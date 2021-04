Suplementacja AAKG – kiedy warto zastosować i jaki preparat wybrać?

Sponsored Materiał zewnętrzny

W ostatnich latach jednym z popularnych rodzajów odżywek dla sportowców jest AAKG. To połączenie dwóch substancji – argininy i kwasu alfaketoglutarowego. Celem ich stosowania jest zwiększenie produkcji tlenku azotu przez organizm, co wpływa na poprawę osiągnięć i efektywność ćwiczeń. Najczęściej zażywa się na chwilę przed treningiem, aby przygotować organizm do większego wysiłku fizycznego.

AAKG to obecnie jeden z najchętniej stosowanych suplementów stosowanych jako "przedtreningówka" bezpośrednio przed rozpoczęciem ćwiczeń. Powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnym, co przyspiesza transport tlenu i substancji odżywczych do mięśni, co poprawia warunki wzrostowe, a jednocześnie wpływa na lepszą regenerację. Jednocześnie preparat ten pomaga w usuwaniu toksyn z organizmu, dzięki czemu zwiększa się wytrzymałość i opóźnia oznaki zmęczenia. Stosując go, możesz zyskać więcej siły i energii do codziennych treningów.

Kiedy i jak stosować, aby uzyskać najlepsze efekty?

Chociaż wiele osób ceni sobie działanie AAKG, to warto pamiętać, że suplement ten jest zalecany w określonych sytuacjach. Przede wszystkim doskonale sprawdzi się dla osób, które od dłuższego czasu stosują czystą argininę, ale już nie odczuwają wyraźnie efektów jej działania. Wszystko to dlatego, że preparat ten kryje w sobie niesamowity potencjał. Potrafi nawet dwukrotnie zwiększyć działanie argininy. W ten sposób błyskawicznie uzyskasz tak zwaną pompę mięśniową, a także szybciej zregenerujesz ciało po treningu.

Zazwyczaj sposób dawkowania AAKG dobierane jest indywidualnie na podstawie obserwacji i odczuć. Standardowo zalecana ilość to jednak 5 g popijane 300 ml płynów ok. 30 minut przed rozpoczęciem ćwiczeń lub tuż po nich, aby zapewnić sobie szybką regenerację mięśni. Z kolei w dni bez treningu najlepiej spożyć 5 g w trakcie posiłku lub na krótko przed pójściem spać. W ten sposób można wykorzystać cały potencjał argininy.

W jakiej formie najlepiej stosować AAKG?

Aktualnie na rynku dostępne są suplementy AAKG w różnych formach i wariantach do wyboru. Jedną z najchętniej wybieranych propozycji są kapsułki. To dość wygodna forma, a co więcej tego typu preparaty można znaleźć w wyjątkowo korzystnej cenie. Drugim, coraz popularniejszym rozwiązaniem jest booster tlenku azotu w postaci shotów. Zwykle są to niewielkie ampułki z płynnymi substancjami aktywnymi. Do ich niewątpliwych zalet zaliczyć można błyskawiczne działanie.

Poza standardowym suplementem AAKG dużą popularnością cieszą się w ostatnim czasie preparaty modyfikowane z dodatkiem jabłczanu cytruliny. Takie połączenie zapewnia jeszcze lepsze efekty. Dawkowanie poszczególnych środków może być różne w zależności od rodzaju, składu i producenta. Duże znaczenie ma też, aby skorzystać z wcześniej z porady specjalisty, gdyż zupełnie inna ilość zalecana będzie dla osób trenujących amatorsko, a inna dla kulturystów.