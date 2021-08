Stare samochody z USA – klasyka w najlepszym wydaniu

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Klasyki wśród aut – stare samochody z USA, stanowią marzenie wielu fanów czterech kółek. Modele z lat 60., 70., jak i wcześniejszych oraz późniejszych dekad swoim wyglądem budzą respekt i zachwyt. Obecnie może mieć je każdy – jeśli tylko skorzysta z pomocy fachowców, którzy wiedzą, jak sprowadzić auto z Ameryki. Jesteś fanem klasycznej motoryzacji? Z fascynacją patrzysz na samochody ze starych filmów, gdzie krążowniki szos płynęły po drogach? Ten artykuł jest dla Ciebie! Dowiedz się, dlaczego miłośnicy niebanalnego, ponadczasowego designu i niezawodności tak chętnie kupują auta z USA.

Stare samochody z USA – magia dawnych czasów

Dlaczego pojazdy, mające często znacznie więcej niż 30 lat, cieszą się tak dużą popularnością? Wpływ na to ma specyfika rynku motoryzacyjnego USA, który na przestrzeni lat rozwijał się niezwykle prężnie. W Stanach działało (i do dzisiaj działa) wielu producentów, starających się dostarczyć odbiorcom pojazdy, które:

przyciągną ich swoim designem,

zapewnią wieloletnie, bezawaryjne użytkowanie,

sprawią, że jazda nimi będzie czystą przyjemnością.

Owocem tych priorytetów były auta, które do dzisiaj często charakteryzują się dobrą kondycją oraz zapewniają wysoki komfort jazdy. Mimo że mają mniej koni mechanicznych pod maską, to zachwycają dbałością o najmniejszy detal. Ponadto, w założeniu każdy samochód miał przetrwać jak najdłuższy czas eksploatacji.

Nie tylko dla kolekcjonerów

Powyższe cechy sprawiają, że auta sprowadzane z USA cieszą się ogromną popularnością wśród miłośników pojazdów z tamtych lat. Solidność wykonania sprawia, że stanowią one doskonały wybór nie tylko dla kolekcjonerów. Oldtimery bynajmniej nie muszą być eksponatami muzealnymi! Wręcz przeciwnie – wiele z nich wciąż może poruszać się po drogach.

To prawda, że auta z USA przeznaczone na import na inne rynki, często potrzebują fachowej ręki, gdyż nierzadko mają różne uszkodzenia. Jednak po odpowiednich remontach wciąż mogą to być samochody, którymi da się wygodnie jeździć. Nic nie stoi na przeszkodzie też, by wydać nieco więcej, ale kupić w pełni sprawny model. Możesz to zrobić, korzystając np. z usług BidCars.

Import starych samochodów z Ameryki – opłacalna inwestycja?

Wiele osób, decydujących się na import samochodów z Ameryki, robi to nie tylko dlatego, że je uwielbia. Dla znawców to także sposób na atrakcyjną inwestycję. Dlaczego?

Oldtimery sprzedawane w Stanach do Europy zwykle osiągają niskie ceny. Niewiele osób ma do poszczególnych modeli szczególny sentyment, gdyż dla tamtejszych fanów motoryzacji oraz kierowców dużo istotniejsze są nowinki technologiczne. W porównaniu do ceny, jaką faktycznie samochód z USA osiąga w Europie, są one dostępne niemal za bezcen.

Tym samym sprowadzanie i odrestaurowywanie tych pojazdów może wiązać się z bardzo korzystnym zarobkiem! Fakt, że najpierw trzeba włożyć pewną sumę w taki zakup, ale często zwraca się ona z nawiązką. Szczególnie jeśli korzysta się z usług Premium firm specjalizujących się w imporcie aut ze Stanów.

Black retro vintage muscle car is parked at countryside asphalt road at golden sunset

Stare samochody z USA w dobrej cenie, czyli opłaty i koszty

Jakie samochody zaś znajdziesz w sprzedaży? Na aukcjach dostępne są najróżniejsze pojazdy jeszcze sprzed I wojny światowej, choć te są raczej ciekawostką historyczną. Zdecydowaną większość jednak stanowią modele pochodzące z lat 50. do 90. Wśród nich pojawiają się takie perełki jak Chevrolet El Camino z 1971 czy Pontiac LE z 1972 roku. Dla tych, którzy cenią sobie absolutną klasykę, z pewnością atrakcyjną gratką będzie Ford Model z 1931 roku.

Należy jednak pamiętać, że sam zakup auta to połowa sukcesu. Trzeba pokryć też pewne opłaty, związane m.in. z transportem na terenie USA (od miejsca zakupu do portu), fracht morski ze Stanów do Europy, jak i przewóz samochodu do miejsca odbioru. Oprócz tego nabywca pokrywa koszty aukcyjne oraz prowizję, jaką inkasuje firma pośrednicząca. Teoretycznie ostatni element można pominąć przez działanie na własną rękę, ale korzystanie z pomocy wykwalifikowanych speców gwarantuje, że wszystkie formalności zostaną należycie dopełnione i uniknie się np. potencjalnych kar. Dobra wiadomość to na pewno fakt, że jeśli auto ma więcej niż 30 lat, to nie jest objęte cłem ani akcyzą. Obowiązuje też niższy VAT – 9 zamiast 19%.

Zainwestuj w niepowtarzalne auto

Niezależnie od tego, czy interesuje Cię import samochodów z Ameryki na własny użytek, do kolekcji czy na sprzedaż – najważniejsze jest przeprowadzenie całego procesu w prawidłowy sposób. Warto zapoznać się z warunkami, jakie oferują firmy sprowadzające auta z USA. Skorzystaj z pomocy fachowców i ciesz się jedną z pereł amerykańskiej motoryzacji – za relatywnie niewielką cenę i przy względnie małym wysiłku.