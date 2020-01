Co mi dało przejście z Ryzen 3 1200 na Ryzen 5 3600X – recenzja i testy

Zapewne spora część osób po przeczytaniu tytułu tego porównania powie: “po co robić takie porównanie? Przecież to bezsensu.”. Otóż jako osoba, która zaczynała swoją przygodę z Ryzenami od zakupu procesora Ryzen 3 1200, zastanawiałem się na jaki CPU opłaca mi się przesiąść, by odczuć różnicę z której będę zadowolony, ale przy tym nie wydając całego mojego majątku. Wbrew pozorom dużo osób stoi przed takim wyborem, bowiem Ryzen 3 1200 to był(jest) dość pospolity procesor. Do testów otrzymałem CPU Ryzen 5 3600X. Sprawdźmy więc jaka będzie różnica wydajności tych procesorów. Nie przedłużając dłużej, zapraszam do zapoznania się z artykułem!

Kilka słów o Ryzen 3 1200

AMD Ryzen 3 1200 dostaniemy już za około 230 zł, więc jeśli liczymy się z każdym groszem to cena naprawdę jest kusząca. Dzięki temu niskim kosztem jesteśmy w stanie zaopatrzyć się w procesor na podstawkę AM4, która daje nam duże możliwości pod względem przyszłej rozbudowy.

Do tego procesora otrzymujemy chłodzenie boxowe, które na początek powinno w zupełności wystarczyć, o ile nie mamy wygórowanych wymagań. Mało tego, pozwoli ono nawet na OC, lecz trudno mi ocenić na jakie, bo dla mnie kultura pracy jest dość ważna i to wszystko zależy od naszego podejścia do sprawy i co uznamy za rozsądne. Mimo wszystko, Wraith Stealth, którego dostajemy do procesora na początek powinien być jak najbardziej okej. Owy procesor dysponuje 4 rdzeniami oraz 4 wątkami, które powinny wystarczyć przy codziennym użytkowaniu oraz grach, lecz przy niektórych tytułach może braknąć mocy obliczeniowej.

Dodatkowo taktowania oraz napięcie dostarczane do procesora AMD Ryzen 3 1200 zostało przeze mnie delikatnie podbite. Zegary wzrosły do 3.8 GHz, a woltaż ustawiłem na poziomie 1.375V. OC jest stabilne. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo na takich ustawieniach procesor jest w stanie pracować przez ponad 24h przy obciążeniu programem Prime95 na ustawieniu Small FFTs.

Ryzen 5 3600X, czyli mały potworek

AMD Ryzen 5 3600X jest zdecydowanie droższym procesorem. Kosztuje już około 1000 zł. Jest to na tyle duży wydatek, że trzeba się nad nim dłużej zastanowić. Jestem osobą, która jest negatywnie nastawiona do wersji z “iksem”. Dlaczego? Dopłacamy około 100 zł do delikatnie wyższych taktowań. Dlatego też uznajmy, że owy procesor to po prostu podkręcony Ryzen 5 3600.

Do tego CPU również mamy dołączone chłodzenie boxowe, lecz w mojej opinii jest one od razu do odłożenia na półkę. Niestety, odpalenie dodatkowej karty w przeglądarce powoduje, że box zaczyna się rozkręcać do wysokich obrotów, przez co zaczyna być uciążliwy. Wraith Spire to w mojej opinii zdecydowanie za mało jak dla tego procesora. AMD Ryzen 5 3600X został wyposażony w 6 rdzeni oraz 12 wątków, dzięki czemu możemy zagrać na nim we wszystkie gry oraz robić co tylko chcemy.

Porównanie specyfikacji Ryzen 3 1200 z Ryzen 5 3600X

Model Ryzen 5 3600X Ryzen 3 1200 Rdzenie /wątki 6/12 4/4 Taktowanie bazowe 3,8 GHz 3,1 GHz Taktowanie w trybie turbo 4,4 GHz 3,4 GHz Pamięć podręczna L2 + L3 3 + 32 MB 2 + 8 MB TDP 65 W 65 W Układ chłodzenia Wraith Spire Wraith Stealth Podstawka AM4 AM4 Cena +- 1000zł +- 230 zł

Platforma testowa

Chłodzenie : SilentiumPC Navis RGB 280mm

: SilentiumPC Navis RGB 280mm Płyta główna : ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4

: ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4 Pamięć RAM : 2x Ballistix Sport LT, 8GB, DDR4, 3200MHz, CL16

: 2x Ballistix Sport LT, 8GB, DDR4, 3200MHz, CL16 Zasilacz : SilentiumPC Vero M2 600W

: SilentiumPC Vero M2 600W Obudowa : SiletniumPC Armis AR7 TG RGB (3x Corona HP 140mm RGB przód, 1x Corona HP 140mm RGB tył)

: SiletniumPC Armis AR7 TG RGB (3x Corona HP 140mm RGB przód, 1x Corona HP 140mm RGB tył) Dysk systemowy : Samsung EVO 860 250GB (włączony RAPID mode)

: Samsung EVO 860 250GB (włączony RAPID mode) Dysk na dane: Toshiba P300 3TB

Toshiba P300 3TB Karta Graficzna : MSI GTX 1070 8GB Armor

: MSI GTX 1070 8GB Armor Wersja sterownika graficznego : 441.87

: 441.87 System operacyjny: Windows 10 Pro 1909

Wentylatory podczas przeprowadzania testów w obudowie były ustawiony na 3 tryb obrotów (najwyższy) dla zapewnienia jak najniższych temperatur podzespołów. Miało to zapobiec zbijaniu taktowań przez temperaturę.

Podczas przeprowadzania testów jedyny włączony program w tle to Spotify, który korzysta z maksymalnie 1% procesora oraz wykorzystuje 120 MB pamięci RAM.

Porównanie wydajności w benchmarkach: AMD Ryzen 3 1200 vs. AMD Ryzen 5 3600X

Myślę, że nie ma sensu rozpisywać się przy każdym benchmarku z osobna na kilkanaście zdań. Wszystkie najważniejsze informacje znajdą się w podsumowaniu. Jedynie pozwolę sobie napisać jaka jest różnica i czy jest ona duża czy mała.

3DMark – Time Spy Extreme

3DMark to znany chyba wszystkim osobnikom obeznanym w temacie komputerów. Jak widać na załączonej grafice, różnica w procesorach jest prawie 3-krotna, co bardzo dobrze pokazuje kontrast w wydajności obu procesorów.

7-Zip

7-Zip to program służący głównie do kompresowania (plików, folderów itd.), bądź rozpakowywania (archiwum, czyt. skompresowanego pliku). Posiada także wbudowany benchmark. Jak widać, Ryzen 5 3600X również tutaj góruje nad procesorem Ryzen 3 1200. W przypadku “Kompresja Ocena/Użycie” oraz “Dekompresja Ocena/Użycie” wygrywa Ryzen 3 1200. Dlaczego? Nie wiem. Podejrzewam, że benchmark ma problem z wykorzystaniem wszystkich 12 wątków przez co są takie wyniki. Poza tymi dwoma przypadkami wszędzie na prowadzeniu jest Ryzen 5 3600X.

Cinebench R15

Cinebench R15 to kultowy benchmark. Jak widać Ryzen 5 3600X deklasuje Ryzen 3 1200 w testach wielowątkowych 3-krotnie, a w teście jednego rdzenia o 50 pkt.

Cinebench R20

Cinebench R20 to nowsza wersja piętnaski. W przypadku testu wielowątkowego mamy wynik niemalże 3-krotnie większy na korzyść Ryzen 5 3600X, a w przypadku 1 rdzenia, wyniki różnią się o około 120 pkt.

RealBench – Edytowanie obrazu

W przypadku tego benchmarku różnica już nie jest aż tak znaczna, bowiem wynosi ona około 50 000 pkt.

RealBench – H.264 enkodowanie filmu

Tutaj natomiast już różnica jest zdecydowanie większa, bowiem Ryzen 5 3600X jest ponad 3-krotnie lepszy od Ryzen 3 1200.

X265 FHD Benchmark

X265 FHD Benchmark nie jest dość popularnym programem, lecz mimo wszystko dla urozmaicenia został on dodany do porównania. W przypadku tego benchmarka, wyniki Ryzen 5 3600X są niemalże 4-krotnie lepsze, od wyników, które uzyskałem na Ryzen 3 1200.

AMD Ryzen 3 1200 vs. Ryzen 5 3600X – porównanie wydajności w grach

Przechodzimy do najważniejszego, czyli wydajności w grach. Ograniczyłem się 6 tytułów, które są widoczne poniżej.

Pomiary wykonałem jeszcze w dwóch grach, mianowicie w Euro Truck Simulator 2 oraz League of Legends, lecz test wykonałem tylko raz. Wolałem przeznaczyć czas na bardziej popularne i wymagające tytuły.

League of Legends utrzymywał średni FPS na poziomie 211, lecz od razu chciałem zaznaczyć, że gram z limitem maksymalnego klatkażu ustawionego na poziomie 240.

Euro Truck Simulator 2 osiągał bez problemu średni FPS na poziomie 240. Niestety w trakcie testów odkryłem, że moja karta graficzna zaczyna piszczeć przy wysokim klatkażu. Dlatego też zaprzestałem dalsze testy tego tytułu.

FPS’y w grach: Wiedźmin 3 Dziki Gon, Counter-Strike: Global Offensive, Need for Speed: Heat, Playerunknown’s Battlegrounds oraz War Thunder, zostały zmierzone za pomocą programu Fraps, który umożliwia wykonanie takiego pomiaru nie wpływając przy tym na wydajność.

Wiedźmin 3 Dziki Gon

Ustawienia graficzne





Wiedźmin, nasza duma narodowa. Jest to tytuł, który jest bardzo dobrze zoptymalizowany i nawet na Ryzen 3 1200 byłem w stanie utrzymać FPS-y na poziomie około 60 klatek. Niestety ten świat nie jest taki piękny. Występuje na nim bardzo mocno widoczny stuttering obrazu. Powoduje to, że rozgrywka staje się delikatnie mniej przyjemna dla oka, ale da się do tego przyzwyczaić. Ryzen 5 3600X poradził sobie bezbłędnie z utrzymaniem wysokiego klatkażu, a drop FPS nie spadł poniżej 60 klatek. Na tym procesorze stuttering nie istnieje. Pokazuje to przewagę Ryzen 5 3600X nad Ryzen 3 1200 w postaci 2 rdzeni fizycznych i 8 logicznych więcej.

Pomiary zostały zmierzone podczas poruszania się w mieście Novigrad.

Counter-Strike: Global Offensive

Ustawienia graficzne

CS GO. Nie mogło go tutaj zabraknąć. Nawet pomimo tego, że jest to gra, którą jesteśmy w stanie uruchomić na niemalże na wszystkim. Jest to gra, która dobitnie pokazuje przewagę Ryzen 5 3600X nad Ryzen 3 1200. Maksymalny klatkaż jest ponad dwukrotnie wyższy niż ten, który otrzymałem na Ryzen 3 1200. Średni FPS trzymał się na poziomie około 320 FPS, gdzie na Ryzen 3 1200 wynosił on około 138 FPS. Jako posiadacz monitora o odświeżaniu na poziomie 144 Hz taka wartość jest niestety zbyt niska, by zapewnić komfortową rozgrywkę. Dlatego przejście z Ryzen 3 1200 na Ryzen 5 3600X sprawiło, że sam poziom mojej gry znacząco wzrósł.

Pomiary zostały zmierzone przy użyciu benchmarka, który jest dostępny do pobrania w warsztacie.

Need for Speed: Heat

Ustawienia graficzne

Need for Speed: Heat to dość nowa gra, bowiem swoją premierę miała 8 listopada. Jest ona zdecydowanie zasobożerna, bowiem podczas pomiarów zaobserwowałem wysokie zużycie procesora jak i karty graficznej. Przechodząc już do omówienia wyników. Ryzen 3 1200 na najwyższych ustawieniach graficznych miał dość znaczące problemy z zachowaniem stabilnego klatkażu i nie osiągnął on nawet 60 klatek. Niestety, by tyle osiągnąć trzeba zejść z ustawieniami w dół. Ryzen 5 3600X nie miał najmniejszego problemu z utrzymaniem FPS na poziomie około 72 klatek, a odnotowane spadki nie przekraczały granicy 60 klatek.

*Pomiary zostały zmierzone podczas poruszania się po mieście DownCity.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Ustawienia graficzne

Rainbow Six Siegie posiada naprawdę dobrą optymalizację dla słabych komputerów i widać to po wynikach Ryzen 3 1200. Zastanawia Was pewnie dlaczego ten procesor osiągnął wyższy maksymalny klatkaż od Ryzen 5 3600X, skoro to jest sprzeczne z logiką. Otóż odkryłem dlaczego tak się dzieje. Mianowicie R6S nie potrafi sobie poradzić z obsłużeniem tego procesora, bowiem ma on 6 rdzeni i 12 wątków, a Ryzen 3 1200 ma 4 rdzenie i 4 wątki. Wykonałem testy jeszcze raz i zaobserwowałem, że po ustawieniu koligacji na tylko 4 rdzenie (logiczne) maksymalny FPS wzrósł 322, lecz spadki sięgały 50 klatek. Ryzen 5 3600X zdecydowanie lepiej radzi sobie w tej grze utrzymując stabilniejszy klatkaż w przeciwności do Ryzen 3 1200, który miewał spadki do 28 klatek.

*Pomiary zostały wykonane przy użyciu wbudowanego benchmarka, który znajduję się w ustawieniach gry.

Playerunknown’s Battlegrounds

Ustawienia graficzne

Playerunknown’s Battlegrounds był najpopularniejszą grą battle royale do czasu Fortnite i myślę, że każdy gracz o niej słyszał. PUBG mimo swojego wieku nie cieszy się dobrą optymalizacją. Ryzen 5 3600X mimo swojej mocy miewał spadki do poziomu 52 klatek, lecz średni FPS trzymał się na poziomie 87 klatek. W przypadku Ryzen 3 1200 spadki wynosiły około 37 FPS, a średni FPS wahał się na poziomie 76 klatek. Niestety na Ryzen 3 1200 był widoczny stuttering, taki sam jaki był w przypadku Wiedźmina. W mojej opinii jeśli chcemy na dłużej wiązać się z tą grą, to warto zainwestować w porządny procesor. O ile oczywiście pozwala nam na to nasz budżet.

War Thunder

Ustawienia graficzne

War Thunder, czyli gra, która łączy samoloty, czołgi oraz w przyszłości statki. Gra, która cieszy się naprawdę dobrą fizyką oraz realizmem. Grafika z każdą aktualizacją pnie się w górę, lecz niestety wiąże się to z wyższymi wymaganiami. Wyniki obu procesorów są łudząco podobne. Pewnie nasuwa Wam się pytanie “dlaczego Ryzen 5 3600X nie jest znacząco wydajniejszy?”. Otóż owa gra wykorzystuje głównie kartę graficzną i to ona gra pierwsze skrzypce, gdzie procesor może sobie odpocząć w tym czasie.

AMD Ryzen 5 3600X vs Ryzen 3 1200 – podsumowanie

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że to nie jest test, a bardziej luźny felieton na temat mojego przejścia z Ryzen 3 1200 na Ryzen 5 3600X. Ma on pokazać jakie korzyści przyniosła mi ta zmiana i czy było warto.



Ryzen 5 3600X to procesor, który cieszy się naprawdę potężną mocą, a bardziej zasobami mocy. Pozawala on na grę na najwyższych ustawieniach graficznych, o ile reszta naszych podzespołów go nie ogranicza. Wydajność w programach do post produkcji pokroju pakietów Adobe czy Magix Vegas Pro jest po prostu znakomita, o ile nie zajmujemy się tym na poważnie, wtedy już może nam braknąć mocy przerobowych, lecz ja jako amator cieszyłem się wydajnością bez przerwy.



Skusiłem się na zmianę procesora ze względu na to, że coraz częściej zaczynam obrabiać materiały video w wysokiej jakości i na Ryzen 3 1200 zaczęło trwać to coraz dłużej, aż do momentu, gdy zaczęło, być to na tyle uciążliwe, że powiedziałem sobie “to jest ten moment, gdzie muszę sobie kupić lepszy procesor.”. Po zmianie procesora podgląd na żywo obrabianego materiału nie był już pokazem slajdów, lecz był to normalny płynny obraz.



Podczas grania nie musiałem się już martwić o to, czy wszystko w tle jest wyłączone, by zapewnić sobie wysoki klatkaż i nie martwić się o nagłe spadki, bo mimo odpalonej przeglądarki, discorda, spotify i wielu innych programów miałem cały czas wysoki klatkaż, bowiem dla tego procesora nie robi różnicy co jest włączone w tle, a przynajmniej nie robi, aż tak znaczącej różnicy jak było to w przypadku Ryzen 3 1200.



Jeśli macie jakieś pomysły w czym jeszcze mógłbym sprawdzić wydajność tego małego potwora to możecie śmiało podawać swoje pomysły w komentarzach, bądź na naszym facebookowym fanpage. Na pewno nie będzie to jedyny test tego procesora.