Romet twierdzi, że wiele osób robi to zimą. Ty też do nich należysz?

Jestem ciekawy o czym sobie pomyślałeś bądź pomyślałaś klikając w tytuł tego artykułu. Ale co wiele osób robi zimą? Pamiętaj, ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Być może ruszyła Cię nazwa firmy Romet, która również znalazła się w tytule. Tak się składa, że tekst ten dotyczy tematyki rowerowej. Dałeś się nabrać! Ale jak już tu jesteś to może przeczytasz dalej?

Grupa Romet, popularny w naszym kraju od wielu lat producent rowerów przeprowadził badanie, które dotyczyło głównie jazdy w zimie. Jak się okazuje, 15% osób korzysta ze swojego jednośladu przez cały rok. Z kolei 23% naszych rodaków wybiera się na rowerową przejażdżkę także zimą. Bo w sumie, czemu nie? Co ciekawe, są również tacy, którzy rower wykorzystują tylko w zimie. Taką odpowiedź wybrało aż 8% badanych. Nie ukrywam, trochę mnie to zaskoczyło.

Czy ty też robisz to zimą? Romet sugeruje, że to nie jest taki zły pomysł

Sprawdźmy najpierw, dlaczego ankietowani byli niechętni do uprawiania tego typu sportu zimą. Przede wszystkim chodziło oczywiście o niską temperaturę, wiatr i padający śnieg. Problem ten dotyczył 68% odpowiedzi. Kolejnym problemem były złe warunki drogowe. Chodzi o oblodzenie oraz o śnieg, który miał zalegać na trasach rowerowych. W sumie, jazda jednośladem w takich warunkach faktycznie może być nie tylko trudna, ale może prowadzić do wypadku. Analizując wyniki ankiety przeprowadzonej przez markę Romet, ankietowani narzekali również na braki w wyposażeniu. O co chodzi? O odzież, która miałaby być dostosowana do zimowych warunków. Szczerze mówiąc, wystarczy się przecież ciepło ubrać i już. Od wielu, wielu lat – szczególnie na wsiach – widać, że ludzie radzą sobie zimową porą bez specjalistycznego wyposażenia, o którym wspominają ankietowani.

Połowa ankietowanych stwierdziła, że nie ma szans aby rozpocząć sezon rowerowy zimą. 15% ankietowanych była jednak skłonna do startu w nieco lepszych warunkach atmosferowych. Chodzi przede wszystkim o nieco cieplejsze dni.

Co sądzi na ten temat ekspert?

„Ważne jest odpowiednie dobranie sprzętu do warunków, w jakich przyjdzie nam podróżować. Nasz Team, tworzący zarówno kolekcje rowerów jak i akcesoriów, poświęca wiele uwagi aby nasi klienci mieli do dyspozycji najlepszy sprzęt do określonych warunków i profilu rowerzysty. Jeśli jeździmy głównie w mieście po odśnieżanych trasach możemy założyć, że sprawdzi się ten sam rower, którego używamy w innych okresach roku oraz to samo ogumienie, a najwięcej uwagi powinniśmy poświęcić odpowiedniej do zimowej jazdy odzieży. Coraz większym zainteresowaniem – również w kontekście sezonu jesienno-zimowego – cieszą się e-bikes, które zapewniają wparcie elektryczne, tak ważne szczególnie przy trudnych warunkach pogodowych.

Kluczowe będzie również dodatkowe oświetlenie i odblaski, byśmy byli dobrze widoczni również na słabiej oświetlonych ulicach przy szybko zapadającym zmroku. Jeśli jednak poruszać się będziemy głównie po oblodzonych, bocznych drogach i nawierzchniach szutrowych doradzałbym zainteresowanie się uniwersalnymi rowerami typu gravel, łączące szybkość klasycznej szosówki z komfortem jazdy niezależnie od terenu. Warto także założyć zimowe opony wyposażone w kolce zapewniające dodatkową przyczepność na oblodzonych i zaśnieżonych drogach. Na pewno przydadzą nam się również dodatkowe błotniki dla ochrony przed wodą czy błotem pośniegowym. Przede wszystkim, podobnie jak podczas jazdy samochodem, trzeba jednak pamiętać o dostosowaniu prędkości jazdy do warunków na drodze” – komentuje Grzegorz Grzyb, wiceprezes zarządu Romet.

Jazda rowerem zimą. Na co zwracać uwagę?

Wybierając się na przejażdżkę w zimowej scenerii pamiętaj przede wszystkim o odpowiednim ubiorze. To pozwoli uniknąć przeziębienia – oczywista rzecz. Kolejna sprawa to warunki pogodowe. Jeśli ma intensywnie padać śnieg, bądź ma mocno wiać wiatr raczej bym odpuścił. Romet sugeruje, by zrobić również przegląd podzespołów. Ważne jest smarowanie części ruchomych, sprawdzenie poprawności działania oświetlenia. Jeśli jest taka możliwość, warto wymienić opony na zimowe.

Finalnie życzę Wam przede wszystkim odwagi, gdyż tak naprawdę jazda rowerem zimą może być bardzo przyjemna.