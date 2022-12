Z czym kojarzy się Wam ta firma? Zapewne tak jak mi, czyli z odkurzaczami. Dyson Zone jest jednak zupełnie innym produktem. To słuchawki z… oczyszczaczem powietrza. Jestem ciekawy reakcji – szczególnie starszych osób – na widok kogoś, kto będzie szedł ulicą z tym gadżetem.

Ogólnie zamysł nie jest zły. Dyson wpadł na pomysł, aby przygotować słuchawki, które dodatkowo będą dbać o to, abyśmy nie wdychali wszechobecnego w miastach smogu. Z racji tego, że firma ma spore doświadczenie w tworzeniu sprzętu do czyszczenia zarówno powierzchni, jak i oczyszczania powietrza, inżynierowie stwierdzili, że czas połączyć dwa produkty. I w taki oto sposób powstały słuchawki Dyson Zone. Co o nich wiemy? Obecnie przedstawiane informacje nie napawają optymizmem.

Słuchawki Dyson Zone rodem z Cyberpunk 2077. Cena kosmos!

Słuchawki Dyson Zone – muzyka i oczyszczanie powietrza

Zacznijmy od kwestii muzyki. Podobno mamy dostać redukcję hałasu za sprawą ośmiu mikrofonów, które aktywnie redukują wszystkie szumy. Abyśmy cieszyli się dobrą jakością dźwięku, producent przewidział zastosowanie 40-milimetrowych, 16-omowych, neodymowych głośników. Podobno są to modele zaprojektowane przez markę Dyson. Nieco gorzej wypada temat baterii, które zainstalowano w słuchawkach. Mowa o akumulatorach o pojemności 2600 mAh. W praktyce możemy słuchać muzyki przez 50 godzin. No, chyba, że uruchomimy oczyszczacz powietrza. Wtedy czas ten spada do 1,5 godziny. ładowanie ma podobno trwać trzy godziny.

Słuchawki Dyson Zone zapewne najbardziej przyciągają za sprawą rozwiązania, którego żaden inny producent jeszcze nie stosował. Mowa o oczyszczaniu powietrza. Jak widać na prezentowanych zdjęciach, nasze usta i nos są zasłonięte, dzięki czemu nie będziemy wdychali 99% szkodliwych związków, które są w powietrzu. Filtry, które zamontowano w słuchawkach mają być skuteczne przez rok. Nie wiem jednak, czy te 12 miesięcy wystarczą na np. bardzo dużą intensywność wykorzystywania Dyson Zone.

Słuchawki Dyson Zone rodem z Cyberpunk 2077. Cena kosmos!

Słuchawki z oczyszczaczem powietrza. Ile będą kosztować?

Jeśli już się mocno nakręciliście i będziecie chcieli kupić słuchawki, które mają wejść do sprzedaży w marcu przyszłego roku, pragnę ostudzić Wasze emocje. Według TechSpot, słuchawki mają kosztować około 949 dolarów. Cena zaporowa. Tym bardziej, że nie wiemy, jaką jakość dźwięku będą oferować.