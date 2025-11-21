Marka Russell Hobbs postanowiła zrobić coś naprawdę dużego – i ważnego. Ogłoszono właśnie trzyletnie partnerstwo z międzynarodową organizacją Action Against Hunger, która od lat walczy z głodem i niedożywieniem na świecie. Wspólna kampania „Make a Meal Difference” wystartowała symbolicznie w Światowy Dzień Żywności i zapowiada się na jedną z najbardziej wartościowych inicjatyw społecznych w branży AGD.

Russell Hobbs i Action Against Hunger. Kampania Make a Meal Diiference.

Cel? Konkretna pomoc

Russell Hobbs zadeklarował przekazanie minimum 270 000 funtów w ciągu kolejnych trzech lat na działania Action Against Hunger. To nie tylko wsparcie finansowe, ale też głośny apel o to, by spojrzeć na kuchnię nie jako miejsce z samymi urządzeniami, lecz jako przestrzeń mocy – miejsce, gdzie rodzą się umiejętności, pewność siebie i możliwość przygotowania wartościowego posiłku dla siebie i swoich bliskich.

Kim jest Action Against Hunger?

To organizacja działająca od 1979 roku, obecna dziś w 56 krajach. Tylko w 2024 roku udzieliła pomocy 26,5 milionom osób, zapewniając im dostęp do żywności, wody i wsparcia niezbędnego do godnego życia. Działa zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i w ramach długofalowych programów edukacyjnych.

Wspólna misja i wspólna platforma

„Make a Meal Difference” będzie parasolem dla wszystkich działań podejmowanych w ramach partnerstwa. Skupi się przede wszystkim na edukacji, kreatywności i zaangażowaniu lokalnych społeczności – głównie w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Polsce i Australii. Celem jest budowanie świadomości i inspirowanie młodego pokolenia do podejmowania realnych działań przeciw głodowi.

Co mówią partnerzy?

Izabela Matulka z Russell Hobbs Polska podkreśla, że marka od ponad 70 lat inspiruje ludzi do gotowania, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że dla milionów rodzin na świecie przygotowanie nawet prostego posiłku jest ogromnym wyzwaniem. Dlatego współpraca z Action Against Hunger to dla nich naturalny krok – sposób na realny wpływ na życie potrzebujących.

Jean-Michel Grand z Action Against Hunger dodaje, że globalna sytuacja jest coraz trudniejsza: więcej konfliktów, mniejsze budżety pomocowe, a co za tym idzie – coraz więcej głodujących dzieci. Dzięki środkom z kampanii organizacja będzie mogła dotrzeć do najbardziej potrzebujących i poszerzyć skalę swoich działań.

Russell Hobbs i Action Against Hunger. Co dalej?

Partnerstwo potrwa aż do kwietnia 2028 roku, obejmując projekty edukacyjne, kreatywne i społeczne. Wszystkie łączy jeden, ogromnie ważny cel: walka z głodem i wsparcie tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

Więcej o inicjatywie Russell Hobbs: https://pl.russellhobbs.com/action-against-hunger.

Działania Action Against Hunger: www.actionagainsthunger.org.uk/.

