i rosnącym ciągle rynkiem dla Audi. Warto dodać, że współpraca ta dotyczy nie tylko piłki nożnej. Marki porozumiały się również w kwestii zespołu koszykarzy. W końcu mecze rozgrywane są przecież w hali Audi Dome. Dlatego też Bayern przedłużył współpracę z Audi do 2023 roku właśnie z tą drużyną.