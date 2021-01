Samar publikuje wyniki sprzedażowe za rok 2020. Nie jest kolorowo

Wyniki opublikowane przez IBRM Samar za rok 2020 są zwieńczeniem całorocznych problemów w branży motoryzacyjnej. Wszyscy* zanotowali spadki sprzedażowe, w skali roku wynoszą one aż 23%. Jednak sprzedaż 428 tys. sztuk pozwoliła na wyłonienie bardziej i mniej popularnych marek na polskim pandemicznym rynku. A więc jak Samar podsumował zeszły rok?

Raport Samar 2020 – Toyota przejmuje pałeczkę lidera

Po wielu latach zaciekłej walki o miejsce lidera ze Skodą w końcu się to udało. Toyota w 2020 roku sprzedała aż 61 330 egzemplarzy. Jest to jedynie 2% spadek względem 2019 roku co sugeruje, że auta tego producenta są kupowane niezależnie od sytuacji w Polsce. Hitem sprzedażowym na naszym rynku okazała się Corolla, którą pokochali flotowcy i taksówkarze. Na sukces sprzedażowy wpłynął też nowy Yaris, który sprzedaje się coraz lepiej oraz dalej dobrze sprzedający się C-HR. Toyota swoich klientów przekonuje do siebie napędami hybrydowymi, na który jest w Polsce jest coraz większy popyt.

Miejsce na podium dla grupy VAG

Skoda musiała ustąpić miejsce lidera Toyocie. Jednak to nie przeszkodziło jej zajęcia 2 miejsca w sprzedaży. Powodów na tak zaistniałą sytuacje znajdzie się wiele. Przestoje produkcyjne w europejskich fabrykach oraz późne wprowadzenie modeli z dosyć wysokimi cenami startowymi odbiły się u nas czkawką.

Skoda z 18% stratą plasuje się na 2 miejscu a Volkswagen ze stratą 31% na 3 miejscu.

Nie był to zbyt kolorowy rok dla tego koncernu. Zobaczymy czy wprowadzenie Golfa 8-generacji w wersji Variant oraz nowych modeli elektrycznych poprawi następny kwartał.

Według raportu Samar Koreańczycy pną się w górę

Niegdyś to było nie do pomyślenia, że koreańskie auta będą się u nas tak dobrze sprzedawać. Pomimo 18% straty marki KIA udało się uzyskać 4 miejsce w sprzedaży aut w Polsce. Tutaj warto wspomnieć, że na emeryturę przeszedł dzisiaj Wojciech Szyszko, dyrektor generalny marki KIA, dzięki któremu udało się przeprowadzić markę przez ten trudny okres.

Ku wyjaśnieniu *prawie wszyscy odnotowali spadki sprzedażowe. Raport Samar za 2020 sugeruje, że byli ci, którzy mogą się… cieszyć

Jeden producent się ostał i ku naszemu zdziwieniu udało mu się sprzedać aż o 13,2% więcej egzemplarzy niż zeszłego roku. Jest to Audi. Jak sugeruje raport Samar, niemiecki producent sprzedał 15 tysięcy samochodów. Nie tak źle było również w przypadku Volvo, które kończy rok ze spadkiem na poziomie 0,45%. Również Mercedes plasuje się na 7 miejscu ze spadkiem jedynie 6,7%. Wygląda na to, że zeszły rok nie był dla wszystkich taki zły. Tutaj przyczyniły się do sukcesu modele takie jak A4, Q5 i A6.

Dla niektórych ten rok to cios poniżej pasa

Takich spadków sprzedażowych u tych marek nikt by się nie spodziewał. A mówimy tu o markach sprzedających ponad 10 tysięcy aut rocznie. Ten rok będzie niezapomniany z pewnością dla trzech producentów.

Ford ze stratą na poziomie 36,7% , Opel ze stratą 56% i Mazda uwaga z rekordową stratą 68,2%. Dla tej marki był to ogromny cios, pomimo wprowadzenia nowych modeli i całkiem świeżej gamy. Możliwe, że auta te niekoniecznie wcelowują się w nasz polski rynek. Cenowo też nie są zbyt konkurencyjni. Wygląda na to, że Mazda nie może być premium.

Przed wysokimi spadkami nie obroniły się też takie marki jak Jaguar, Land Rover, Ssanyong i Subaru. Jednak w tych przypadkach można zwrócić uwagę na ciężką sytuację importera na naszym rynku oraz na plotki wycofania się ze sprzedaży tych marek w Polsce.

Ku naszemu zdziwieniu Alfie Romeo jakoś udało się uniknąć wysokich spadków w tym roku. Jednak miejsca musieli ustąpić o wiele bardziej prestiżowej marce jaką jest Porsche. Marce ze Stuttgartu udało się sprzedać aż 1600 egzemplarzy. Co świadczy o tym, że nie każdego tak ckliwie dotknęła pandemia.

Inne tegoroczne zaskoczenia

Rosnąca sieć sprzedaży modeli Tesla pozwoliła na 68 procentowy wzrost sprzedaży modeli tej marki, a w Warszawie powstał pierwszy oficjalny salon sprzedaży.

W pierwszej dziesiątce nie zabrakło miejsca dla marek premium. Mercedes na 7 miejscu (strata 6,75%) z wynikiem niecałych 21 tysięcy samochodów i BMW zamykające pierwszą dziesiątkę z 18 tysiącami sprzedanych aut (spadek 12%).

tesla motors

Pierwsza 20 w Polsce

Toyota: 61 330 Skoda: 56 334 Volkswagen: 37 207 Kia: 24 113 Renault: 21 024 Dacia: 20 936 Mercedes: 20 291 Ford: 19 064 Hyundai: 18 404 BMW: 18 290 Audi: 15 602 Opel: 14 908 Fiat: 12 490 Peugeot: 11 746 Volvo: 10 926 Seat: 9197 Nissan: 9065 Citroen: 8082 Suzuki: 7171 Honda: 6127

Pozostaje nam czekać jedynie na zestawienie sprzedaży poszczególnych egzemplarzy w 2020 roku.

źródło SAMAR