Suzuki GSX-8S to według marki nowy tak zwany naked bike, który ma oferować świetne wrażenia z jazdy. Wyróżnia go przede wszystkim łatwość prowadzenia, co oznacza, że to świetna propozycja dla doświadczonych kierowców, jak i tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z motocyklami. Warto przyjrzeć się mu bliżej, gdyż jest to nowość na nadchodzący sezon 2023.

Co można napisać o GSX-8S? Przede wszystkim motocykl ten posiada rzędowy, dwucylindrowy silnik z unikatowym systemem wyrównoważającym. Cechuje go również stalowa ramą, wyświetlacz TFT, pełne oświetlenie LED oraz szereg technologii, które wspomagają jazdę kierowcy. Mowa między innymi o asystencie płynnego ruszania, ABS, Quick Shift czy Suzuki Traction Control. Zainteresowani? Sprawdźmy, czym jeszcze może zainteresować potencjalnych klientów ten nowy naked bike.

Suzuki GSX-8S – nowy motocykl typu naked od japońskiej marki

Inżynierowie Suzuki mieli misję: stworzyć motocykl o średniej pojemności silnika, który zainteresuje zarówno doświadczonych, jak i początkujących motocyklistów. Czy im się udało? Wydaje mi się, że tak. Wygląda świetnie, oferuje dobre osiągi (przynajmniej „na papierze”) oraz cechuje go w miarę atrakcyjna jak na dzisiejsze czasy cena. Suzuki GSX-8S to przede wszystkim dynamiczny silnik o pojemności 776 centymetrów sześciennych.

Model ten ma bardzo chętnie reagować na manetkę, a kierowcy pozostaje jedno – czerpać przyjemność z jazdy. W sumie, to może się zgadzać, bowiem motor ten z rozrządem DOHC cechuje moment obrotowy na poziomie 78 Nm przy 6800 obr./min, a także 83 KM. Dwucylindrowy silnik został wyposażony w technologię Suzuki Cross Balancer. To nic innego jak system, który ma zapobiegać drganiom. Efekt – lepszy komfort podczas podróżowania.

Silnik silnikiem, ale ważna jest również rama. W tym przypadku mamy do czynienia z ramą, która ma za zadanie dawać kierowcy świetną zwrotność, a zarazem komfort jazdy. Jest to więc uniwersalny model, który sprawdzi się w codziennych warunkach. Co ciekawe, producent zastosował czterotłoczkowe zaciski na przednim hamulcu. Tarcza ma aż 310 mm średnicy. Ta z tyłu, wyposażona w jednotłoczkowy zacisk ma 240 mm średnicy.

Warto również dodać, że Suzuki GSX-8S w przeciwieństwie do innych „naked-ów” ma dłuższy rozstaw osi. Co to oznacza? Jeśli będziemy jechali szybko, motocykl nadal będzie „oferował” dobrą stabilność. Jeśli planujemy dłuższą podróż z pasażerem, również można pochwalić ten motocykl pod kątem komfortu. Został on zaprojektowany tak, aby pasażer nie musiał za mocno zginać kolan, co oczywiście bardzo wpływa na przyjemność jazdy. Żeby nie było, że jest to turystyk – rzędowy motor sprawił, że zmieniła się geometria motocykla, a to z kolei oznacza przesunięcie miejsca kierowcy do przodu. Efekt? Lepsza kontrola w ciasnych zakrętach.

Rozwiązania w nowym motocyklu Suzuki typu naked

Nowy naked posiada 14-litrowy zbiornik paliwa (zużycie paliwa według producenta to 4,2 litra na 100 km), 5-calowy wyświetlacz TFT, systemy wspomagania kierowcy, SDMS czyli elektroniczny system sterowania przepustnicą, który pozwala zmieniać charakterystykę osiągów, a także, co bardzo ważne STCS czyli system kontroli trakcji. Co ciekawe, kierowca wybierając Suzuki GSX-8S „otrzymuje” w standardzie dwukierunkowy Quick shifter, który pozwala na zmianę biegów bez konieczności używania sprzęgła. Jest również asystent ruszania oraz system ABS. Czego chcieć więcej?

Oczywiście, można chcieć ciekawego wyglądu, a to ten model oczywiście oferuje. Ciekawy, nowy, agresywny design oraz zwarta sylwetka. Motocykl wygląda bardzo dobrze i stwierdzam, że będzie się rzucał w oczy. Szczególnie, że producent zapowiedział trzy różne kombinacje kolorystyczne. Motocykl będzie dostępny wiosną 2023. Producent wycenił go na 41900 zł.

