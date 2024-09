Czy robot sprzątający za 1000 zł mniej to dobra promocja? Oczywiście! Dreame Technology ruszyło z akcją ogłaszającą koniec lata i przeceniło kilka produktów o naprawdę spore kwoty! Co kupimy taniej?

Lato dobiega końca, więc Dreame Technology przygotowało promocję na otarcie łez

Koniec kalendarzowego lata już 22 września. Idą chłodniejsze dni, a dla ocieplenia atmosfery i wywołania uśmiechu na twarzy tych, którzy smucą się z powodu odchodzącej najcieplejszej pory roku, Dreame Technology przygotowało specjalną promocję, której nie chcecie przegapić.

Od 16 do 22 września, w ramach promocji „Back to School”, przygotowanej przez Dreame Technology, urządzenia tej marki można kupić w naprawdę niespotykanych promocjach. Co zatem przygotowała firma z okazji kończącego się lata?

Robot sprzątający za 1000 zł mniej? Wielka promocja ruszyła

Robot sprzątający za 1000 zł mniej i więcej ciekawych promocji!

Dreame przygotowało naprawdę ciekawe promocje, dzięki którym możemy kupić urządzenia pomagające nam w codziennym życiu w bardzo okazyjnych cenach. W tegorocznej promocji „Back to School” znajdują się cztery główne kategorie produktów: roboty sprzątające, odkurzacze pionowe, urządzenia myjąco-odkurzające, a także produkty do pielęgnacji.

O jakich modelach mówimy i jakich obniżek się spodziewać?

Roboty sprzątające biorące udział w promocji:

Dreame X40 Master – 6 099 PLN (przed promocją 6 649 PLN)

Dreame X40 Ultra – 4 999 PLN (przed promocją 6 099 PLN)

Dreame L20 Ultra Complete – 3 899 PLN (przed promocją 4 399 PLN)

Dreame L10s Ultra – 3 249 PLN (przed promocją 3 499 PLN)

Robot sprzątający za 1000 zł mniej? Wielka promocja ruszyła.

Przecenione odkurzacze pionowe:

Dreame Z10 Station – 1 599 PLN (wcześniej 2 199 PLN)

Urządzenia Wet&Dry:

Dreame H12 Dual – 2 099 PLN (przed promocją 2 699 PLN)

Dreame H12 Core – 749 PLN (przed promocją 1 349 PLN)

Dreame ruszyło z promocją na koniec lata.

Produkty do pielęgnacji:

Dreame Glory – 449 PLN (wcześniej 649 PLN)

Promocja dostępna jest w oficjalnym sklepie internetowym marki.