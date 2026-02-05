STIGA Vista: AI, które kosi trawę. Męski gadżet 2026 roku

Powoli można rozglądać się za sprzętem, który ułatwi nam prace ogrodowe. Jeśli nie przepadasz za koszeniem trawy, świetną opcją będzie zakup robota koszącego. Wśród nowości na ten sezon mamy STIGA Vista, a więc serię ośmiu autonomicznych urządzeń, które wyręczą nas podczas strzyżenia trawnika.

Nowoczesny robot koszący z AI – STIGA Vista.

Przez dwa sezony testowałem STIGA A 1500, które działały dobrze na dość prostym ogrodzie. Nie było tam skomplikowanych rabat, przez co robot jeździł poprawnie. Wystarczyłoby jednak kilka „nowości” w ogrodzie, a robot miałby z nimi problem. Wszystko dlatego, że nie posiadał kamer i chociażby technologii LiDAR, która monitorowałaby na bieżąco przestrzeń. Oczywiście, można wtedy dodać ręcznie te elementy do mapy, jednak osobiście preferuję te nowoczesne rozwiązania, do jakich przyzwyczaiły mnie urządzenia innych producentów. Marka STIGA doszła do wniosku, że należy odświeżyć swoją flotę i wprowadza w tym sezonie osiem autonomicznych robotów koszących, które mają znacznie ułatwić utrzymanie trawnika w idealnej kondycji.

Nowoczesny robot koszący z AI – STIGA Vista.

STIGA Vista – nowe autonomiczne roboty koszące

Największą nowością jest kamera ulokowana na froncie robota. Producent chwali się, że wykorzystuje sztuczną inteligencję, by urządzenie mogło zrozumieć otoczenie. Wygląda to tak, że oprogramowanie rozpoznaje trawnik i rozróżnia go od innych powierzchni, dzięki czemu potrafi bezpiecznie ominąć stałe i ruchome przeszkody, jednocześnie zapewniając ciągłość koszenia. Warto jeszcze dodać, że wspomniana kamera została wyposażona w technologię HDR, a obiektyw chroni szkło Gorilla Glass. Mało tego, aby działała skutecznie nawet po zmroku, producent zastosował diodę LED, która doświetla to, co dzieje się przed robotem.

Producent poinformował również o zastosowaniu systemu AGS (Active Guidance System), który ma za zadanie analizować jakość sygnału z satelity w czasie rzeczywistym. Wszystko po to, by optymalizować koszenie nawet wtedy, gdy warunki niekoniecznie są stabilne. Do tego dochodzi czteropasmowy system RTK-GNSS, mający nam zagwarantować silniejszy odbiór sygnału GPS.

W praktyce to ma oznaczać dokładność nawigacji, a więc i precyzyjną pracę na całym obszarze – również pod drzewami czy w pobliżu budynków, a z doświadczenia z robotami STIGA wiem, że niekoniecznie działało to poprawnie. Co ważne, marka wprowadza również funkcję Antena-FREE, która pozwala nam przede wszystkim na utworzenie mapy ogrodu bez konieczności instalowania fizycznych przewodów w ziemi. Do tego dochodzi możliwość ulokowania stacji ładującej tam, gdzie tylko chcemy, ponieważ nie potrzeba już stosować stacji referencyjnej.

Nowoczesny robot koszący z AI – STIGA Vista.

Ile kosztują roboty koszące STIGA Vista?

Oczywiście, wszystko zależy od tego, jaki wybierzemy model, ponieważ jest ich aż osiem. Różnice? Przede wszystkim sprowadzają się do powierzchni, na jakiej przyjdzie pracować takiemu robotowi. Nową ofertę tej marki obejmują modele A 6v, A 8v, A 10v, A 15v, A 25v, A 50v, A 100v oraz A 140v, które poradzą sobie z trawnikami od 500 do nawet 14000 metrów kwadratowych. Ceny? Startują od 4396 zł za podstawowy model, a kończą na ponad 14 000 zł za wariant, który skosi największą powierzchnię. Wszystkie te roboty można znaleźć na stronie producenta: STIGA Polska.