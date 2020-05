Skróty klawiaturowe – pracuj efektywniej na komputerze

Na komputerze pracuje każdy z nas. Mamy przez lata wyrobiony sposób na tę pracę. Chodzi o swój własny styl pracowania do którego jesteśmy przyzwyczajeni i który sprawia, że pracuje nam się prosto i wygodnie. Wbrew pozorom, czasami warto jednak naruszyć swoją codzienną rutynę i dodać do niej coś, co przyśpieszy pracę na komputerze jeszcze bardziej. Mowa tutaj o skrótach klawiaturowych. Przyznaję, że przyzwyczajenie się do nich i zapamiętanie wszystkich kombinacji nie należy do najprostszych zadań, ale na prawdę warto. A dlaczego? Już tłumaczę.

Skróty klawiaturowe ułatwiają naszą pracę na prawdę często. Przydadzą się wszystkim (w mniejszym lub większym stopniu), zaczynając od użytkowników laptopów, którzy muszą jeździć palcami po touchpadzie, aby dostać się z jednego końca ekranu na drugi, przez osoby, które swoją pracę opierają w większości na samej klawiaturze i rzadko sięgają po myszkę, aż po właścicieli kilku monitorów, po których trzeba przejeżdżać kursorem tam i z powrotem. Większość z nas trzyma myszkę prawą dłonią, podczas gdy lewa jest niewykorzystywana i prawdopodobnie służy do podparcia naszych głów (a przynajmniej ja tak robię jak przeglądam internet). Jeżeli jednak zaprzęgniemy ją do pracy i nauczymy się korzystać ze skrótów klawiaturowych, zaoszczędzimy sobie niepotrzebnego jeżdżenia kursorem po ekranie i szukania przycisków często pochowanych po menu i zakładkach programu. Pozwalają w prosty sposób wywołać konkretne, przypisane im funkcje systemu czy programu, z którego korzystamy.

Aby ułatwić Ci wyszukanie interesującego skrótu klawiaturowego, podzieliłem je na kategorie, które w kilku zdaniach opisałem jeszcze przed przedstawieniem należących do niej skrótów.

CTRL + C

Edycja

Każdy z nas edytuje coś raz na jakiś czas. A to przenieść piki z karty SD z aparatu, a to przepis na zupę skopiować ze strony internetowej, a to cofnąć zmiany dokonane przed chwilą w jakimś pliku. Przedstawiam podstawowe kombinacje, które według mnie powinien znać każdy:

CTRL + C – kopiuj

CTRL + V – wklej

CTRL + X – wytnij CTRL + Z – cofnij

CTRL + Y lub CTRL + SHIFT + Z – przywróć (zależnie od programu) PPM + PODKREŚLONA LITERA Skróty klawiaturowe w edytorze tekstu Najpopularniejsze programy do edycji tekstu oferują nam dziesiątki różnych narzędzi i funkcji. Warto znać niektóre skróty klawiaturowe, które pozwolą nam je wywołać i tym samym przyśpieszyć edycję tekstu. Część z nich znajdzie zastosowanie wszędzie, gdzie mamy do czynienia z tekstem (grupa 1, 2, 3 oraz 7). CTRL + STRZAŁKI (prawo/lewo) – przeskocz o słowo

CTRL + STRZAŁKI (góra/dół) – przeskocz o akapit CTRL + A – zaznacz wszystko

[CTRL +] SHIFT + STRZAŁKI (prawo/lewo) – dodaj do zaznaczenia sąsiadujący znak [słowo]

[CTRL +] SHIFT + STRZAŁKI (góra/dół) – dodaj do zaznaczenia fragment tekstu aż do znaku [akapitu] powyżej/poniżej CTRL + BACKSPACE [lub DELETE] – usuwanie słowa lub jego części stojącego przed [lub za] kursorem CTRL + B – pogrub zaznaczony tekst

CTRL + I – pochyl zaznaczony tekst

CTRL + U – podkreśl zaznaczony tekst CTRL + SHIFT + SPACJA – wstaw spację nierozdzielającą

CTRL + ENTER – określ podział strony

SHIFT + ENTER – określ koniec linijki PPM + PODKREŚLONA LITERA – funkcja w menu kontekstowym z podkreśloną daną literką WIN + ; – panel emoji WIN + TAB Funkcje systemu Windows System Windows 10 również oferuje nam szereg ułatwień. Dzięki nim będziemy mogli między innymi szybko przeskakiwać między programami oraz pulpitami, ułożymy wszystkie aplikacje je na ekranie czy zrobimy zrobimy zrzut części ekranu. WIN + L – zablokuj komputer

WIN + CTRL + STRZAŁKI (prawo/lewo) – przełączanie między utworzonymi pulpitami WIN + TAB – widok zadań

ALT + TAB – przełączanie między otwartymi oknami WIN + STRZAŁKI – ustawianie pozycji i wielkości okna WIN + [SHIFT +] M – zminimalizuj [/zmaksymalizuj] wszystkie okna

WIN + D – pokaż pulpit

WIN + , – podejrzyj pulpit WIN + S – wyszukaj

WIN + R – uruchom ALT + PRINT SCREEN – kopiowanie do schowka wyłącznie jednego ekranu (w przypadku, gdy mamy ich więcej)

WIN + SHIFT + N – wycinek ekranu – narzędzie do zrzutów ekranu WIN + I Ustawienia Szybkie przejście do ustawień, menadżera zadań, opcji wyświetlania na innym ekranie czy połączenia z innym urządzeniem – to tutaj! WIN + I – ustawienia CTRL + SHIFT + ESC – menadżer zadań

CTRL + ALT + DELETE – szybka administracja systemem (m.in. wyłącz, uruchom ponownie, wyloguj) WIN + P – wyświetlaj na innym ekranie

WIN + K – połącz z urządzeniem CTRL + SHIFT + S

Skróty klawiaturowe w programach Poniższe skróty klawiaturowe ułatwią pracę w większości programów. Dzięki nim nie tylko szybko zapiszemy nasze pliki i wydrukujemy je, ale również będziemy mogli wygodnie poruszać się po całym programie. Wyszukamy również interesujące nas słowa w dokumentach.

CTRL + S – zapisz

CTRL + SHIFT + S – zapisz jako

CTRL + P – drukuj

ALT + F4 – zamknij program

F11 – pełny ekran

CTRL + F – wyszukaj

F1 – pomoc programu

F5 – odśwież program

F6 – przejście pomiędzy kolejnymi elementami okna

CTRL + J

Przeglądarki

Skróty klawiaturowe znajdą swoje zastosowanie również w przeglądarkach i ułatwią nam między innymi dostęp do zakładek, historii czy pobranych plików. Pozwolą również na zarządzanie kartami.

F6 lub ALT + D – przejście do paska adresu

CTRL + T – otwarcie nowej karty

CTRL + W – zamknięcie otwartej karty

CTRL + Shift + T – przywrócenie ostatnio zamkniętej karty

CTRL + D – dodaj/edytuj zakładkę

CTRL + B – przeglądaj zakładki

CTRL + H – przeglądaj historię

CTRL + J – przeglądaj pobrane pliki

Menedżer plików

W ostatniej kategorii znalazły się skróty, które ułatwią nam pracę konkretnie w menedżerze plików, ale nie zapominajmy o tym, że do zarządzania naszymi folderami i plikami niezastąpione będą również skróty z kategorii ‚edycja’.

WIN + E – otwiera menedżer plików

CTRL + SHIFT + N – nowy folder

F2 – zmiana nazwy folderu