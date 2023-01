Cristiano Ronaldo przeszedł do saudyjskiego Al-Nassr, co zaszokowało cały świat. Okazuje się, że klub walczy o kolejną wielką gwiazdę. Czy prawdziwa ofensywa przyniesie zespołowi z miasta Rijad mistrzostwo kraju?

Ronaldo to początek. Saudyjski klub chce więcej!

Al-Nassar planuje przeprowadzić prawdziwą ofensywę transferową. Saudyjski klub zakontraktował Cristiano Ronaldo i wygląda na to, że to nie koniec szokujących ruchów, chociaż ten następny może być zdecydowanie trudniejszy, niż podpisanie portugalskiego zawodnika.

Jak podają media, Al-Nassar zarzuca swoje sidła na Lukę Modricia. 37-letni pomocnik na ostatnim mundialu w Katarze po raz kolejny pokazał klasę i poprowadził Chorwację do brązowego medalu. Nie ma jednak co ukrywać, Chorwat zbliża się do końca kariery i choć kibice Realu Madryt nie chcą tego zaakceptować, to jest to nieuniknione.

Ronaldo to początek. Al-Nassr rusza po inną gwiazdę! Fot. Author Unknown/ Twitter @RMBlancoZz

Luka Modrić w kręgu zainteresowań Al-Nassar

Dlatego też saudyjski klub chce spróbować swoich szans na ściągnięcie legendarnego pomocnika. Klub walczy o mistrzostwo kraju i w ten sposób chce zwiększyć swoje szanse na ostateczny triumf. Podpisanie Cristiano Ronaldo było więc początkiem transferowej ofensywy.

CR7 od 30 grudnia 2022 jest zawodnikiem saudyjskiego klubu. To jednak nie koniec transferów!

Z chorwackim zawodnikiem będzie zdecydowanie trudniej, ponieważ chce on przedłużyć wygaszający w czerwcu 2023 roku kontrakt o kolejny rok. Jeśli klub z Madrytu zgodzi się na te warunku, Modrić po jego zakończeniu będzie miał 39 lat. To nie jest jednak dla saudyjskiej drużyny przeszkodą.

Mówi się również, że w kręgu zainteresowań dziewięciokrotnego mistrza kraju są Sergio Ramos oraz Mauro Icardi.

Źródło: Interia Sport