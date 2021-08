Robert Lewandowski bestią w FIFA 22! Znamy jego rating!

Robert Lewandowski w poprzednim sezonie został uznany za najlepszego piłkarza świata. Polski napastnik Bayernu Monachium pobił legendarny rekord Gerda Mullera i strzelił 41 bramek w jednym sezonie Bundesligi. Takie wyczyny nie przeszły bez echa, a to potwierdza rating piłkarza w najnowszej grze FIFA 22.

Robert Lewandowski indywidualnie rozegrał świetny sezon

Poprzedni sezon w wykonaniu Roberta Lewandowskiego był niesamowity. Polak zgarnął wszystkie nagrody, które można było zdobyć, bił rekord za rekordem i przede wszystkim strzelił 41 bramek w sezonie niemieckiej ligi, co sprawiło, że pobił rekord Gerda Mullera. Kontuzja, której nabawił się podczas meczu eliminacyjnego Mistrzostw Świata przeciwko Andorze, sprawiła, że rekord ten padł w ostatniej kolejce sezonu Bundesligi. Wielu sądzi, że gdyby nie to, Robert Lewandowski sezon zakończyłby z wynikiem bliższym 50 bramek w sezonie.

Lewy w poprzednim sezonie pobił kilka rekordów.

Tak świetny indywidualnie sezon niestety nie przeniósł się na wyniki zespołu. Bayern Monachium co prawda obronił tytuł mistrzowski, jednak to było jedyne trofeum w poprzednim sezonie. A to za mało jak na aspiracje bawarskiego klubu. Robert Lewandowski i jego drużyna nie zdobyła Pucharu Niemiec. Ze względu na brak Polaka odpadła również w ćwierćfinale Ligi Mistrzów przegrywając z PSG. W najnowszej grze FIFA 22 nie liczą się jednak osiągnięcia zespołu, a indywidualne sukcesy, dlatego też „Lewy” będzie absolutnym topem w grze.

Polak topową kartą w FIFA 22

EA co prawda nie podała żadnych informacji na temat ratingów zawodników w swojej grze, ponieważ jest na to za wcześnie, ale już teraz pojawiają się przecieki odnośnie do ocen w FIFA 22. Informację o ratingu Polaka podał użytkownik Mavzfut, który w przeszłości celnie podawał oceny piłkarzy w serii FIFA. Według niego Robert Lewandowski będzie miał ocenę 93, czyli taką samą jak Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Ci trzej piłkarze staną się najmocniejszymi zawodnikami w nowej odsłonie kultowej serii gier.

Jeśli spekulacje się potwierdzą, Robert Lewandowski otrzyma swoją najlepszą kartę w historii. W poprzedniej odsłonie polski napastnik mógł pochwalić się podstawowym overallem na poziomie 91.