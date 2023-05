RTX 4070 Twin X2 za mniej niż 3000 zł. Dobra promocja na GPU

Fakt, może niezbyt często piszemy o sprzęcie komputerowym, gdyż tą “działkę” zostawiamy specjalistycznym portalom, jednak RTX 4070 Twin X2, czyli mocna, a zarazem “niedroga” karta graficzna jest teraz w bardzo dobrej cenie. Można ją kupić za mniej niż 3000 złotych.

Sprawa wygląda tak. O RTX 4070 napisano już chyba wszystko. Karta jest mocna, bazuje na architekturze Ada Lovelace. Model ten wykorzystuje układ graficzny AD104. Oferuje 5888 jednostek CUDA, ma 12 GB pamięci typu GDDR6X. Co j jeszcze znajdziemy w tym modelu? Oczywiście, rdzenie Ray Tracing 3 generacji i Tensor 4 generacji. INNO3D GeForce RTX 4070 Twin X2 obsługuje technologię DLSS 3.0. Co to daje w praktyce? Przede wszystkim większą wydajność w nowych grach. Jak twierdzi producent, RTX 4070 oferuje moc na poziomie poprzedniego “potwora do gier”, czyli RTX 3080.

RTX 4070 Twin X2 w dobrej cenie

Jeśli chodzi o pozostałe kwestie sprzętowe, czyli typowy hardware, prezentowany modę pracuje ze standardowym pakowaniem na poziomie 2475 MHz w trybie Boost. Plus za chłodzenie “slim”, które zmieści się do mniejszych obudów. Mamy dwa wentylatory 88 mm oraz radiator z pięcioma rurkami cieplnymi. Oczywiście, jak na nowoczesne karty przystało, mieści się ona na dwóch slotach. Jeśli chodzi o zasilanie, producent sugeruje wykorzystanie tego, który gwarantuje moc na poziomie 600 W. Karta graficzna wymaga podpięcia wtyczki 8-pin z zasilacza. Osoby, które interesują bardziej zaawansowane kwestie techniczne, odsyłam na stronę producenta – INNO3D.

Ile kosztuje RTX 4070 Twin X2?

Przeanalizowałem to, jakie sklepy oferują kartę za około 2800 – 2900 złotych. Przykładowo w tej cenie kupicie ją np. w sklepie Sferis.pl (2849 zł) oraz KR System (2829 zł). Morele.net również sprzedaje ją poniżej 3000 zł (konkretnie 2944 zł). Pozostałe sklepy sprzedają ją nieco drożej, bo od 3050 do nawet 3150 zł. Z resztą, zobaczcie sami ofertę wszystkich sklepów, które mają INNO3D RTX 4070 Twin X2.