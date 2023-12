Marvel’s Spider Man 2 okazał się hitem, zupełnie jak dwie poprzednie części, i Człowieka Pająka w wydaniu studia Insomniac Games pokochały miliony graczy PlayStation 5 na całym świecie. Najnowsze przecieki sugerują, że Spider Man 2 dostanie aż trzy darmowe rozszerzenia, w których zmierzymy się z popularnymi przeciwnikami superbohatera!

Spider Man 2 dostanie trzy DLC. Będą darmowe!

Jeśli tak jak ja, pokochaliście Spider Mana od Insomniac Games, to z pewnością ucieszy was fakt, że do drugiej części przygód Człowieka Pająka, gdzie Peter Parker i Miles Morales zmierzyli się z Kravenem Łowcą i Venomem, otrzymamy trzy DARMOWE rozszerzenia, które wprowadzą do uniwersum kolejnych złoczyńców.

Przeczytaj także: Spider Man 2. Ja po prostu chce więcej! Recenzja gry

Spider Man 2 dostanie trzy darmowe DLC! Wielka hojność Sony

Według najnowszych przecieków dotyczących Insomniac Games, Spider Man 2 dostanie trzy darmowe DLC, co jest bardzo hojnym prezentem od Sony. Pierwsza część przedstawiająca przygody Petera Parkera otrzymała płatny season-pass o nazwie The City That Never Sleeps, która rozszerzyła główną fabułę o trzy nowe opowieści. Najnowsza odsłona serii dostanie trzy darmowe DLC w przeciągu następnego roku.

Sony z workiem prezentów przed świętami

Japoński gigant technologiczny w ostatnim czasie jest bardzo hojny. W tamtym tygodniu darmowe DLC otrzymali posiadacze gry God of War Ragnarok, a teraz pojawiają się przecieki, że gra Spider Man 2 dostanie nie jedno, a trzy darmowe rozszerzenia w przyszłym roku.

Przecieki sugerują, że pierwszym DLC będzie “Beetle Invasion” (z ang. inwazja żuków”, przyp. red.), w której zmierzymy się z mniej znanym przeciwnikiem Człowieka Pająka, jakim Beetle (z ang. Żuk, przyp. red.). To oczywiście wiąże się z nowymi misjami i starciem z nowym bossem. Dodatek ma pojawić się w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku.

Spider Man 2 dostanie trzy darmowe DLC! Wielka hojność Sony

Na wiosnę 2024 rzekomo zaplanowano DLC o nazwie “Extreme Carnage” (z ang. ekstremalna rzeź, przyp. red.), w której przedstawiony zostanie inny i bardziej niebezpieczny symbiot, Carnage. Nowe misje i pojedynek z potężnym przeciwnikiem już czekają.

Na koniec, podczas sezonu świątecznego otrzymamy trzecie i ostatnie DLC, jakim będzie “Spider-Verse Anomaly” (z ang. anomalia Spider-Verse, przyp. red.). Sama nazwa sugeruje, że w grze pojawi się teoria multiuniwersum, więc możemy szykować się na poznanie większej ilości Spider-Manów, złoczyńców i misji związanych z przemierzaniem innych uniwersum.

Kolejna część już w drodze

Po wypuszczeniu wszystkich DLC, Spider Man 2 dostanie także wersję Game of the Year, która będzie składała się ze wszystkich dodatków i będzie dostępna na nośniku fizycznym. To jednak nie koniec, bo według wcześniejszych zapowiedzi w 2025 roku dostaniemy spin-off w postaci Marvel’s Venom, grę opowiadającą o przeciwniku Spider-Mana. Wydanie podobne do Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

W 2025 roku zagramy w grę poświęconą Venomowi. Wcześniej jednak dostaniemy trzy darmowe DLC do gry Spider Man 2.

Źródło: WCCFTech