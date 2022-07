W dzisiejszych czasach dostęp do platform streamingowych jest bardzo prosty, jednak wbrew pozorom bardzo trudno wybrać produkcję, która nas zaciekawi. Serial dla faceta powinien oferować zwroty akcji, świetną ścieżkę dźwiękową oraz oczywiście aktorstwo na wysokim poziomie. Poniżej zebraliśmy kilka seriali, które powinny być ciekawym wyborem dla każdego faceta.

Serial dla faceta – Peaky Blinders

Serial dla faceta 2022 - polecane i ciekawe produkcje

Większość facetów lubi gangsterów i ich krwawe porachunki. Jeśli poszukujecie czegoś na długie wieczory, to Peaky Blinders jest chyba najlepszym wyborem. Serial ten opowiada historię gangu działającego w mieście Birmingham. Akcja rozgrywa się w latach 20-tych XX wieku, tuż po zakończeniu I wojny światowej. Głównym bohaterem fabuły jest Thomas Shelby, były żołnierz, który obecnie jest liderem gangu Peaky Blinders.

Ten serial dla faceta pokazuje ciągłą walkę o wpływy w Anglii z początku XX wieku, jaką muszą toczyć członkowie rodziny, bo właśnie tak można określić gang prowadzony przez Thomasa Shelby’ego i jego braci. Ta produkcja ma wszystko, czego można oczekiwać od serialu dla facetów – świetną grę aktorską, znanych aktorów, wspaniałą ścieżkę dźwiękową i zawrotną akcję.

Serial dostępny jest na platformie Netflix.

The Boys

The Boys to produkcja zupełnie inna niż opisane wyżej Peaky Blinders. Zdecydowanie bardziej krwawa i brutalna. Serial dla faceta o superbohaterach to coś z cyklu must-see. Stereotyp superbohaterów jest znany wszystkim – nieskazitelne osoby, które czynią tylko dobro, a ze złem walczą, a nie je czynią. W przypadku bohaterów The Boys można by powiedzieć to samo, jednak są to tylko pozory. Wszystko zaczyna się w momencie, kiedy jeden z superbohaterów, A-Train, morduje dziewczynę innego z głównych bohaterów, Hughie Campbella, przebiegając przez nią z ogromną szybkością. Po tym wydarzeniu Hughie poznaje Rzeźnika i jego kompanów, a jego życie zamienia się w walkę z “supkami”.

Bohaterzy, których widzi świat, są skorumpowani, mordują na potęgę i są strasznymi egoistami, a największym “złolem” z nich wszystkich jest Homelander, czyli egoistyczna, szukająca poklasku i zabijająca wszystkich, którzy staną mu na drodze do celu postać stworzona na wzór Supermana. Każdy odcinek trzyma w napięciu, a zwroty akcji potrafią być zaskakujące!

Serial dostępny jest na platformie Prime Video.

Mad Men

Mad Men to kolejny serial warty uwagi i na pewno trzeba zaliczyć go do grona “serial dla faceta”. Główną rolę w tej produkcji odgrywa świetny Jon Hamm. Fabuła serialu rozgrywa się w latach 60. XX wieku w Nowym Jorku. Grany przez Hamma Don Draper jest dyrektorem generalnym w agencji reklamowej Sterling Cooper i wydaje się, że ma wszystko, czego potrzebuje prawdziwy mężczyzna – władzę, piękną żonę, bogactwo oraz prezencję. Produkcja skupia się nie tylko na życiu prywatnym i zawodowym Drapera, ale także ludziach, którzy go otaczają. Niestety dla głównego bohatera, musi się on zmierzyć ze zmieniającą się w tamtych czasach Ameryką i stale się adaptować dynamicznie zmieniającego się życia w Stanach Zjednoczonych.

Serial dostępny jest na platformie Prime Video.

Serial dla faceta – BoJack Horseman

Nie każdy serial dla faceta musi być produkcją aktorską. Niektóre animowane propozycje potrafią sprawić, że popatrzymy inaczej na świat. Takim serialem jest BoJack Horseman. Główny bohater jest byłym aktorem, który lata świetności ma już dawno za sobą. Bardzo ważnym szczegółem jest jednak to, że BoJack Horseman jest pół człowiekiem pół koniem. Z pozoru serial o dość specyficznym humorze może wielu odepchnąć, jednak produkcja ta opowiada o kryzysie egzystencjalnym, walce z egoizmem i narcystycznym podejściu do życia, jednocześnie malując portret współczesnego mężczyzny, który pomimo bagażu doświadczeń, w dalszym ciągu szuka odpowiedzi na pytanie, kim jest, a kim powinien być. Jeśli chcecie wiedzieć coś o kryzysie wieku średniego u faceta, to BoJack Horseman to serial dla faceta, który powinniście oglądnąć.

Serial dostępny jest na platformie Netflix.

Zadzwoń do Saula

Jeśli oglądaliście kultowy serial Breaking Bad, to Zadzwoń do Saula musi trafić na waszą listę seriali, które trzeba oglądnąć. Oba seriale znajdują się w tym samym uniwersum, a głównym bohaterem “Zadzwoń do Saula” jest Jimmy McGill, który później znany jest jako Saul Goodman. Tytułowy bohater, z podrzędnego prawnika, zamienia się w adwokata korzystającego z niekonwencjonalnych metod, który w przyszłości będzie tym, który będzie pomagał Walterowi White’owi z Breaking Bad. Produkcja opowiada o tym, co działo się siedem lat przed wydarzeniami pokazanymi w serialu produkowanym od 2008 do 2013 roku. W finale gościnnie pojawił się Walter White, grany przez Bryana Cranstona i Jesse Pinkman, w którego wciela się Aaron Paul.

Serial dostępny jest na platformie Netflix.