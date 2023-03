Seria Harry Potter to twoja miłość? To kup ten smartfon!

Seria Harry Potter, niezależnie od tego, czy jest to seria filmów, czy książek, ma na całym świecie ogrom fanów. Nieważne, co wolisz, ważne jest to, że na rynku pojawił się właśnie smartfon dedykowany wszystkim fanom nastoletniego czarodzieja. Oto Redmi Note 12 Turbo.

Redmi Note 12 Turbo debiutuje na rynku

Redmi Note 12 Turbo to smartfon, obok którego nie można przejść obojętnie. Zwłaszcza jeśli seria Harry Potter jest czymś, bez czego nie wyobrażamy sobie jesiennych wieczorów. Smartfon trafi na rynek chiński i jest też dostępny na innych rynkach, jednak pod nazwą POCO F5.

Urządzenie zostało wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, który został wyprodukowany w 4 nm litografii i według producenta jest on o 50 proc. bardziej wydajny niż poprzednia generacja. Dodatkowo znajdziemy tutaj 8/12/16 GB RAM LPDDR5 i 256/512 GB/1TB pamięci na dane użytkownika (UFS 3.1).

Oknem na wirtualny świat w Note 12 Turbo jest 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+, który oferuje odświeżanie na poziomie 120 Hz. Czytnik linii papilarnych został umieszczony na boku obudowy. Z tyłu znajdziemy trzy obiektywy – główny 64 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), ultraszerokokątny obiektyw 8 Mpix oraz sensor 2 Mpix. Do wideo rozmów zastosowano kamerę 16 Mpix. Na pokładzie znajdziemy wsparcie dla 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, głośnik stereo oraz złącze słuchawkowe. W smartfonie zastosowano baterię o pojemności 5000 mAh i możliwością ładowania z mocą 67 W.

Note 12 Turbo wyszedł w edycji specjalnej skierowanej do fanów Harry’ego Pottera.

Seria Harry Potter inspiracją dla specjalnej edycji

Dla fanów nastoletniego czarodzieja najważniejsza jest jednak specjalna wersja smartfona Redmi Note 12 Turbo, ponieważ stworzeni tego wyjątkowego modelu byłą seria Harry Potter. W zestawie znajdziemy obudowę z herbem Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, list od dyrektora szkoły, naklejkę z bohaterami, których znajdziemy w książkach oraz filmach, mapę huncwotów i wiele innych gadżetów.

W zestawie znajdziemy wiele ciekawych gadżetów nawiązujących do uniwersum Harry’ego POttera.

Oczywiście jak przystało na smartfony z edycji specjalnej Note 12 Turbo, posiada spersonalizowane tapety. Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition będzie dostępny w wersji 12/256 GB i wielce prawdopodobne jest to, że nie trafi on do Polski, więc pozostaje ściągnięcie go z Chin. Ceny możecie zobaczyć poniżej:

8/256 GB: 1999 juanów (ok. 1250 złotych)

12/256 GB: 2199 juanów (ok. 1380 złotych)

12/512 GB: 2399 juanów (ok. 1500 złotych)

16 GB/1 TB: 2799 juanów (ok. 1750 złotych)

Źródło: Gizmochina