Valve uruchomiło na swojej platformie wyprzedaż Steam Chinese New Year Sale 2023 z okazji Chińskiego Nowego Roku. Jeśli chcecie kupić popularne tytuły w atrakcyjnych cenach, to teraz jest na to świetny moment!

Wiele promocji na wyprzedaży Steam

Już w niedzielę, tj. 22 stycznia, w Chinach będzie obchodzony nowy rok. 2023 jest to rok królika i właśnie z tej okazji na platformie Valve ruszyła wyprzedaż Steam Chinese New Year Sale 2023. Promocje tyczą się popularnych tytułów, które możemy kupić w naprawdę atrakcyjnych cenach.

Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim Steam Chinese New Year Sale 2023 pozwoli na zakup gier od Xbox Game Studio w bardzo korzystnych cenach. Forzę Horizon 5 kupimy za 162,43 zł, Forza Horizon 4 za 70,94 zł, Gears 5 za 50,04 zł, a Halo: The Master Chief Collection za 57,19 zł. To oczywiście nie wszystko, bo w promocji znajdziemy także mniejsze i niezależne tytuły.

Steam Chinese New Year Sale 2023 to lawina promocji!

Steam Chinese New Year Sale 2023 z dużymi wyprzedażami

Z okazji świętowania roku Królika w Chinach Steam postanowił przecenić wiele naprawdę ciekawych tytułów. Na gry Rockstar Games możemy uzyskać nawet do 70 proc. zniżki, więc zakup GTA 5 czy Red Dead Redemption 2 możemy nabyć w naprawdę przyzwoitych cenach. Na promocję załapały się także gry od Electronic Arts. Najnowszy Need For Speed: Unbound został wyceniony na ok. 149 złotych, a Battlefield 2042 na 89,06 PLN!

Gry od Rockstar Games można kupić z rabatem do 70 procent!

Ciekawe promocje na platformie Steam:

Forza Horizon 5 – 162,43 zł;

Red Dead Redemption 2 – 84,46 zł;

Red Dead Online – 44,50 zł;

Grand Theft Auto 5 Edycja Premium – 64,71 zł;

Grand Theft Auto 4: The Complete Edition – 25,47 zł;

Need for Speed Unbound – 149,95 zł;

Battlefield 2042 – 89,06 zł;

Star Ward Jedi: Upadły Zakon – 21,58 zł

Źródło: Steam