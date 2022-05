Niestety niedawno spłynęła do nas informacja, że nie odbędzie się jedna z walk na Fame MMA 14. Sheeya nie zawalczy na Fame MMA 14 z Laluną. Nie zobaczymy tego pojedynku z powodu kontuzji jednej z dziewczyn.

Sheeya kontuzjowana

Sheeya nie zawalczy na Fame MMA 14. Jaki jest powód?

Dziewczyna Gimpera, Sheeya na jednym z treningów uszkodziła sobie rękę. Doszło do złamania awulsyjnego. Polega ono na oderwaniu fragmentu kości pod wpływem działania dużych sił aparatu mięśniowego. Jest to na tyle poważna kontuzja, że nie zobaczymy jej na gali Fame MMA 14. Mogłaby ona wziąć udział w walce z Laluną, jednakże mogłoby dojść do gorszego uszkodzenia ręki, w wyniku czego, Sheeya mogłaby mieć problem z chwytem.

Kto będzie przeciwniczką Laluny na gali Fame MMA 14?

Niestety, nie otrzymaliśmy informacji z kim zawalczy Laluna. Ma to nastąpić w najbliższym czasie. Jednakże podczas F2F Laluny i Sheeyi, zadzwoniła Anna Andrzejewska, która zaproponowała Lalunie pojedynek. Jednakże aktorka nie chciała się zgodzić. Nie wiemy jednak do końca czy do tej walki nie dojdzie. Zostało niecałe dwa tygodnie do gali Fame MMA 14 i na pewno włodarze będą mieli niemały problem, żeby znaleźć w tak krótkim czasie przeciwniczkę. Dlatego wydaje się być prawdopodobne, że zobaczymy w oktagonie Annę Andrzejewską.

Zapowiedź walk gali Fame MMA 14

Wczoraj na kanale Fame MMA mogliśmy obejrzeć zapowiedź walk:

Dawid Malczyński – Hejter

Alanik – Muran

Robert Karaś – AJ the Polish American

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tej zapowiedzi.

