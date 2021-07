Super Mario 64 sprzedano za naprawdę kosmiczne pieniądze!

Stare rzeczy z czasem zyskują na wartości, zwłaszcza jeśli mają jakąkolwiek wartość historyczną. Takimi przedmiotami są m.in. gry, a gra Super Mario 64 to potwierdza. Tytuł na konsolę Nintendo 64 został najdroższą grą w historii!

Wartość gier rośnie, zwłaszcza tych na nieprodukowane konsole

Każdy z nas na strychu lub w piwnicy trzyma przedmioty, z które przypominają nam o dzieciństwie. Chyba najwyższa pora pójść i sprawdzić jakie skarby kryją się w starych torbach czy pudełkach. Dlaczego? W ostatnim czasie na aukcje trafiły dwie gry, które sprzedano za niewyobrażalne pieniądze.

9 lipca 2021 roku na aukcję trafił jeden z pierwszych egzemplarzy gry The Legend of Zelda, który na rynku pojawił się w 1987 roku. Przygody Linka, głównego bohatera fabuły przez te wszystkie lata zyskała sobie rzeszę fanów na całym świecie. To widać po cenie, za jaką została sprzedana gra. Jeden z licytujących zapłacił za tytuł aż 87- tysięcy dolarów!

Super Mario 64 jeszcze droższe

Suma, za jaką sprzedano grę The Legend of Zelda z 1987 roku, na pewno robi wrażenie. Po przeliczeniu na złotówki jest to prawie 3,4 miliona złotych! Rekordem najdroższej gry świata TLoZ mogło cieszyć się zaledwie kilka dni, ponieważ najdroższą grą w historii został Super Mario 64.

Egzemplarz gry, który został sprzedany za 1,56 mln USD!

Super Mario 64 to gra, która powstała w 1996 roku i była jednym z podstawowych tytułów na legendarną konsolę Nintendo 64. Gra utrzymana w perfekcyjnej kondycji, posiadała oryginalne opakowanie, dlatego też osoba, która wygrała licytację, zapłaciła za nią 1,56 miliona dolarów! Jest to lekko ponad 6 milionów złotych za grę!

Nie wiem jak wy, ale ja idę szukać jakichś starych gier!