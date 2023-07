Podczas Samsung Unpacked 2023 pojawił się nowy smartfono-tablet czyli Galaxy Z Fold 5. Nie wiem czy masz tak silną psychikę by dowiedzieć się między innymi, ile będzie trzeba zapłacić za ten model. Nie chcę mieć Cię na sumieniu, dlatego opowiem Ci co sądzę po obcowaniu z tym smartfonem przez kilka godzin.

Galaxy Z Fold 5 to drugi ze smartfonów, które możemy zobaczyć podczas Samsung Unpacked 2023. Drugi to Galaxy Z Flip 5, który nie do końca mnie urzekł, ale po prostu, ja tak mam – nie przepadam za smartfonami ze zginanymi ekranami. Co więc sądzę o kolejnym składanym wyświetlaczu? Uważam, że ma on trochę większy sens, chociaż nadal nie jestem potencjalnym klientem marki Samsung, który zdecydowałby się na ten model. Zdecydowanie nadal moim wyborem byłby “klasyczny” flagowiec, jak np. Galaxy S23+.

Samsung Galaxy Z Fold 5. Składany smartfon biznesowy.

Nowości w Galaxy Z Fold 5. Co zmienił producent?

Zacznijmy od tego, że Fold 5 jest faktycznie płaski, a co za tym idzie smuklejszy (o 2,4 mm). To znacząca zmiana – przynajmniej według mnie. Wcześniejsza wersja – Z Fold 4 po złożeniu wyglądał raczej… przeciętnie. To wina oczywiście zawiasu. Teraz najnowszy smartfon po złożeniu ma 13,4 mm, a po rozłożeniu 6,1 mm. Jeśli jesteście estetami i symetria to dla was coś ważnego, uważam, że Galaxy Z Fold 5 będzie się Wam bardziej podobał niż poprzednik.

Producent zadbał również o to, by smartfon nie uległ przypadkowemu uszkodzeniu. Mam na myśli wykorzystanie szkła Corning Gorilla Glass Victus 2 oraz aluminum. Warto wspomnieć również o tym, że Z Fold 5 jest wodoodporny – ma certyfikat IPX8. Może więc być zanurzony przez pół godziny w słodkiej wodzie na głębokości 1,5 metra.

Samsung Galaxy Z Fold 5. Składany smartfon biznesowy.

Samsung Galaxy Z Fold 5 to nie smartfon dla “zwykłego śmiertelnika”. Dlaczego?

Nie oszukujmy się, seria Galaxy Z Fold została przygotowana dla konkretnej grupy odbiorców. Fakt, najnowszy model ma mocny procesor ale co z tego? Kto normalny kupi tak drogi smartfon żeby np. grać w gry. To typowo biznesowy model i nie ukrywam, gdybym potrzebował sprzętu mobilnego, na którym z łatwością napisze maila, przeglądnie dokumenty czy arkusze kalkulacyjne to zdecydowanie Galaxy Z Fold 5 byłby moim wyborem. Ale nie jest, bo nie jestem zwolennikiem zginanych ekranów. Do pracy wybieram fizyczną klawiaturę. Dlatego też zapewne wybrałbym zwykły smartfon, ale z serii flagowców, a do tego dobrałbym tablet Samsung. Marka ma dobrze zsynchronizowany ekosystem, stąd taka decyzja.

Samsung Galaxy Z Fold 5. Składany smartfon biznesowy.

Dobrze, wiemy już, że Galaxy Z Fold 5 jest smartfonem typowo biznesowym. Przynajmniej tak uważam. Co więc Samsung oferuje przedsiębiorcom? Przede wszystkim w najnowszym modelu zyskujemy o wiele lepszy ekran OLED. Do tego może zainteresować Was tryb Flex, który sprawia, że po zgięciu ekranu smartfon staje się “mini laptopem”. Fajna rzecz, to muszę przyznać. Pomocny w pracy może być również rysik S Pen. To tak na marginesie.

Samsung Galaxy Z Fold 5. Składany smartfon biznesowy.

Ciekawie wygląda również zaawansowany pasek zadań, który przypomina ten z Windowsa. Mamy np. do czterech ostatnich aplikacji oraz osiem przypiętych programów. To oznacza łatwiejszy dostęp do najważniejszego dla nas oprogramowania. Producent zadbał również o ulepszony widok wyskakujących okienek, dzięki którym łatwo schowamy jakieś aplikacje. Rzecz jasna, w trybie “tabletu”, czyli po otworzeniu dużego ekranu możemy go podzielić, co ułatwia nam tzw. wielozadaniowość. Możemy więc na jednej części odczytywać arkusz kalkulacyjny, a w drugiej mieć otworzony komunikator.

Samsung Galaxy Z Fold 5. Składany smartfon biznesowy.

Ile kosztuje Galaxy Z Fold 5? Lepiej usiądź

Ja rozumiem, że jest to sprzęt biznesowy i wielozadaniowy ale bez przesady. Ta wycena nowych Foldów to jakiś kosmos. Mnie zdecydowanie zwaliła z nóg. Z resztą, sami zobaczcie i oceńcie.

Galaxy Z Fold 5 – 8 GB RAM / 256 GB pamięci – 8799 zł

Samsung Galaxy Z Fold 5 – 12 GB RAM / 512 GB pamięci – 9399 zł

Galaxy Z Fold 5 – 12 GB RAM / 1 TB pamięci – 10399 zł

Smartfon będzie dostępny w trzech kolorach: beżowym, czarnym i błękitnym. Są też dwa limitowane kolory: szary i niebieski. Na Ceneo.pl znajdziesz sklepy, które sprzedają najnowszego Folda.

Samsung Galaxy Z Fold 5. Składany smartfon biznesowy.

Moje wnioski po krótkim użytkowaniu smartfona Samsung Galaxy Z Fold 5

Pomacałem, poklikałem i jakie mam wnioski? W sumie, nadal utwierdzam się w przekonaniu, że “nie jestem targetem” – te smartfony z wyginanymi ekranami mnie w ogóle nie urzekają. OK, może i faktycznie znajdzie się grupa osób, która będzie wykorzystywała je w pracy, ale ja do niej nie należę. Podoba mi się to, że rozkładając smartfon mamy płaską powierzchnię. Trudno tutaj zauważyć zgięcie – to producent wykonał naprawdę solidnie. Nie urzekło mnie natomiast to, że po złożeniu ten smartfon jest… gruby. OK, jak na “Fold-y” jest smukły, jednak irytowałoby mnie to, że taki model tak mocno wypycha mi kieszeń. I kolejna rzecz – pomimo tego, że “plecki” są matowe, na czarnym modelu widać odciski palców. To zaboli estetów.