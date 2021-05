Samsung ma ambitne plany co do składanych smartfonów

Składane smartfony to przyszłość rynku mobilnego – czy to nam się podoba, czy nie. Producenci prężnie rozwijają swoje technologie, które wykorzystują właśnie w tego typu smartfonach. Samsung w swojej ofercie posiada kilka modeli. Południowokoreański ma ambitne plany co do sprzedaży swoich składanych smartfonów.

Samsung mocno liczy na wzrost sprzedaży składanych smartfonów

Południowokoreański producent w swojej ofercie posiada obecnie trzy składane smartfony – Galxy Fold Z2, Galaxy Z Flip i Z Flip 3G. W najbliższych tygodniach zaprezentowana zostanie kolejna generacja Galaxy Fold Z. Samsung postanowił oszacować wyniki sprzedaży swoich składanych smartfonów.

Według analiz południowokoreańskiego producenta, do końca 2021 roku sprzeda on od 6 do 7 milionów składanych smartfonów. Głównym motorem napędowym ma być właśnie wcześniej wspomniany Galaxy Z Fold 3. Producent zakłada, że telefon sprzeda się z nakładem około 3 milionów sztuk. Przewidywania te są bardzo śmiałe, ponieważ w poprzednim roku Samsung osiągnął sprzedaż na poziomie 2 milionów.

Producent przewiduje wzrost sprzedaży swoich smartfonów.

Czy producent się nie przeliczył?

Liczby, które założył sobie Samsung nie powinny robić na nikim wrażenia. O ile mówimy o klasycznych smartfonach. Mowa jednak o składanych modelach, na które popyt nie jest tak wysoki. Składane smartfony są drogie, i to bardzo. Dodatkowo dużą niepewnością w dalszym ciagu są składane ekrany używane w tego typu urządzeniach. Pomimo tego, że producenci zarzekają się, że zarówno mechanizm, jak i szkło są odpowiednio zabezpieczone, to nie są w stanie przekonać użytkowników.

Być może zmieni to nadchodząca premiera modelu Samsung Galaxy Z Fold 3, który ma zadebiutować 3 sierpnia. Składany model może posiadać na pokładzie układ graficzny od AMD. Pewne jest to, że smartfon zostanie wyposażony w nowatorski procesor Exynos 9925. Kamera przednia zostanie umieszczona pod wyświetlaczem oraz baterię na poziomie 4400 mAh. Producent pracuje także nad trzecią generacją Galaxy Z Filp.