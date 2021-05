Samsung Galaxy Z Flip 3 na koncepcyjnych grafikach wygląda ciekawie

Składane smartfony to nowy trend. Każdy z producentów prędzej czy później prezentuje taki model w swojej ofercie. Jednym z pierwszych producentów, którzy pokazali swój składany smartfon był Samsung. Południowokoreański wypuścił Galaxy Fold, a potem Z Flip. Teraz Samsung Galaxy Z Flip 3 został pokazany na grafikach koncepcyjnych. Trzeba przyznać, że koncept jest bardzo zgrabny.

Samsung Galaxy Z Flip 3 przedstawiony na grafikach koncepcyjnych

Składane smartfony to w dalszym ciągu dość ciekawy, ale jednocześnie burzliwy temat. Wielu uważa, że obecna konstrukcja telefonów komórkowych jest idealna, inni zaś mówią, że to właśnie składane smartfony są naszą przyszłością. Patrząc na rozwój technologii, to właśnie Ci drudzy mają więcej racji. Samsung Galaxy Z Flip 3 to telefon, którego premiera jest jeszcze przed nami. Nic jednak nie stało na przeszkodzie w stworzeniu konceptu smartfona na podstawie przecieków. Przygotowaniem grafik zajął się portal LetGoDigital. Muszę przyznać, że osobiście nie jestem fanem składanych smartfonów, jednak przygotowany przez nich koncept bardzo mi się podoba.

Koncept smartfona Galaxy Z Flip 3 prezentuje się bardzo zgrabnie.

Oczywiście znajdziemy tutaj nowoczesne podejście do telefonów z klapką. Ramki wokół głównego wyświetlacza są cienkie, i to jest bardzo ważne. Grube ramki w dzisiejszych smartfonach nieco odpychają, i nieważne czy jest on składany czy nie. Oczywiście znajdziemy tutaj kamerę do selfie. Z zewnątrz koncepcyjny Galaxy Z Flip 3 nie różni się jakoś bardzo od drugiej generacji. Możemy zauważyć inny układ kamer głównych oraz większy ekran zewnętrzny o przekątnej 1,83-cala. Ekran ten można wykorzystać do sterowania odtwarzaczem muzyki czy sprawdzania powiadomień.

Co przecieki mówią o specyfikacji smartfona?

Do premiery modelu Samsung Galaxy Z Flip 3 pozostało jeszcze trochę czasu, dlatego też żadne oficjalne wiadomości na temat specyfikacji się nie pojawiły. Smartfon obwiany jest tajemnicą, jednak według przecieków możemy spodziewać się, że oba aparaty będą miały 12 Mpix (standardowy szerokokątny i ultraszerokokątny). Z kolei kamerka selfie ma mieć 10 Mpix rozdzielczości.

Nieoficjalne informacje na temat modelu Z Flip 3 mówią, że ekran główny zostanie wykonany z cienkiego szkła UTG (Ultra Thin Glass). Pod obudową znajdziemy wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 888 oraz baterię o pojemności 3300 mAh.

Ekran modelu ma zostać wykonany z bardzo cienkiego szkła.

Data premiery modelu Samsung Galaxy Z Flip 3 nie jest jeszcze znana. Niektóre źródła mówią, że telefon zostanie pokazany jeszcze w tym miesiącu, z kolei inne źródła mówią, że smartfon zostanie pokazany światu w lipcu tego roku.