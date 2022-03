Elon Musk, CEO Tesli i SpaceX, twórca sieci Starlink potwierdził ostrzeżenie informujące o możliwości przebywania sieci Starlink na celowniku Rosji, obawiając się ich zniszczenia. Ukraina wciąż stoi w obliczu kryzysu z powodu rosyjskiej inwazji i nic nie wskazuje na koniec ataków i bombardowań.

Starlink na celowniku Rosji – co na to Ukraiński rząd

Władza wykonawcza Ukrainy po zbadaniu bezpieczeństwa internetowego wydała zawiadomienie, w którym informuje, że każde urządzenie wykorzystujące komunikację satelitarną może potencjalnie stać się celem nalotów przez Rosjan. Brzmi ono następująco: „Ważne ostrzeżenie: Starlink jest jedynym nierosyjskim systemem komunikacyjnym, który nadal działa w niektórych częściach Ukrainy, więc prawdopodobieństwo ataku jest wysokie. Proszę używać ostrożnie”. Celem ostatnich ataków Putina jest odcięcie Ukrainy od mediów i komunikacji, które są w tej sytuacji niezwykle ważne.

Starlink na celowniku Rosji? Elon Musk potwierdza! 26

Ponadto Elon Musk poprosił użytkowników, by włączali Starlink tylko wtedy, gdy jest to konieczne i umieścili antenę jak najdalej od ludzi. Dodał, że użytkownicy powinni umieszczać kamuflaże świetlne nad anteną, aby uniknąć wykrywania wizualnego. W zeszłym tygodniu główny urzędnik SpaceX ogłosił, że firma uruchomiła swoje usługi na Ukrainie i wyśle więcej terminali do kraju. To ogłoszenie pojawiło się w odpowiedzi na prośbę ukraińskiego urzędnika o udostępnienie narodowi dodatkowych stacji.

Ukraiński wicepremier Mykhailo Fedorov podziękował firmie za utrzymanie łączności z naszymi miastami i ratowanie życia służbom ratunkowym. Ukraina potrzebowała również generatorów, aby utrzymać usługę Starlink online z powodu rosyjskich ataków na infrastrukturę kraju. To także skłoniło Muska do opublikowania aktualizacji, która obniżyła szczytowe zużycie energii. Niestety wkrótce mogą zacząć się schody, kiedy Rosja zechce zabrać się za ataki na te urządzenia. Zarówno prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski jak i Elon Musk zrobią naprawdę wiele, aby zapewnić atakowanemu państwu dostęp do bezpiecznej komunikacji.

Sprawdź również nasze inne treści z kategorii nowe technologie