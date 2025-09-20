Roborock RockMow i RockNeo będą kosić trawnik. Dadzą radę?

Kto by pomyślał, że firma kojarzona głównie z robotami odkurzającymi wejdzie na… trawniki? A jednak! Roborock, gigant od inteligentnego sprzątania wnętrz, ogłosił właśnie nową linię robotów koszących. Nazywają się RockMow i RockNeo, a ich zadaniem jest jedno – sprawić, żebyśmy zamiast biegać z kosiarką po ogrodzie, mogli spokojnie chillować w hamaku z kawą w ręku.

Od odkurzacza do kosiarki – naturalny krok

Dla Roborocka to kolejna duża zmiana w portfolio. Najpierw opanowali nasze salony i kuchnie robotami sprzątającymi, a teraz przenoszą tę filozofię na świeże powietrze. Hasło jest proste: „więcej czasu dla siebie”. Zamiast walki z kretowiskami czy irytującą trawą przy krawężniku, dostajemy inteligentne kosiarki, które same ogarną temat.

Leon Li, szef działu kosiarek w Roborocku, mówi wprost: firma wykorzystała swoje doświadczenie w nawigacji, mapowaniu i AI do stworzenia maszyn, które nie tylko koszą, ale też myślą, jak to robić najlepiej. A że wszystko jest zamknięte w premium designie – to już taki znak firmowy marki.

Rock the Mow – show pod Monachium

Premiera kosiarek odbyła się w naprawdę filmowych okolicznościach – w dolinie rzeki Isar pod Monachium. Były pokazy na żywo, testy w terenie i cała masa influencerów, którzy od razu wrzucali filmiki na swoje profile. Hasło przewodnie brzmiało: „Rock the Mow – Time to Roll” i faktycznie, wygląda na to, że Roborock ruszył w stronę zielonych podwórek z pełnym rozmachem.

Po IFA w Berlinie to kolejny mocny akcent pokazujący, że marka nie zatrzymuje się tylko na odkurzaczach. Teraz chce być też liderem w kategorii inteligentnych ogrodów.

Trzy modele – dla każdego coś koszącego

Roborock wchodzi w ogrodowe klimaty od razu z trzema modelami, dopasowanymi do różnych potrzeb:

RockMow Z1 – potwór na każde warunki. Radzi sobie z dużymi ogrodami (do 5000 m²), stromymi zboczami, kamieniami i… jeżami. Dzięki napędowi na cztery koła i systemowi Active Steering pokonuje nachylenia do 80% i przeszkody o wysokości 6 cm. A dzięki ostrzom PreciEdge tnie trawę tuż przy krawędziach, więc nożyce pójdą w odstawkę. W aplikacji można nawet ustawić wzór koszenia – od klasycznych pasów po kreatywne esy-floresy.

RockMow S1 – złoty środek. Idealny do ogrodów średniej wielkości (ok. 1000 m²). Wjeżdża w szczeliny szerokie na zaledwie 70 cm, pokonuje nachylenia do 45% i kosi cicho, tak że sąsiedzi nawet nie zauważą. W 12 godzin ogarnia cały trawnik, zostawiając właścicielowi czas na grillowanie, a nie machanie kosą spalinową.

RockNeo Q1 – kompaktowy pomocnik do mniejszych ogródków. Najbardziej rodzinny model, z trybem Wildlife-Friendly, który chroni jeże i inne zwierzaki – robot nie pracuje nocą, więc nikt nie ucierpi. Radzi sobie ze wzniesieniami do 45% i przeszkodami do 4 cm. Do tego kosi precyzyjnie aż do 3 cm od krawędzi i sam planuje pielęgnację różnych stref trawnika.

AI, aplikacja i brak wymówek

Wszystkie modele działają w oparciu o autorską technologię Sentisphere AI Environmental Perception. To dzięki niej roboty wykrywają przeszkody, omijają meble ogrodowe, donice czy dziecięce zabawki, a jednocześnie koszą naprawdę równo. Wysokość cięcia ustawiamy w aplikacji, tak samo jak harmonogram pracy czy wzór koszenia.

Roborock zadbał też o to, żeby kosiarki były bezpieczne, ciche i ekologiczne – z szybkimi bateriami i trybami oszczędzania energii.

Kiedy Roborock RockMow i RockNeo pojawią się w Polsce?

Na premierę w naszym kraju trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. RockMow Z1, RockMow S1 i RockNeo Q1 trafią do sprzedaży w Polsce w przyszłym roku. Krótko mówiąc: Roborock wchodzi do ogrodów z przytupem. Jeśli ich kosiarki będą działać tak dobrze, jak roboty odkurzające, to szykuje się nowy must-have dla każdego, kto marzy o perfekcyjnym trawniku – bez odrobiny wysiłku. Szczegóły na temat nowości tej marki z pewnością znajdziesz na stronie Roborock Polska. Przy okazji sprawdź nasz test Roborock Q10 VF+.