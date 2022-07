Rosjanie stworzyli kolejny smartfon, który oferuje bardzo dobry stosunek wydajności do ceny. BQ 6868L Wide to budżetowiec, którego największym plusem jest właśnie cena. Co takiego oferuje rosyjski telefon?

Rosyjska marka stworzyła budżetowy smartfon

BQ 6868L Wide to nowy smartfon stworzony przez rosyjską markę, który co prawda nie zachwyca pod względem specyfikacji, jednak jego cena jest adekwatna do tego, co oferuje. Rosjanie przez atak na Ukrainę i nałożone sankcje, mają spore problemy z dostawami wszystkiego, w tym urządzeń elektronicznych.

Przeczytaj także: iPhone 11 Pro zatrzymał kulę i uratował życie ukraińskiego żołnierza. Sytuacja jak z filmu!

Co prawda Huawei w ostatnich dniach ogłosił, że wznawia dostawy swoich urządzeń do Federacji Rosyjskiej, jednak Rosjanie cały czas starają się tworzyć własne rozwiązania. Ostatnio pisaliśmy o tym, że chcą oni stworzyć własny silnik do gier, który ma być konkurencją dla Unity i Unreal Engine. Smartfon BQ 6868L Wide trafił jednak na rynek i nie jest mitycznym urządzeniem.

Rosjanie zaprezentowali swój smartfon. Co oferuje BQ 6868L Wide? Rosjanie zaprezentowali swój smartfon. Co oferuje BQ 6868L Wide?

Co oferuje BQ 6868L Wide?

BQ 6868L Wide to smartfon, który został wyposażony 6,8-calowy wyświetlacz IPS. Urządzenie napędzane jest procesorem Unisoc Tiger T310, który lekko mówiąc nie zachwyca wydajnością, jednak radzi sobie z podstawowymi czynnościami. Na pokładzie znajdziemy także 3 lub 4 GB pamięci RAM, oczywiście w zależności od wersji. Telefon może oferować także 32 lub 64 GB pamięci na dane.

Smartfon rosyjskiej firmy oferuje baterię o pojemności 4000 mAh oraz podwójny aparat – tylny sensor oferuje 13 Mpix. Przednia kamera do selfie to 8-megapikselowe oko. Urządzenie pracuje na systemie Google Android 11. Cena to około 8 tys. rubli (ok. 650 PLN) za wersję 32 GB i 8,5 tys. rubli (ok. 700 PLN) za model w wersji 4/64 GB.

Rosjanie zaprezentowali swój smartfon. Co oferuje BQ 6868L Wide? Rosjanie zaprezentowali swój smartfon. Co oferuje BQ 6868L Wide?

Źródło: BQ