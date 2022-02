Roblox: seks oraz inne niepokojące treści w grze dla dzieci!

Roblox to powszechnie znana i lubiana gra przez młode pokolenie. W USA w grę gra ponad połowa dzieci w przedziale wiekowym od 9 do 12 lat. W Polsce jest podobnie. W tytuł ten nie powinni grać nieletni.

Fenomen Roblox

Roblox jest nazywany „sandboxem”. Stworzony po to by rozwijać kreatywność. Gracze za pomocą programistycznych narzędzi zawartych na platformie mogą tworzyć swoje światy oraz scenariusze. Wszystko okraszone jest prostą, „klockową” oprawą wizualną. Bez wątpienia Roblox jest najpopularniejszą grą na świecie dla dzieci. Gra pozwala dzieciom tworzyć swoje historie oraz światy i grać w na nich z innymi graczami z całego świata. To sposób na łączenie się w czasie rzeczywistym z innymi ludźmi za pomocą połączenia internetowego. Według raportu Bloomberga z 2020 roku w grę grało ponad 66% amerykańskich dzieci w przedziale 9-12 lat.

„Condos” prawdziwa zmora Robloxa

Swoboda tworzenia w grze Roblox zachęciła niektórych graczy do tworzenia treści nieodpowiednich dla dzieci. Serwery, na których ukazywane są treści nieodpowiednie, najczęściej związane z seksem, noszą nazwę „Condos”. Żywotność gry „condos” jest zazwyczaj krótka. Już po kilku godzinach znikają, lecz na ich miejsce powstają nowe. Administratorzy serwerowi prowadzą zaciekłą walkę aby nieodpowiednie treści zostały natychmiast usuwane.

Co tak naprawdę dzieje się na serwerach mianowanych nazwą „condos” ? Dochodzi tam do złamania zasad. Tak naprawdę pierwotny cel gry schodzi na drugi plan. Są to „pokoje”, utworzone przez graczy, w których ludzie mogą rozmawiać o seksie. Mało tego! To miejsca, gdzie awatary mogą uprawiać wirtualny seks. To tylko wierzchołek góry lodowej, gdyż administratorzy każdego dnia walczą z przejawami : przemocy, rasizmu, treściami nazistowskimi i ksenofobicznymi.