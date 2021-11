Samsung Neo QLED QN91A 55. Świetny telewizor QLED w dobrej cenie

Chcesz kupić telewizor QLED o przekątnej 55-cali do pięciu tysięcy złotych? Sprawdziłem dla Ciebie jeden model. To Samsung Neo QLED QN91A 55. Powinien Cię zainteresować.

Telewizory marki Samsung są niezwykle popularne. Wcale mnie to nie dziwi, bowiem oferują nie tylko bardzo dobrą jakość obrazu, ale również cechuje je świetny wygląd. Testowany model, Samsung Neo QLED QN91A, który miałem okazję testować jest tak naprawdę nowoczesnym obrazem. Niewielka ramka wokół matrycy sprawia, że zawieszony na ścianie, faktycznie wygląda jak efektowne i duże – w moim przypadku 55-calowe – płótno. OK, może delikatnie przesadzam, gdyż telewizor QLED, którego recenzję czytasz nie był z serii tych najcieńszych. A jednak, zrobił na mnie spore, pozytywne wrażenie. Zacznijmy jednak od początku, a więc od krótkiej specyfikacji technicznej.

Samsung Neo QLED QN91A 55-cali – specyfikacja techniczna

Model: QN91A

Przekątna: 55-cali

Wyświetlacz: VA, Neo QLED, powłoka antyrefleksyjna, rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli, częstotliwość odświeżania 120 Hz, kontrast statyczny: 3500:1

Procesor obrazu: AI Neo Quantum 4K

Obraz: HDR10+, Neo Quantum HDR 2000, szeroki kąt widzenia, tryb gier

Audio: Dolby 5.1 Decoder, Dolby Digital Plus, 60W RMS, głośnik niskotonowy

Smart TV: Tak, system Tizen

Dodatkowe informacje: Tuner DVB-T2CS2/HEVC x 2, 4 x HDMI, 2 x USB, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, RJ-45, CI 1.4, audio optyczne S/PDIF

Wymiar: z podstawką 1227,4 x 768 x 235,2 mm (szerokość x wysokość x głębokość), bez podstawki: 1227,4 x 706,2 x 25,9 mm (możliwość montażu Vesa)

Waga: z podstawą: 21,9 kg, bez podstawy 17,7 kg

W zestawie: instrukcja obsługi, przewód zasilający, pilot TM2180E

Wygląd zewnętrzny

Zacznę od jakości wykonania. Model ten został solidnie spasowany. Szczególnie warto zwrócić uwagę na podstawkę, która jest bardzo ciężka, a przez to mamy wręcz pewność, że matryca nie przewróci się nawet wtedy, gdy ktoś przypadkowo się na niej pochyli. Aczkolwiek nie polecam.

Z tyłu umieszczono oczywiście miejsce na wszelakie porty wejścia i wyjścia, które prezentowałem w specyfikacji. Muszę jednak rozszerzyć te informacje, gdyż w przyapdku HDMI tylko jedno oferuje wariant 2.1, a więc przy okazji odświeżanie na poziomie 120 Hz. Umieszczono tam również głośniki – w tym, co ciekawe, niskotonowy. Jak już wcześniej wspominałem, Samsung Neo QLED QN91A oferuje również możliwość montażu dzięki standardowi Vesa.

Front to w głównej mierze matryca VA wykorzystująca podświetlenie Mini LED. Wielu użytkowników marudzi na to rozwiązanie, aczkolwiek ja nie dostrzegłem spadku komfortu użytkowania. Jakość użytych materiałów również zasługuje na uznanie. Dużo metalu, elegancki i solidny plastik. Oczywiście, nie można zapominać o wręcz znikomych ramkach, które są bardzo cienkie.

Samsung Neo QLED QN91A 55-cali – jakość obrazu

Pokrycie barw – zarówno w przypadku sRGB jak i DCI-P3 wygląda bardzo dobrze. W trybie film możemy uzyskać 99,8% (mówimy o sRGB) oraz 94,5% dla DCI-P3. Cóż, widać, że Samsung kładzie duży nacisk na jakość matrycy. Odwzorowanie kolorów jest wręcz obłędne. Rzecz jasna, tryb HDR potrafi wzmocnić jakość kolorów i nie jest to przesadne, sztuczne podbijanie. Duży plus za wysoki kontrast, świetny poziom czerni oraz luminację na odpowiednim poziomie. Jestem zdecydowanie na tak.

Matryca typu VA nie sprawiała żadnych problemów jeśli oglądałem obraz pod ostrym kątem. Samsung Neo QLED QN91A ma jednak specjalną powłokę, która ma poszerzać kąty. Jak widać, sprawdza się wyśmienicie, gdyż faktycznie nie mogę mieć żadnych uwag.

Telewizor QLED, który testowałem jest reklamowany jako model dla graczy. Czy tak faktycznie jest? Testy pokazują, że tak. Szczególnie, że opóźnienie matrycy jest wręcz znikome aczkolwiek warto pamiętać, by korzystać z odpowiedniego portu i konkretnego przewodu.

Codzienne użytkowanie

Analizując dostępne systemy operacyjne mam mieszane uczucia, czy wolę Tizen czy jednak Android TV. Ostatecznie stawiam chyba jednak na Tizen, który jest bardzo prosty w użyciu. Jedynym minusem jest brak aplikacji VOD CDA. Oczywiście, można ją uruchomić za pomocą przeglądarki, aczkolwiek aplikacja jest o wiele wygodniejsza. To trochę dziwne. Mam nadzieję, że niebawem, na przykład w nowszych wersjach systemu Tizen wspomniany program będzie dostępny.

Warto jeszcze zauważyć, że producent wyposażył prezentowany telewizor QLED Samsung Neo QLED QN91A w bardzo szybki procesor, przez co przełączanie poszczególnych aplikacji odbywa się błyskawicznie. Nie zaobserwowałem zacinania się czy opóźnień. Dużym plusem jest również to, że oprogramowanie automatycznie uruchamia tryb gry, kiedy włączymy konsolę. Telewizor posiada funkcję Multi View, która pozwala na aktywację ekranu ze smartfona na wyświetlaczu, aczkolwiek ja uznaję tą technologię raczej jako gadżet.

Zaskoczyła mnie negatywnie jakość sygnału Wi-Fi. Nie wiem dlaczego, ale sygnał był marny, a router był oddalony od telewizora zaledwie kilka metrów. Nie wiem czym było to spowodowane. Dla porównania, testowałem również telewizor Philips Ambilight – tam problemy się nie pojawiały.

Plus za jakość dźwięku. Oczywiście, nie oczekujcie jakiś wybitnych efektów specjalnych. Wymagający będą musieli wykorzystać na przykład soundbar z dodatkowym głośnikiem niskotonowym.

Pilot cechuje się minimalizmem. Ilość przycisków jest naprawdę znikoma. Nie jest to jednak nic nowego, bowiem producent stosuje go od dłuższego czasu. Co ciekawe, producent umieścił na tylnej części obudowy panel słoneczny, który podładowuje akumulator. Jeśli jednak chcemy wykorzystać w tym celu tradycyjne rozwiązanie, nie ma problemu – możemy ładować ją za pomocą portu USB typu C.

Ambient+ czyli sztuka nowoczesna

Telewizor QLED Samsung Neo Q wyposażony jest w tryb Ambient+. Dzięki niemu możemy uruchomić ładną grafię, pokaz slajdów, bądź informacje – na przykład pogodowe. To oznacza, że na przykład zawieszając go na ścianie faktycznie możemy uzyskać efekt sztuki nowoczesnej. Tym bardziej, że ramki – minimalistyczne, wąskie i eleganckie dodają elegancji i klasy. Czy jednak często korzystałem z tego rozwiązania? Nie ukrywam – nie. Fakt, jest fajny, jednak nie jest to dla mnie coś, co faktycznie wzbudza moje zainteresowanie. Jeśli miałem mieć obraz statyczny, wolałem uruchomić… kominek w 4K aby poczuć „ciepło”