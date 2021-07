Robert Lewandowski za trzech zawodników? Angielski klub szykuje ofertę!

Co chwila pojawiają się nowe informacje na temat ewentualnego transferu Roberta Lewandowskiego do innego klubu. Bayern Monachium łatwo nie puści swojego gracza, ale to nie oznacza, że kluby nie próbują pozyskać napastnika klubu z Bawarii. Angielski klub szykuje się do wysłania oferty i wierzy, że Robert Lewandowski, dzięki niej, zasili ich szeregi.

Robert Lewandowski trafi do Premier League?

Kilka dni temu pisaliśmy, że Lewandowski znalazł się na celowniku kilku europejskich gigantów. Najbardziej zainteresowany pozyskaniem polskiego napastnika Bayernu Monachium jest Manchester City. The Citizens nie zdołali sprowadzić do siebie Harry’ego Kane, dlatego też drugim dla nich wyborem jest właśnie Lewandowski.

Bayern Monachium nie jest jednak skłonny sprzedać swojego najlepszego zawodnika. Robert Lewandowski ma kontrakt ważny do czerwca 2023 roku i wydaje się, że klub z Bawarii chce zatrzymać Polaka do końca umowy. Przynajmniej na tę chwilę. To wkrótce może się zmienić, bo Chelsea Londyn, jeden z klubów zainteresowanych ściągnięciem Polaka, szykuje mocną ofertę.

Lewy trafi na Stamford Bridge? Chelsea szykuje ofertę za Polaka.

Trzech za jednego. Bayern się skusi?

Chelsea Londyn ma mały problem na pozycji napastnika. Timo Werner nie spełnia pokładanych w nich nadziei, a sprowadzenie Erlinga Haalanda skończyło się fiaskiem. The Blues zwrócili się w stronę Bayernu Monachium. Robert Lewandowski byłby rozwiązaniem ich wszystkich problemów. Według dziennika „The Sun” londyński klub jest gotów zapłacić za „Lewego” 50 milionów funtów. To jednak nie wszystko.

Jak podaje serwis express.co.uk, klub należący do Romana Abramowicza wierzy, że Robert Lewandowski będzie dostępny w wymianie za trzech innych piłkarzy. Mowa tutaj o Tammym Abrahamie, Callumie Hudson-Odoi i Hakimie Ziyechu. Pierwszych dwóch to młodzi zawodnicy, którzy mają przed sobą perspektywiczną karierę. Hudson-Odoi’a wcześniej był już łączony z Bayernem, jednak Chelsea nie chciała go sprzedać. Ziyech z kolei nie może zaliczyć ostatniego sezonu do udanych i sugeruje się, że jest on na wylocie. Na zawodnika ostrzy sobie zęby AC Milan.

Czy wymiana trzech zawodników za jednego będzie dla Bayernu na tyle ciekawa, że Robert Lewandowski trafi na Stamford Bridge? Wydaje się, że to może być za mało. Bawarczycy mogliby przystać na ofertę, w której do tej paczki zawodników dołączone zostałoby wcześniej wspomniane 50 milionów funtów.