Suzuki wprowadza do oferty S-Cross Strong Hybrid. Jak sama nazwa mówi, będzie to pełna hybryda, którą znamy między innymi z Vitary. Na jaką kwotę wycenia auto producent?

Przed konkretami związanymi z kwotami, jakie będzie trzeba wydać za najpopularniejszy w ofercie Suzuki model, sprawdźmy co kryje się pod nazwą Strong Hybrid. Przede wszystkim będzie to silnik benzynowy 1.5 DUALJET-K15C z wielopunktowym wtryskiem paliwa. Motor ten generuje 102 KM mocy. Silnik będzie współpracował z elektrykiem, który generuje około 33 KM. Układ ten będzie współpracował ze zautomatyzowaną 6-biegową skrzynią 6AGS oraz akumulatorami o pojemności 840 Wh. Zyskujemy więc 116 KM i 138 Nm momentu obrotowego. Auto przyspiesza do setki 12,7 sekundy. Fakt, nie są to wybitne wyniki, ale za to producent chwali się niskim zużyciem paliwa. W przypadku cyklu mieszanego jest to 5,2 litra, a jeśli będziemy „eco”, możemy uzyskać wynik na poziomie 4,7 litra na setkę.

S-Cross Strong Hybrid 1.5 DUALJET-K15C

S-Cross Strong Hybrid 1.5 DUALJET-K15C. Ile będzie kosztować hybryda?

Wszystko zależy od wersji wyposażenia, a do dyspozycji mamy trzy opcje. Dodatkowo producent oferuje osiem różnych kolorów nadwozia. Podstawowa hybryda to koszt rzędu 120 900 zł. Mowa o wariancie premium, który oferuje 17-calowe felgi aluminiowe, systemu wspomagające bezpieczeństwo, dwustrefową automatyczną klimatyzację, czujniki parkowania przód tył i kamerę cofania. Znalazł się również 7-calowy ekran dotykowy oraz system bezkluczykowy. Co ciekawe, „bazowa” wersja ma również reflektory Full LED z przodu i tyłu.

Wariant Elegance oferuje dodatkowo nawigację satelitarną z trzyletnią aktulizacją map, lepszy zestaw audio (tak wywnioskowałem) oraz 9-calowy ekran (zamiast 7-calowego). Jest także system kamer 360 (na bogato!). Możemy również kupić wariant Elegance Sun, który posiada dach panoramiczny i skórzaną tapicerkę.

Szczegóły na temat tego modelu można znaleźć na stronie Suzuki. Zachęcam również do lektury naszego testu SX4 S-Cross 1.4 BoosterJet.