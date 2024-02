Giganci technologiczni prześcigają się w premierach składanych smartfonów, jednak kalifornijska firma w dalszym ciągu nie zaprezentowała takiego urządzenia. Składak Apple ma pojawić się w przyszłości i najnowsze plotki sugerują, że jego premiera odbędzie się w 2026 roku. Problem w tym, że nie wiemy, co to będzie za urządzenie.

Składak Apple zagadkowym urządzeniem

Apple jest dobre w trzymaniu rzeczy w tajemnicy, jednak prędzej czy później każdy producent walczy z przeciekami. Najnowsze plotki dotyczą składanego, ale jakże tajemniczego urządzenia Apple. Jak raportuje The Elec, urządzenie to ma zostać wyposażone w 7- lub 8-calowy wyświetlacz w momencie, kiedy będzie on całkowicie rozłożony.

Składane urządzenie Apple miałoby mieć premierę w 2026 roku. Sugeruje się, że zastąpi ono iPada Mini. Fot. MacRumors

Przeczytaj także: Test Motorola razr 40 ultra – stylowy, ale czy coś więcej?

Przecieki sugerują, że tajemniczy składak Apple zastąpi zaprezentowanego w 2021 roku iPada Mini, który nie dostał żadnych usprawnień od momentu swojej premiery. Ten kompaktowy tablet posiada 8,3-calowy ekran i wydaje się naturalnym wyborem, jeśli chodzi o podmianę. Apple zastąpiłoby go mocniejszym urządzeniem.

Przewidywana premiera w 2026 roku

W przeciekach pojawiają się informacje na temat dostawcy składanych ekranów OLED, które miałyby zostać wykorzystane w tajemniczym urządzeniu Apple. Mowa tutaj oczywiście o LG i Samsungu i jak mówią raporty, oba koncerny w 2023 roku wysłały do kalifornijskiego giganta sample swoich ekranów. Wcześniej wspomniano już, że Samsung zreorganizował cały swój zespół zajmujący się wyświetlaczami, aby usprawnić proces i dostosować się do potrzeb Apple w przypadku przyszłych składanych produktów.

Składak Apple w 2026 roku! Tylko nie wiadomo, co to za urządzenie

Składak Apple jest więc tajemnicą, bo tak naprawdę nie wiemy, czy spodziewać się składanego iPhone, czy tabletu. Analitycy twierdzą, że pierwsze na rynku pojawi się to drugie urządzenie ze względu na mniejsze zapotrzebowanie rynkowe oraz ma być ono urządzeniem testowym przed wypuszczeniem składanego smartfona.

Składany iPhone ma być drugi w kolejce. iPad ze składanym ekranem miałby być produktem testowym i badawczym na rynku tego typu urządzeń.

Źródło: The Elec (via WCCFTech)