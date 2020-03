Seria The Sims ma już dwadzieścia lat. Sims 4 jest z nami od 2014 roku!

Kto by pomyślał, że seria The Sims ma już dwadzieścia lat. Jedynka pojawiła się na rynku 31 stycznia 2000. Do naszego kraju trafiła dwa dni później. Co ciekawe, producent poinformował, że po dziesięciu latach od wydania stan egzemplarzy, które zostały wysłane na rynek przekroczył aż sto dwadzieścia pięć milionów sztuk. Warto również wspomnieć, ze Sims 4, która jest dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów została wydana aż sześć lat temu. Czas leci bardzo szybko, a “czwórka” nadal może pochwalić się wysoką grywalnością.

Kampania promocyjna The Sims z okazji 20-lecia gry

Nie wiem czy wiecie, ale The Sims obok Super Mario, FIFA, GTA, czy Call of Duty jest jest jedną z najlepiej sprzedających się serii gier. Z okazji dwudziestolecia serii uruchomiono kampanię promocyjną, w której wzięło pięć światowych gwiazd. Ciekawą wiadomością dla wielu osób będzie to, że w promocji obok między innymi Vanessy Hudgens wziął udział Adam Zdrójkowski. Polski aktor znany między innymi z serialu Rodzinka.pl w kampanii namawia fanów do wyzwolenia swojej kreatywności.

Adam Zdrójkowski i między innymi Vanessa Hudgens promują serię The Sims – “Pogrywaj z życiem”

Oglądając materiał wideo możemy zobaczyć pięć światowych gwiazd znanych przede wszystkim młodszej widowni. Jest to między innymi brytyjski YouTuber Joe Sugg, niemiecka YouTuberka Melina Sophie, czy francuski piosenkarz Bilal Hassani. Nie zabrakło oczywiście wspomnianego wcześniej polskiego aktora Adama Zdrójkowskiego, a także amerykańskiej aktorki i piosenkarki Vanessy Hudgens. Wspólnie pokazują nieskończone (prawie) możliwości, jakich mogą doświadczyć gracze serii. Przyznajcie się, kto z Was chociaż raz próbował kreować własne scenariusze dla postaci? Myślę, że każdy z nas miał styczność z grą. Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat kampanii wystarczy kliknąć w ten link.

Kiedy premiera Sims 5?

Przy okazji dyskusji na temat tej gry nasuwa się pytanie, kiedy odbędzie się premiera Sims 5? Niestety na chwilę obecną nie ma żadnych konkretnych informacji na ten temat. Ba, nie wiemy nawet, czy EA tworzy kolejną grę z serii. Co prawda otrzymujemy kolejne dodatki do Sims 4, jednak dziwne by było, gdyby producent zrezygnował z tytułu, który “znosi złote jaja”. Wszyscy dobrze wiemy, jak ważną grą jest seria The Sims dla tego przedsiębiorstwa.