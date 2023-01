Sprawdzone sposoby na kaca – jak sobie z nim radzić?

Kac to nic przyjemnego, a alkohol, czyli winowajca całego zajścia, jest nieodłącznym elementem na każdej imprezie. Jakie są sprawdzone sposoby na kaca? Jak z nim walczyć i jak zniwelować jego skutki? Jest wiele sposobów na tę nierówną walkę, dlatego dziś przyjrzymy się tym najpopularniejszym.

Lek na kaca po prostu nie istnieje

W telewizji, Internecie czy nawet w radiu możemy usłyszeć o lekach na kaca. Miejmy to od razu z głowy – taki lek nie istnieje. Oczywiście reklamowane produkty, o których wspominam, mogą być pomocą w walce z tym okropnym uczuciem braku siły i woli do życia, jednak nie ma na świecie tabletki, czy proszku, która w magiczny sposób sprawi, że kac po prostu zniknie. W produktach przeznaczonych do walki z kacem znajdują się elektrolity, których głównym zadaniem jest szybsze nawodnienie organizmu. W przypadku bólu głowy należy sięgnąć po sprawdzony środek przeciwbólowy. Warto jednak pamiętać, aby takie środki spożywać po posiłku.

Lek na kaca nie istnieje, chociaż na rynku znajdziemy produkty, których zadaniem jest pomoc w walce z nim.

Sprawdzone sposoby na kaca przed piciem alkoholu

Aby jak najlepiej przygotować się na poranek po imprezie i jak najbardziej złagodzić wszelakie objawy kaca, należy podjąć konkretne kroki. Przede wszystkim zjeść coś tłustego. Tego typu danie ochroni nasz żołądek przed alkoholem i spowolni jego wchłanianie. Jeśli jesteście osobami palącymi, to warto nieco przystopować z paleniem, ponieważ nikotyna wzmaga działanie alkoholu. Odpowiednia suplementacja, czyt. witaminy, też ogrywa ważną rolę w walce z kacem. Nie należy zapominać o wypoczynku – im bardziej jesteśmy wyspani, tym lepiej nasz organizm zareaguje na alkohol.

Sprawdzone sposoby na kaca. Jak spożywać alkohol?

Jakie są sprawdzone sposoby na kaca? Pierwszą i podstawową zasadą podczas spożywania alkoholu w gronie znajomych i na imprezach jest jego niemieszanie. W taki właśnie sposób narażamy się na najgorszego kaca z możliwych. Najlepiej pić jeden rodzaj alkoholu, aby skutki imprezy były jak najbardziej łagodne. Oczywiście mówimy tutaj o spożywaniu z umiarem. Warto również mieć na uwadze to, że ciemne alkohole posiadają dużo więcej kongenerów, które wywołują mocnego kaca. Jasne alkohole zawierają o wiele mniej tego typu zanieczyszczeń.

Niestety jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas spożywania alkoholu, jest jego picie bez znacznych przerw. Organizm musi mieć czas na jego wchłonięcie, dlatego też narzucanie dużego tempa nie przyniesie nam niczego dobrego. Trzeba przystopować, a na drugi dzień skutki szaleństwa nie będą aż tak duże. Jeśli już pijemy alkohol, to warto popijać go napojami niegazowanymi. Dwutlenek węgla sprawia, że alkohol po prostu szybciej wchłania się do naszego organizmu.

Odpowiednie nawodnienie również odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. Przed snem warto więc wypić ok. pół litra wody. Dobrze też spożyć witaminę C lub aspirynę, która złagodzi skutki naszej zabawy.

Pić należy z głową. Jeśli chcemy mieć mniejszego kaca należy spożywać alkohol rozważnie.

Sprawdzone sposoby na kaca. Co zrobić na drugi dzień?

Zazwyczaj po mocno zakrapianej imprezie kac jest tak duży, że nie mamy w sobie żadnych sił do życia. Co zrobić, aby choć trochę poczuć się lepiej? Jakie są sprawdzone sposoby na kaca? Przede wszystkim musimy nawadniać organizm, dlatego też zaleca się, aby pić dużo wody. Warto również doładować nasz organizm wspomnianymi wyżej elektrolitami. Jeśli jesteśmy w stanie coś przełknąć, dobrze, abyśmy zjedli lekki posiłek. Prysznic również będzie w stanie nam ulżyć, a wybranie się na spacer pozwoli nam na dotlenienie organizmu, co może pomóc w przypadku bólu głowy.

Jak wyglądają sprawdzone sposoby na kaca? Tak jak już wcześniej wspomniałem, ważny jest odpowiedni posiłek. Tłuszcz odgrywa tutaj ważną rolę, dlatego spróbujmy zjeść sprawdzony, domowy rosół lub tłustą potrawę mięsną. Jajko na miękko również będzie dobrym wyborem. Tłuste potrawy ochronią nasz żołądek, przez co alkohol nie przyswoi się tak szybko. Dobrą alternatywą są również kwaśne potrawy czy zupy, np. kapuśniak. Nie należy zapominać o witaminie C, która znajduje się w owocach. Potas oraz fruktoza, które się w nich znajdują, będą w stanie osłabić efekty kaca. Fruktoza pozbawi naszego organizmu toksyn i wspomoże metabolizm alkoholu.

Jeśli chodzi o napoje, które pomogą nam w walce z kacem, to warto postawić na wodę mineralną niegazowaną, wodę kokosową, sok pomidorowy pełen potasu, kwaśne soki z warzyw i owoców, sok z ogórków, izotoniki, w których znajdziemy elektrolity, kefir czy maślankę, które pomogą nam osłonić żołądek.

Sprawdzone sposoby na kaca – jak sobie z nim radzić?

Zdjęcia: Pexels