EA SPORTS FC 25 zaskakuje. Piosenka Maty w grze!

Premiera EA SPORTS FC 25 coraz bliżej. Znamy już coraz więcej szczegółów związanych z nadchodzącym tytułem. Dziś w sieci pojawiła się kolejna informacja. Mam na myśli ścieżkę dźwiękową, która zawiera docelowo 117 utworów artystów z 27 krajów. Wśród nich, po raz pierwszy, znalazł się polski raper.

Już niebawem, już za chwilę, lada moment będziemy mogli grać w najnowszy tytuł gry sportowej, jaką jest EA SPORTS FC 25. Dziś poznaliśmy artystów, których będziemy słuchali podczas rozgrywki. Wśród nich są Fred again, Billie Eilish, Ice Spice, Charli xcx, JUMADIBA, a także totalne zaskoczenie – pierwszy w historii Polak. Michał Matczak, znany głównie pod pseudonimem Mata jest ambasadorem FC 25 w Polsce. W związku z tym będziemy mogli usłyszeć jego nowy utwór „Lloret de Mar” podczas grania w EA SPORTS FC 25.

Ścieżka dźwiękowa EA SPORTS FC 25. Polski artysta po raz pierwszy w historii!

EA SPORTS informuje, że nadchodzący tytuł będzie zawierał aż sto siedemnaście utworów artystów, którzy pochodzą z dwudziestu siedmiu krajów. To znaczy, doprecyzuję. Od 27 września będziemy mogli posłuchać 114 utworów, natomiast kolejne trzy zostaną dodane w aktualizacjach, które pojawią się już po premierze gry. Tak czy inaczej, trzeba przyznać, „playlista” jest bogata i z pewnością niejeden utwór wpadnie wam w ucho, co sprawi, że będziecie go słuchali nie tylko podczas grania w grę. Zgadza się?

Nie wszyscy pamiętają, bowiem wielu jeszcze nie było na tym świecie, ale ścieżka dźwiękowa zadebiutowała w 1997 roku. Od tego czasu jest to bardzo ważne wydarzenie w świecie muzyki. Dlaczego? Początkowi artyści traktowali tą platformę jako coś, co pozwoli ich karierze w nabraniu rozpędu. Jakby nie patrzeć, tak też jest do dziś, ponieważ wiele osób może odkryć nowe utwory, dotychczas totalnie nieznane. Nie wspominając już o poznawaniu nowych artystów, o których nie mieliśmy zielonego pojęcia.

O ile Mata jest znany w Polsce, o tyle jego utwór „Lloret de Mar” może sprawić, że artysta zostanie dostrzeżony w wielu innych miejscach na całym świecie. Słuchając utworu możemy doświadczyć lekkiej, energetycznej, wakacyjnej kompozycji, która zdecydowanie, wpisuje się w klimat piłkarskiej rywalizacji. Co ciekawe, w klipie wystąpił Wojciech Szczęsny z Mariną Łuczenko-Szczęsną. Oprócz nich w teledysku zobaczymy PLKD, czyli twórcę treści związanych z FC.

Mata – Lloret de Mar.

Pojawienie się na oficjalnym soundtracku do FC to dla mnie przede wszystkim spełnienie marzeń jako fana serii i aktywnego gracza od edycji z 2007. Nie mogę się doczekać jak włączę grę i usłyszę swój kawałek. Mata.

Muzyka w EA SPORTS FC 25. Jakie utwory usłyszymy?

W tym roku EA SPORTS FC 25 zaskakuje różnorodnością gatunków muzycznych. Pojawia się eksperymentalna arabsko-latynoska fuzja popu, której autorem jest Elyanna. Znajdziemy, a raczej usłyszymy również południowoafrykański future ghetto funk, którego wykonawcą jest Moonchild Sanelly. Ścieżka dźwiękowa zawiera również utwór afro-kolumbijskiej grupy Kombilesa Mi, który łączy muzykę Palenque z miejskim rapem.

Wśród utworów, które usłyszymy w EA SPORTS FC 25 pojawi się także twórczość Disclosure, Ice Spice, Kasabian czy takiej gwiazdy jak Billie Eilish. W grze będziemy mogli doświadczyć również muzyki takich artystów jak J Balvin, Fred again czy Charli XCX. Na tym nie koniec. Grając w grę usłyszymy wschodzącego japońskiego drill rapera JUMADIBA, artystę afrobeat Obongjayar czy hiszpański zespół rockowy Hindis. Rzecz jasna, z racji tak bogatel ścieżki dźwiękowej, ciężko zaprezentować wszystkich artystów, którzy pojawiają się w grze, a jak już wspominałem, jest ich wielu.

FC 25 to globalne święto nowej muzyki, które zaciera granice, obejmuje różne gatunki i jest pełne niespodzianek. Zespół EA Music spędził niemal rok na skompilowaniu epickiej ścieżki dźwiękowej, która zdefiniuje brzmienie nadchodzącego sezonu i podkreśli ducha gry jak nigdy dotąd. Steve Schnur, Worldwide Executive and President of Music w Electronic Arts.

Warto na koniec wspomnieć, że z EA SPORTS współpracuje Spotify, jedna z najpopularniejszych usług strumieniowego przesyłania muzyki. Efekt? Za pośrednictwem wspomnianej platformy będziemy mogli posłuchać muzyki, która jest dostępna w grze.

