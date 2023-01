Sędzia piłkarska pokazała białą kartkę! Co oznacza ten kartonik?

Sędziowie piłkarscy na swoim wyposażeniu mają dwie kartki – żółtą oraz czerwoną. W meczu Sporting Lizbona – Benfica portugalskiej ligi kobiecej, sędzia po raz pierwszy w historii futbolu pokazała białą kartkę. Co ona oznacza?

Sędzia pokazała białą kartkę

Od Mistrzostw Świata 1970 sędziowie piłkarscy przyzwyczaili kibiców, do tego, że korzystają jedynie z gwizdka oraz żółtej i czerwonej kartki, które mają za zadanie utemperować zachowanie graczy uciekających się do fali. W meczu portugalskiej ligi kobiecej miało miejsce wyjątkowe zdarzenie.

Mecz pomiędzy Benficą a Sportingiem Lizbona zakończył się trzybramkowym zwycięstwem tej pierwszej drużyny. Podczas spotkania jedna z zawodniczek skarżyła się na złe samopoczucie. Zauważyły to sztaby medyczne obu drużyn, które ruszyły jej z pomocą. Chwile potem kibice zgromadzeni na trybunach i przed telewizorem byli świadkami historii, ponieważ sędzia pokazała białą kartkę.

Sędzia pokazała białą kartkę! Co oznacza?

Pierwszy taki przypadek w historii futbolu

Sędzia podczas derbowego meczu pomiędzy kobiecymi drużynami Benfiki i Sportingu pokazała białą kartkę, co zdarzyło się po raz pierwszy w historii piłki nożnej. Białą kartkę dostały sztaby medyczne obu drużyn, które pośpieszyły na pomoc źle czującej się zawodniczce.

Biała kartka została pokazana po raz pierwszy w historii Futbolu.

Co oznacza biały kartonik pokazany podczas spotkania piłki nożnej? Jest to uznanie dla zachowania fair play zgodnego z duchem sportu. Ma ona pomóc w dążeniu do “poprawy wartości etycznej w sporcie”. W ten sposób sędzina podziękowała sztabom medycznym za pomoc zawodniczce.

As equipas médicas de Benfica e Sporting receberam cartão branco após assistirem uma pessoa que se sentiu mal na bancada 👏 pic.twitter.com/ihin0FAlJF — B24 (@B24PT) January 21, 2023

Źródło: Sportbible