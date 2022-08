Suzuki Swace (Corolla 1.8 e-CVT kombi) – opinia, test.

To już trzecie nasze podejście do Suzuki Swace i mam nadzieję, że… nie ostatnie. Japońska kooperacja wyszła wszystkim na dobre. Corolla 1.8 e-CVT kombi, bo tak też można inaczej nazwać Swace to świetny samochód, który będzie Twoim kompanem przez wiele lat. Oczywiście, jeśli będziesz dbał.

Ponieważ Suzuki Swace jest naszej redakcji doskonale znane (i lubiane) postanowiłem podejść do testu nieco inaczej. Tym bardziej, że przez jakieś komplikacje dostałem ten sam model, który testowałem kilka miesięcy temu. Różnicą w tym samochodzie był oczywiście przebieg wynoszący aż 45 tysięcy kilometrów. Jak na model testowy to naprawdę dużo. I to on zmotywował mnie do podjęcia tematu bardzo ważnego dla czytelników. Fakt, auto nowe raczej nie będzie się psuło, a co w sytuacji, kiedy na liczniku zobaczymy kilkadziesiąt – kilkaset tysięcy kilometrów?

Oczywiście to nie jest tak, że Swace = Corolla kombi. Różni się przedni zderzak, który ma wyżej umieszczone logo oraz zmodyfikowane wloty powietrza. I na tym koniec zmian, bo Suzuki bardzo mądrze uznało, że nie ma co zmieniać czegoś, co jest bardzo dobre i sprawdzone. Przypomnę tylko, że Corolla XII została zaprezentowana podczas Geneva Motor Show w 2018 roku.

Wracając do tematu, pomyślałem, że skoro o Swace pisaliśmy już dwukrotnie, czas sprawdzić jak auto zachowuje się przy dłuższym użytkowaniu. Zadzwoniłem do kilku dealerów Suzuki i za każdym razem dostawałem taką samą odpowiedź: to auto się nie psuje. Po prostu jeździ, a serwis odwiedza tylko i wyłącznie by odbyć przeglądy. Dowiedziałem się również, że pierwszy przegląd to wydatek rzędu około 1000 złotych, kolejny około 1300 zł, a najdroższy, kiedy będzie wymagana wymiana świec, przegląd może kosztować około 2300 złotych.

Stwierdziłem, że skoro dealerzy jednogłośnie uznają Suzuki Swace za bezobsługowe, czas podpytać co słychać u konkurencji. W tym przypadku pomyślałem o podpytaniu użytkowników, bo kto, jak nie właściciel auta szczerze opisze jego bolączki. Pomyślałem również, że skoro Swace to bliźniak Corolli, podpytam u źródła. Odwiedziłem grupę na Facebooku Toyota Corolla Polska i zapytałem o konkretny model: kombi, 1.8 e-CVT. Jak myślicie, co mi powiedzieli?

Chcesz auto, które się nie psuje? Kup Suzuki Swace

To można wywnioskować po odpowiedziach, jakie udzielili mi użytkownicy Corolli czyli bliźniaka modelu Swace. Nikt nie miał żadnej poważnej awarii, nikt nie marudził na samochód. Jedna osoba miała problem z akumulatorem, ale tylko z tego względu, że podczas pandemii auto stało trzy miesiące. Mało tego, tu nawet nie chodziło o Corollę, a Aurisa. Krótko mówiąc: wszyscy jednogłośnie uznali ten samochód za bezawaryjny. I coś w tym jest.

Wystarczy pojechać do Warszawy by zobaczyć jak dużo taksówkarzy wybiera właśnie ten model. Coś w tym musi być, prawda? Już nawet nie chodzi o znikome spalanie, które naprawdę jest obłędne. Chodzi też o to, że mechanicy praktycznie nie znają tego auta. Bo jak mają znać, skoro nigdy go nie widzieli u siebie w warsztacie.

Czekałem na kolejne odpowiedzi. I co? I nuda

Fakt, Suzuki Swace z hybrydą 1.8 e-CVT nie da wam jakichkolwiek emocji podczas jazdy. Wsiadasz do samochodu, jedziesz tam, gdzie masz dojechać i tyle. Przy okazji spalasz niewiele paliwa, auto prowadzi się pewnie, a jeśli potrafisz dobrze operować pedałem gazu, absolutnie nie będziesz miał okazji marudzić na „wycie” spowodowane tym, że skrzynia ma tylko jedno przełożenie.

Przeszukiwałem dalej grupę na Facebooku i znalazłem kilka rzeczy, o których pisało wiele osób. Oczywiście zapomnijcie, nie będzie ani jednego słowa o jakiejkolwiek awarii. Po prostu 1.8 e-CVT to połączenie bezobsługowe, dzięki któremu przejedziecie wiele kilometrów i jeśli będziecie dbali, nie zaglądniecie ani razu do serwisu.

Wielu użytkowników auta narzeka na przeciętną jakość lakieru, jakość spasowania wnętrza oraz trzeszczący podłokietnik. Oczywiście, problemem dla wielu osób są również multimedia, które według mnie da się uratować podpinając telefon i aktywując Apple CarPlay lub Android Auto. Użytkownicy Corolli kombi narzekają również na system audio i tu fakt, audiofile raczej nie będą zachwyceni.

Najczęściej jednak pojawiały się dwie uwagi. Wręcz cyklicznie, przy każdej odpowiedzi. Pierwsza dotyczyła bardzo słabego wyciszenia, druga natomiast przeciętnych wycieraczek. Nie pomaga ani wymiana, ani ich ustawianie. Przyznam szczerze, że nie przypominam sobie abym miał okazję marudzić na wyciszenie. Jechałem przez dłuższy czas autostradą A4 z prędkością 140 km/h i było OK. Chyba, że to przez to, że wcześniej przez tydzień jeździłem Suzuki Jimny.

Suzuki Swace to idealny kompan na co dzień

Nie oszukujmy się, w przypadku Swace (lub modelu bliźniaczego Corolla 1.8 e-CVT kombi) nie mamy do czego się przyczepić. To solidne kombi, które pozwoli nam bezawaryjnie pokonać wiele tysięcy kilometrów. Suzuki wybrało dobrze, bowiem pracownicy serwisu się nie napracują, a każdy będzie wspominał Swace, jako solidne auto, które spisuje się zarówno w długich podróżach, jak i na krótkich, miejskich odcinkach. Dowodem może być również jedna z wypowiedzi, której autor jeździ już cztery miesiące na taksówce, pokonał 66 tysięcy kilometrów i nie ma jakichkolwiek problemów. Jego koledzy przez 1,5 roku pokonali grubo ponad 200 tysięcy i również nie mają na co narzekać.

Co tu dużo mówić, wybór jest oczywisty. Jeśli szukasz solidnego auta, które będzie miało mały apetyt na paliwo, a dodatkowo zapomnisz o otwieraniu maski (chyba, że po to by nalać płynu do spryskiwaczy), to właśnie Suzuki Swace będzie idealnym wyborem. Mnie ten samochód „kupił”. Domyślam się, że z Tobą będzie podobnie.