Siedmioletnia whisky, czyli Ballantine’s 7 dostępna w polskich sklepach

Fani szkockiego trunku mogą już udać się do sklepu, bowiem między innymi w sieci Żabka dostępna jest siedmioletnia whisky Ballantine’s 7. Warto się nią interesować, bowiem dojrzewała w dębowych beczkach po burbonie. Jaka jest w smaku? Przede wszystkim wyczuwalna będzie delikatność klasycznej whisky, którą połączono z wanilią, karmelem i toffi.

Siedmioletnia whisky Ballantine’s 7

Najnowsze dzieło szkockiej marki jest w pewnym rodzaju połączeniem słodyczy, jaką oferuje burbon i wyrazistego smaku whisky. Siedem lat procesu starzenia sprawia, że wydobywa się smak miodu, a także soczystych, czerwonych jabłek, które pochodzą z regionu Speyside. Kolejnym etapem jest sześć miesięcy dojrzewania w beczkach po burbonie. To właśnie wtedy pojawiają się aromaty takie jak wanilia, karmel i dymność. Efektem finalnym jest siedmioletnia whisky Ballantine’s 7. Według producenta jest to połączenie dwóch kultur, które tworzą ten trunek. Mowa oczywiście o Szkocji i Ameryce.

Jaka jest nowa whisky Ballantine’s?

Osobiście nie próbowałem jeszcze siedmioletniej whisky Ballantine’s 7, aczkolwiek postaram się w kilku słowach zawrzeć opinię eksperta w tej dziedzinie. Tomasz Miller na swojej stronie opublikował informacje na temat tego trunku. Przede wszystkim zainteresowała go deklaracja „bourbon finish”. Czy to oznacza, że whisky leżakowała w beczkach po sherry? To wręcz nie możliwe, gdyż te są bardzo kosztowne. W przypadku bohaterki tego tekstu mówimy o leżakowaniu w beczkach po burbonie typu cask, a następnie finiszowanie w beczkach po burbonie barrels. O tym jak smakuje Ballantine’s 7, a więc nowa, siedmioletnia whisky sugeruje wspomniany wcześniej Tomasz Miller. Można sprawdzić jego reakcję na łamach YouTube. Degustacja rozpoczyna się w trzynastej minucie filmu. A tak naprawdę w szesnastej. W sumie w siedemnastej, bowiem wtedy Miller bierze pierwszy łyk.

Ballantine’s jako pierwszy wprowadza taki produkt

Jako leader rynku whisky w Polsce nie spoczywamy na laurach. Postanowiliśmy jako pierwsi na świecie wprowadzić produkt wyjątkowy, 7 letni… bo siedem to dla wielu z Nas liczba szczęśliwa ale również wyjątkowa- jak i nowy produkt w Naszym portfolio. Smakowo to nowość, która z pewnością przypadnie do gustu wielbicielom szkockiej whisky i amerykańskiej whiskey – słodycz oraz delikatność tam wyczuwalna jest naprawdę imponująca. W tym segmencie to absolutny unikat – komentuje Marcin Zalewski, Senior Brand Manager Ballantine’s Polska.