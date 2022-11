Smartwatch Motorola Moto Watch 70 to urządzenie, które może sporo namieszać na rynku inteligentnych zegarków. W sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat tego gadżetu. Sugerują one, że zegarek będzie posiadał bardzo wydajną baterię!

Mega wydajna bateria w nowym zegarku Motoroli

Rynek smartwatchy jest bardzo zróżnicowany i z pewnością każdy, kto szuka inteligentnego zegarka, znajdzie model, który będzie mu odpowiadał. W najbliższych miesiącach do sprzedaży ma trafić smartwatch Motorola Moto Watch 70, którego największą zaletą będzie bateria!

Inteligentne zegarki mają to do siebie, że ich praca na baterii jest mocno ograniczona. Ze swojego przykładu wiem, że Apple Watch SE wytrzymuje maksymalnie dwa dni. Smartwatch Motorola Moto Watch 70 też ma wytrzymać dwa, ale nie dni, a tygodnie! Naładowanie akumulatora zajmie ok. 60 minut! To fantastyczna wiadomość dla osób, które szukają wydajnego smartwatcha!

Smartwatch Motorola Moto Watch 70 wytrzyma na baterii 2 tygodnie!

Smartwatch Motorola Moto Watch 70 namiesza na rynku?

Co poza wydajną baterią będzie oferował smartwatch Motorola Moto Watch 70? Znajdziemy tutaj ekran o przekątnej 1,69-cala i rozdzielczością 240 x 280 pikseli. Na obudowie znajdziemy jeden przycisk fizyczny, który pozwoli nam na wykonywanie wszystkich podstawowych czynności. Producent wrzucił do zegarka 23 tryby sportowe, akcelerometr, żyroskop, monitorowanie pracy serca i natlenienia krwi oraz możliwość monitorowania pomiarów zdrowotnych.

Motorola Moto Watch 70 ma być wodoodporny i pyłoodporny, ponieważ jego obudowa ma spełniać normy IP67. Zegarek ma również oferować łączność Bluetooth 5.0. Premiera ma się odbyć w ciągu kilku najbliższych tygodni, a sugerowana cena urządzenia to ok. 75 dolarów!

Motorola szykuje tani i wydajny pod względem energii smartwatch!

Źródło: NotebookCheck