Trzydzieści lat temu, dokładnie 17 czerwca 1992 roku w Warszawie, na rogu ulic Marszałkowskiej oraz Świętokrzyskiej ustawiła się ogromna kolejka. To właśnie wtedy popularna sieć restauracji otworzyła swój pierwszy lokal w Polsce. Był to znak zmian. Warszawiacy mogli wtedy poczuć smak zachodu. Dziś sieć McDonalds świętuje 30-lecie działalności w Polsce.

McDonalds świętuje 30-lecie działalności w Polsce! To już trzy dekady amerykańska sieć restauracji fast food działa w naszym kraju. Dziś ma pięćset lokali, zatrudnia trzydzieści jeden tysięcy pracowników, a także współpracuje z czterdziestoma siedmioma polskimi dostawcami. Przez te trzydzieści lat zmieniło się wszystko. Skala, technologie, biznes, ale jedno zostało bez zmian – popularność wśród konkurencji. Nie oszukujmy się, na buty sportowe mówimy Adidasy, samochód terenowy to dla nas Jeep, z kolei fast food to oczywiście McDonald’s.

Sieć McDonalds – pierwsza restauracja w Warszawie w dniu otwarcia.

Pierwszego dnia działalności sieci w Polsce, klienci dokonali ponad 13 tysięcy transakcji. Najczęściej wybierano burgery Big Mac oraz frytki. Rzecz jasna, był to dla Polaków powiew zachodu. Oczywiście, na początku praktycznie wszystkie półprodukty były importowane. Co ciekawe, dziś wszystkie składniki Big Mac’a pochodzą z Polski. Przykładowo, wołowina pochodzi z okolic Ostródy, bułka ze Strzegomia, natomiast sałata z Niepruszewa. Frytki tworzy firma z Lęborka.

Oczywistym jest to, że przez trzy dekady sieć diametralnie się zmieniła. Dziś możemy nie tylko zamawiać jedzenie za pomocą ekranów, ale również z wykorzystaniem naszych smartfonów. Oczywiście, prężnie działa McDrive. Co ciekawe, tzw. drive thru pojawiło się w 1994 roku w Częstochowie. McDonald’s chwali się również tym, że dba o planetę redukując plastik, a także wykorzystując zużyte opakowania, przetwarzając je na ręczniki papierowe.

Oczywiście, nie trudno się domyślić, jedzenie w McDonald’s nie należy do tych najzdrowszych, ale warto mieć na uwadze to, że przedsiębiorstwo robi dużo dobrego. Przykłady? Od 20 lat działa fundacja Ronalda McDonalda, która w naszym kraju prowadzi dwa bezpłatne hotele przy szpitalach dla rodzin hospitalizowanych dzieci. Mowa o placówkach w Warszawie oraz Krakowie. Firma informuje, że gościła dotychczas aż 559 rodzin małych pacjentów. Wszystko po to by rodzina mogła być razem.