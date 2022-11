Poznański Lech wczoraj zwycięstwem nad Villarrealem zapewnił sobie awans do kolejnej rundy Ligi Konferencji Europy. Kim mogą być rywale Lecha Poznań na tym etapie rozgrywek? Z pewnością będzie to trzecia drużyna fazy grupowej Ligi Europy.

Lechici w wielkim stylu awansują dalej

Lech Poznań wczorajszego wieczora uszczęśliwił swoich kibiców i z pewnością wywołał lekki uśmiech na twarzy każdego polskiego kibica. Na wiosnę w Lidze Konferencji Europy będziemy mieć swój klub, a to nie zdarza się zbyt często w polskiej piłce nożnej. Kolejorz rozjechał wczoraj Villarreal 3:0!

Rywale Lecha Poznań w kolejnej fazie LKE. Z kim mogą zagrać Lechici?

Przeczytaj także: Ile zarobił Lech Poznań w Lidze Konferencji Europy? Będzie na wzmocnienia!

Rywale Lecha Poznań w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów doszli aż do ćwierćfinałów, więc zwycięstwo nad hiszpańskim klubem jest bardzo imponujące. Co prawda to piłkarze z Hiszpanii prowadzili grę, jednak trzy zabójcze kontry piłkarzy poznańskiego klubu pozwoliły świętować awans do kolejnej rundy Ligi Konferencji Europy.

Potencjalni rywale Lecha Poznań w kolejnej fazie LKE

Gdyby nie zwycięstwo na Bułgarskiej piłkarze Lecha Poznań wiosenną fazę pucharową Ligi Konferencji Europy oglądaliby z fotela, ponieważ Hapoel Beer Szewa, który tracił do Kolejorza jeden punkt, wygrał z Austrią Wiedeń aż 4:0! Na całe szczęście wynik w Poznaniu był bardzo zbliżony, dlatego też 16 lutego podopieczni Johna van den Broma rozegrają swój pierwszy mecz w 1/16 LKE.

Wiosną Liga Konferencji Europy powróci na Bułgarską!

Rywale Lecha Poznań w 1/16 LKE nie będą jednak drużynami z tego samego turnieju, ponieważ drużyny, które zajęły drugie miejsca w swoich grupach, zmierzą się z drużynami, które fazę grupową Ligi Europy zakończyły na trzecim miejscu. Mówimy więc tutaj o klasowych rywalach. Z kim potencjalnie może zagrać Lech?

Oto potencjalni rywale Lecha Poznań w 1/16 finałów Ligi Konferencji Europy.

Lazio Rzym

SC Braga

Trabzonspor

Sheriff Tiraspol

Karabach

Ludogorets

Bodo / Glimt

AEK Larnaca

Losowanie odbędzie się 7 listopada (poniedziałek). Pierwsze mecze zostaną rozegrane 16 lutego, a rewanże 23 lutego.