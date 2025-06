MOVA Shine 10 szybko suszy, cicho pracuje i dba o włosy!

Technologia w łazienkach nie zwalnia tempa. Suszarki do włosów to już nie tylko podmuch gorącego powietrza – teraz to zaawansowane urządzenia, które potrafią dbać o nasze włosy niemal tak, jak dobre kosmetyki. Na polskim rynku właśnie zadebiutowała MOVA Shine 10 – nowa suszarka, która ma kilka asów w rękawie. I choć nie będziemy nikogo namawiać na zakupy, to zdecydowanie warto przyjrzeć się, co potrafi ten model.

Suszarka do włosów MOVA Shine 10.

AeroBlossom™ – kwiat, który suszy włosy

W MOVA Shine 10 znajdziemy ciekawą technologię o nazwie AeroBlossom™. Brzmi nieco poetycko, a w praktyce chodzi o to, że wylot powietrza ma kształt kwiatu. Dzięki temu powietrze nie wydostaje się z suszarki w jednym, mocnym strumieniu, tylko w równomiernych wirach. Efekt? Suszenie jest bardziej komfortowe, a włosy nie są miotane jak na wietrze podczas sztormu. Dodatkowo przepływ powietrza ma bardziej stałą temperaturę – bez gorącego środka i zimnych boków, co bywa problemem w klasycznych suszarkach.

Warto też wspomnieć o jeszcze jednej zalecie: MOVA Shine 10 pracuje wyjątkowo cicho. Hałas podczas pracy ograniczono do 58 dB. To mniej więcej poziom spokojnej rozmowy, a nie startu odrzutowca, jak to czasem bywa z domowymi suszarkami.

Suszarka do włosów MOVA Shine 10.

Suszenie na czas – dosłownie

Moc? Jest. MOVA Shine 10 ma silnik bezszczotkowy, który kręci się z prędkością 110 tysięcy obrotów na minutę, a powietrze wylatuje z prędkością 65 m/s. W praktyce oznacza to szybkie wysuszenie włosów: 40 sekund dla krótkich, 2 minuty dla półdługich i 4 minuty dla długich. Czy ktoś mierzył czas suszenia włosów stoperem? No to teraz można.

Co ważne, moc idzie w parze z ochroną skóry głowy – silny podmuch nie oznacza przegrzania. Wręcz przeciwnie, konstrukcja zadba o to, by było szybko i bezpiecznie.

Suszarka do włosów MOVA Shine 10.

Cztery tryby i funkcja ratunkowa

Dzięki czterem trybom suszenia MOVA Shine 10 można dopasować do różnych potrzeb. Tryb chłodnego powietrza jest idealny na koniec suszenia, żeby domknąć łuski włosów i uzyskać lepszy połysk. Tryb dla skóry głowy z kolei zapewnia delikatny podmuch, żeby nie podrażniać i nie wysuszać skóry.

Jest też tryb szybkiego suszenia – wiadomo, jak się spieszymy, to nikt nie ma ochoty czekać. Tryb dziecięcy? Tak, jest i taki – delikatny, cichy, bezpieczny. Sprawdzi się też u osób wrażliwych na głośne dźwięki albo… u psów i kotów, jeśli ktoś odważy się suszyć pupila suszarką.

Fajnym dodatkiem jest funkcja One-Touch Cool Air – wystarczy przytrzymać przycisk, żeby błyskawicznie przejść na zimne powietrze. Bez klikania, bez szukania odpowiedniego trybu.

Iony, plazma, jony – co to właściwie znaczy?

Producenci lubią używać słów jak „technologia plazmowa”, „miliony jonów” i „pielęgnacja od nasady aż po końce”. Co to właściwie oznacza? MOVA Shine 10 faktycznie emituje jony dodatnie i ujemne (podobno aż 300 milionów), a ich zadaniem jest domykanie łusek włosa i eliminowanie elektryzowania się fryzury. W skrócie: włosy po suszeniu mają być gładsze, mniej się puszyć i nie robić „fruwających antenek”.

Dodatkowo technologia NTC stale monitoruje temperaturę powietrza i robi to 1000 razy na sekundę. Dzięki temu powietrze nie będzie nagle zbyt gorące, a my nie poparzymy skóry głowy, nawet jeśli suszymy się na autopilocie z oczami w telefonie.

Kompaktowy i lekki

Nie tylko parametry się liczą. MOVA Shine 10 waży 345 gramów (bez kabla), więc ręka nie odpada po kilku minutach suszenia. Wymiary? 85 x 76 x 255 mm – zgrabnie, nowocześnie, nie zajmuje pół łazienki. Są dwa kolory do wyboru: złoty i srebrny. Minimalizm z nutką elegancji.

Ile to kosztuje?

Cena sugerowana wynosi 399 zł. Na start przewidziano promocję -10%, która obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. To oznacza, że tę suszarkę kupisz za 359 zł. MOVA Shine 10 można kupić w dużych sklepach z elektroniką (RTV Euro AGD, Media Expert, MaxElektro) i na Allegro. W zestawie: suszarka, dysza do stylizacji, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie. Bez udziwnień, bez miliona końcówek, ale za to z porządnym wyposażeniem.

Czy warto? Każdy decyduje sam, ale jedno jest pewne – suszarki dziś to już nie tylko grzałka i wiatrak. MOVA Shine 10 to kolejny dowód na to, że nawet takie codzienne sprzęty potrafią zaskoczyć technologią.

