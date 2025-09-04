Roborock na IFA Berlin 2025. Pralka i roboty koszące. Serio!

Kolejna relacja, tym razem sprawdźmy nowości Roborock na IFA Berlin 2025. A jest o czym pisać, bowiem marka, która przyzwyczaiła nas do wprowadzania na rynek odkurzaczy pionowych i robotów odkurzających, dziś zaskoczyła produktami z nowych kategorii. Mowa o robotach koszących oraz pralko-suszarce.

Roborock na IFA Berlin 2025.

W końcu czuję targi! Tłum ludzi, gwar, masa produktów, wszędzie coś nowego. Bardzo mi się to podoba i już teraz sugeruję – introwertycy, lepiej przygotujcie się na szok, jeśli kiedykolwiek (pewnie nigdy) wpadniecie na pomysł, by odwiedzić takie miejsce jak Messe Berlin. W tej publikacji skupiam się na stoisku marki Roborock, ponieważ producent ten zaskoczył nowymi produktami, których dotychczas nie oferował.

Roborock na IFA Berlin 2025 – szybki skrót nowości

Co pokazano czwartego września bieżącego roku w Messe Berlin? Przede wszystkim mamy trzy nowe modele robotów koszących, które pojawią się w Europie. Mowa o RockMow Z1, RockMow S1, a także RockNeo Q1. Trochę szkoda, ze nie pojawiły się na wiosnę, ale cóż, poczekamy do kolejnego sezonu, prawda? Rzecz jasna, Roborock nie pominął (co raczej oczywiste) urządzeń domowych. Mamy między innymi robot Qrevo Curv 2 Pro oraz F25 Ultra, który jest pionowym odkurzaczem myjącym, który – uwaga – posiada tryb czyszczenia parą i gorącą wodą. Nowością, na którą warto zwrócić uwagę jest także pralko-suszarka Roborock Zeo X.

Producent podczas prezentacji pochwalił się również wynikami sprzedaży. Według IDC, Roborock jest numerem jeden w krajach takich jak Dania, Finlandia, Niemcy, Korea Południowa, Norwegia, Szwecja i Turcja, jeśli chodzi o roboty sprzątające pod kątem liczby sprzedanych sztuk, jak i wartości sprzedaży. Zerknijmy na liczby, bo te robią wrażenie. W tym przypadku trzeba przeanalizować sprawozdanie dla Giełdy Papierów Wartościowych w Szanghaju. Uwaga – w połowie 2025 globalne przychody Roborock wyniosły 7,9 miliarda RMB, a to oznacza wzrost rok do roku na poziomie 78,96%!

Roborock na IFA Berlin 2025.

Roborock już nie tylko sprząta. Od teraz także kosi!

Wszyscy dobrze wiemy, że marka zna się na technologii związanej z tworzeniem map pomieszczeń i automatyzacji. Dlatego też nie martwię się o wydajność i precyzję działania nowości, które zobaczyłem na targach w Berlinie. Zarówno RockMow Z1, RockMow S1, jak i RockNeo Q1 zostały wyposażone w napęd na cztery koła z niezależnymi silnikami w każdym z kół! Mało tego, cechują się inteligentnym unikaniem przeszkód, które jest wspierane przez sztuczną inteligencję. Wisienką na torcie jest możliwość jazdy po zboczach o nachyleniu do 80 % (39 stopni).

Roborock na IFA Berlin 2025.

Nowy robot sprzątający – Qrevo Curv 2 Pro. Wjedzie tam, gdzie inne „mówią: nie”.

Co można pokazać w przypadku robotów sprzątających, skoro one są tak podobne do siebie. Zgadzacie się? A jednak, Roborock na IFA Berlin 2025 pokazał model Qrevo Curv 2 Pro, który ma odpowiednią moc ssania, która wynosi aż 25 000 Pa. Do tego dochodzi ciekawa technologia, a raczej system adaptacyjnego podwozia. Koła obracają się we wszystkich kierunkach, dzięki czemu robot potrafi dopasować wysokość obudowy do otoczenia. W teorii, sprawdzi się tam, gdzie mamy dywany do 3 cm grubości. Do tego dochodzi bardzo ważna rzecz, a mianowicie wysokość robota, która wynosi 7,98 cm. To oznacza, że Qrevo Curv 2 Pro wjedzie nawet pod niskie meble, a więc wyczyści trudno dostępne miejsca.

Roborock na IFA Berlin 2025.

Nowy pionowy odkurzacz myjący Roborock F25 Ultra

Pozostając przy temacie „sprzątaniowych” nowości Roborock na IFA Berlin 2025, nie sposób nie wspomnieć o F25 Ultra. Jest to odkurzacz myjący, który wyróżnia się bardzo ciekawą technologią czyszczenia wysokotemperaturowego. W skrócie, para, której temperatura wynosi 150 stopni Celsjusza jest uwalniana przez sześć dysz. Dzięki temu możemy pozbyć się nawet najtrudniejszych zabrudzeń, bez konieczności korzystania ze środków chemicznych. To oznacza eliminację 99,99% bakterii (to potwierdzają testy TÜV SÜD) i redukcję alergenów.

Roborock na IFA Berlin 2025.

Odkurzacze pionowe? Te również zostały pokazane w Berlinie. Mowa o H60 i H60 Hub

Jeśli wolisz samodzielne sprzątanie, marka ma dwa nowe odkurzacze pionowe. Oczywiście, w wariancie Hub otrzymujesz stację dokującą, która posiada funkcje automatycznego opróżniania. Odstawiasz H60 Hub do stacji, a ona zasysa kurz do worka i rozpoczyna ładowanie akumulatora. Niezależnie od wersji, roboty mają zginaną do 90 stopni rurę, co ułatwia czyszczenie pod meblami. Dodam również, że dotyczy to wąskich szczelin. Warto jeszcze wspomnieć o funkcji, której ja akurat nie lubię. Mowa o zielonym świetle LED, które sprawia, że żaden pyłek czy kurz się przed nami nie ukryje. Wiecie jednak, że przez to będziecie odkurzali co pół godziny? Niestety, ciągle będziecie widzieli te nieczystości – wiem z doświadczenia.

Roborock na IFA Berlin 2025.

Pralko-suszarka Roborock Zeo X. Tak, dobrze czytasz – nowość w ofercie!

Tak, nowością Roborock na IFA Berlin 2025 jest pralko-suszarka, która zadebiutuje na wybranych rynkach europejskich. Model ten wyróżnia przede wszystkim stylowy design – zgodzicie się, prawda? Do tego dochodzi zaawansowana technologia: zarówno suszenia, jak i prania. Kolejnym atutem tej nowości w ofercie marki Roborock jest głębokość, która wynosi zaledwie 594 mm. Oczywiście, nie uwzględniam w tym wymiarze drzwi. Jeśli więc masz wąską przestrzeń, Zeo X sprawdzi się idealnie. A nie utracisz przy okazji pojemności pracy, bowiem możesz wyprać aż 11 kg ubrań i 6 kg wysuszyć.

Co jeszcze o niej wiemy? Przede wszystkim mamy niską temperaturę suszenia, która wynosi około pięćdziesięciu stopni Celsjusza w przypadku większości tkanin. Takie materiały jak wełna czy jedwab będą suszone w około 37 stopniach Celsjusza. Oprócz tego Roborock Zeo X otrzymał podwójny certyfikat Woolmark Green. Co to takiego? To gwarancja profesjonalnej pielęgnacji wełny. Sprzęt został również wyposażony w technologię FineFoam, która generuje gęstą mikropianę, wnikającą głęboko w tkaniny, czego efektem jest oczywiście dokładne i skuteczne usuwanie zabrudzeń.

Roborock na IFA Berlin 2025.

Pierze, suszy i sprząta. Czekaj, co?!

Widziałem produkty, które już są, działają i będzie niebawem można je kupić. Roborock na targach IFA w Berlinie pokazał jeszcze bardzo ciekawy koncept, który zawiera zestaw do sprzątania domowego. Co to takiego? To jeden system łączący funkcje pralki, suszarki, robota sprzątającego, a także stacji dokującej. To bardzo ciekawe rozwiązanie, które korzysta z jednego systemu odprowadzania, dzięki czemu nie musimy posiadać wielu instalacji hydraulicznych. Do tego dochodzi panel umożliwiający obsługę zarówno robota, jak i pralko-suszarki.

Roborock na IFA Berlin 2025.

Wizja bardzo ciekawa, to fakt. Ja bym jeszcze poprosił o robota do sprzątania frontów mebli czy do szyb, ale to akurat nic dziwnego. Zdecydowanie, zaskoczyłbym się (pozytywnie), gdyby jakaś marka, może to być Roborock, bo czemu nie, zaprezentowała robota, który integruje się z naszą lodówką i samodzielnie pobiera z niej produkty, by później przygotować jakieś fajne danie: mam na myśli zarówno śniadanie, obiad, jak i kolację. Chyba nie ma nic gorszego w dorosłym życiu, niż kupowanie produktów na jedzenie, wymyślanie jedzenia, a później zmywanie po tym jedzeniu. I tak w kółko. A tu? Problem byłby rozwiązany, prawda?

Ile kosztują nowości Roborock, które zobaczyłem na IFA Berlin 2025?

Zacznijmy od H60 Ultra, ponieważ jest on już dostępny w sklepie Roborock, a także u partnerów. Jego cena wynosi 1099 zł, ale uwaga – do 14.09 możesz go kupić za 799 zł, co wydaje się być bardzo atrakcyjną ofertą! Co do pozostałych premier, mamy między innymi Qrevo Curv 2 Pro, który kosztować będzie 1299 euro, F25 Ultra wyceniono na 799 euro, natomiast pralko-suszarka Roborock Zeo X, która będzie dostępna na wybranych europejskich rynkach będzie kosztowała 1499 euro.

Przy okazji zerknij na nasz test Roborock Q7 TF+. To tani robot sprzątający, który został wyposażony w stację dokującą. Po szczegóły na temat produktów prezentowanych podczas IFA, jak i innych nowości marki odsyłam na stronę roborock-poland.pl.