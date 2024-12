Jeśli jeszcze nie kupiłeś prezentów, niezależnie czy mówimy o rodzinie, znajomych czy… o sobie, uwierz – zdążysz. Trwa świąteczna kampania Motorola „Bogactwo kolorów i prezentów”. Nie jest to przesadzone hasło, bowiem liczba urządzeń objętych promocją jest naprawdę duża. Mało tego, kupując dany smartfon możesz sporo zyskać!

Na początku grudnia informowałem Was o tym, że kupując w grudniu smartfony Motorola można uzyskać ciekawe prezenty. Mam na myśli między innymi vouchery Moliera2, bądź słuchawki bezprzewodowe moto buds. Marka chwali się, że jako jedyny producent smartfonów współpracuje z Instytutem Pantone. Efektem jest bardzo bogata kolorystyka oferowanych urządzeń. I faktycznie, to widać podczas każdej z premier, których jest przecież dużo. Mam tu na myśli zarówno budżetowe modele, jak i te ze średniej półki, na flagowcach kończąc. Warto zerknąć na krótkie wideo promocyjne, które dotyczy świątecznej kampanii marki Motorola.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia marka Motorola przygotowała specjalną stronę, którą warto odwiedzić: https://www.swiateczna-motorola.pl/. To właśnie tam znajdziemy wszystkie informacje na temat kampanii, dzięki które możemy sporo zyskać. Sporo, oznacza wiele prezentów, które zyskasz przy okazji zakupu smartfonów z serii edge 50 lub razr 50. Czy warto kupić telefon i brać udział w promocji? Pytanie. Oczywiście, że warto! Sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce.

Zacznijmy od tego, że ta promocja już trwa od blisko trzech tygodni. A trwać będzie do końca bieżącego roku, dlatego jeśli nie zdążysz na święta, nic się nie martw. Tuż po nich możesz odwiedzić jednego z partnerów marki Motorola, by zakupić smartfon. Promocją objętych jest tak naprawdę 27 różnych telefonów, aczkolwiek mówimy o kilku modelach. Skąd więc aż tyle urządzeń? To proste. Jak już wspominałem, marka Motorola współpracuje z Instytutem Pantone, czego efektem jest bardzo duża liczba ciekawych wersji kolorystycznych. Tak czy inaczej, w ramach promocji, która trwa do 31.12.204 możecie zakupić takie modele jak:

Motorola edge 50 pro 12/512

Motorola edge 50 ultra 16/1024

Motorola edge 50 fusion 12/512

Motorola edge 50 neo 12/512

Motorola razr 50 ultra 12/512

Motorola razr 50 8/256

Jak już wspomniałem, modele, które biorą udział w świątecznej promocji Motorola są dostępne w wielu różnych kolorach. Jakich? Dokładna lista produktów objętych promocją jest dostępna tutaj. A gdzie kupisz urządzenia? Lista partnerów jest spora:

Media Expert

RTV EURO AGD

Media Markt

Sferis.pl

NEONET

eLENOVO.pl

Komputronik

X-Kom

PLAY

Plus

T-Mobile

Orange

Zdecydowałem się na smartfon Motorola. Chcę skorzystać z promocji. Co mam robić?

Kiedy już wrócisz ze swoim smartfonem do domu, musisz z opakowania wyciąć etykietę z kodem kreskowym oraz numerem seryjnym. Następnie wyślij jej zdjęcie, bądź skan za pomocą formularza zgłoszeniowego. Pamiętaj, im szybciej to zrobisz, tym lepiej, bowiem zgłoszenia przyjmowane są już od kilkunastu dni, a przyjmowanie potrwa nie dłużej niż do 14 stycznia 2025 roku. Kiedy producent zaakceptuje Twoje zgłoszenie, otrzymasz kod lub słuchawki marki Motorola. Wszystko zależy od modelu, który wybierzesz, bowiem do „klapek”, a więc modeli razr 50 Ultra i razr 50 dołączana jest karta podarunkowa Moliera2. W przypadku pozostałych smartfonów otrzymujesz słuchawki moto buds.

Świąteczna kampania Motorola. Jaki smartfon wybrać?

Oczywiście, wszystko zależy od naszych upodobań, dlatego zaprezentuję kilka atutów dotyczących każdego ze smartfonów, które „biorą udział” w akcji promocyjnej.

Motorola razr 50 ultra

Flagowa „klapka” marki Motorola. Swoją drogą, do dziś pamiętam kultowy model V3, jednak to razr2 V8 zrobił na mnie największe wrażenie. Tak, już wtedy posiadał zewnętrzny dotykowy ekran do obsługi multimediów. Cóż za czasy. Wróćmy jednak do teraźniejszości, bowiem razr 50 ultra również jest wyposażony w dwa wyświetlacze. Świetna jakość wykonania, co jest ważne w przypadku składanych ekranów. Do tego dochodzi trwałość, którą gwarantuje szkło Gorilla Glass Victus oraz ochrona przed wodą klasy IPX8. Pozostając przy temacie wyświetlaczy, warto wspomnieć, że ten zewnętrzny posiada największą przekątną pośród telefonów z klapką. Możemy z niego korzystać praktycznie tak samo, jak z dużego ekranu! Nie sposób nie wspomnieć o wysokiej wydajności, którą oferuje Snapdragon 8s Gen 3.

Smartfon dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych. Jeśli zdecydujecie się na jego zakup otrzymujecie kartę podarunkową Moliera2 o wartości 500 zł.

Jeszcze zdążysz z prezentami. Świąteczna kampania Motorola. Na zdjęciu Razr 50 Ultra. Fot.: Motorola.

Motorola razr 50

Kolejny smartfon z klapką, który posiada wydajne podzespoły, przestrzenny dźwięk Dolby Atmos oraz oczywiście bardzo solidny ekran, który będzie wam służył przez długi czas. Przypomniała mi się kultowa scena z filmu z filmu „Kiler”, gdzie Siara mówi: „Memory Find” (chociaż niektórzy twierdzą, że pada tam słowo „Five” i po chwili zamyka klapkę. Ty też możesz po zakończonej rozmowie zamknąć klapkę – zupełnie jak bohater filmu.

Smartfon kupimy w trzech różnych kolorach. Jeśli zdecydujecie się na ten model, możecie liczyć na kartę podarunkową Moliera2 o wartości 400 zł.

Jeszcze zdążysz z prezentami. Świąteczna kampania Motorola. Na zdjęciu Razr 50. Fot.: Motorola.

Motorola edge 50 ultra

Przechodzimy do smartfonów „klasycznych”. Flagowiec, model edge 50 ultra został wyposażony w duży ekran, który płynnie przechodzi z cienką ramkę. Wygląda to rewelacyjnie – bez dwóch zdań. Mamy również bardzo dobry aparat, który pozwala na stworzenie wyjątkowych zdjęć zarówno w dzień, jak i w nocy. Fotki oraz inne nasze pliki przechowamy w pamięci, której pojemność wynosi aż 1 TB!

Smartfon dostępny jest w trzech kolorach (tutaj warto zauważyć, że jeden z nich to imitacja drewna). Wybierając ten telefon możemy otrzymać słuchawki moto buds w kolorze jasnoszarym.

Jeszcze zdążysz z prezentami. Świąteczna kampania Motorola. Na zdjęciu edge 50 ultra. Fot.: Motorola.

Motorola edge 50 pro

Kolejny bardzo wydajny model z oferty marki Motorola. 6,7-calowy ekran pOLED, głośniki Dolby Atmos, bateria z dużą pojemnością 4500 mAh, która gwarantuje działanie przez cały dzień oraz procesor Snapdragon 7 Gen 3. Czego chcieć więcej? Zdecydowanie, jeden z ciekawszych modeli dostępnych na rynku.

Oczywiście, w tym przypadku również możemy wybierać pośród wielu różnych kolorów. Ten model jest sprzedawany w czterech wersjach. Jeśli się na niego zdecydujecie, możecie otrzymać słuchawki moto buds w kolorze jasnoszarym.

Jeszcze zdążysz z prezentami. Świąteczna kampania Motorola. Na zdjęciu edge 50 pro. Fot.: Motorola.

Motorola edge 50 fusion

Świąteczna kampania Motorola obejmuje również bardzo dobry model z zaawansowaną matrycą LYTIA, która jest zainstalowana w głównym aparacie 50 Mpx. Do tego dochodzi wydajna bateria 5000 mAh oraz ochrona IP68, która sprawia, że smartfon będzie odporny na zachlapania. Nie sposób nie wspomnieć również o szkle Corning Gorilla Glass 5, które sprawia, że nie musimy martwić się o zarysowania naszego ekranu.

Motorola edge 50 fusion jest dostępna w trzech ciekawych kolorach. Jeśli kupicie ten model, możecie zdobyć słuchawki moto buds w kolorze grafitowym.

Jeszcze zdążysz z prezentami. Świąteczna kampania Motorola. Na zdjęciu edge 50 fusion. Fot.: Motorola.

Motorola edge 50 neo

Przy tym modelu Pantone „maczało” bardzo mocno palce, bowiem praktycznie każdy z czterech dostępnych kolorów to efekt współpracy z amerykańskim przedsiębiorstwem. Warto wspomnieć, że edge 50 neo jest bardzo odpornym smartfonem na różne uszkodzenia – zarówno chodzi o ekran, jak i o całą obudowę. Niepozorny, a jednak, prawda? Do tego dochodzi aparat z technologią moto ai, zapewniającą nam uzyskanie jak najlepszych fotek bez względu na warunki. Nie sposób nie wspomnieć również o wysokiej, wynoszącej 120 Hz częstotliwości odświeżania oraz pojemnej baterii, która współpracuje z ładowarką TurboPower

Jak już wspominałem, cztery kolory, każdy z palety Pantone. Kupując ten smartfon możecie zyskać słuchawki moto buds w kolorze grafitowym.

Jeszcze zdążysz z prezentami. Świąteczna kampania Motorola. Na zdjęciu edge 50 neo. Fot.: Motorola.

Smartfony kupujesz, vouchery i słuchawki zyskujesz

Do końca bieżącego roku trwa świąteczna kampania Motorola. Trzeba przyznać, producent mocno się postarał, bowiem miejsce o nazwie Moliera2 jest doskonale znane wszystkim fanom mody, ale i nie tylko. A co ze słuchawkami Motorola moto buds? Testowaliśmy je i trzeba przyznać – oferują świetną jakość dźwięku i bardzo długi czas pracy. Czego chcieć więcej? Jak już wspominałem – niezależnie od tego, czy kupujesz smartfon sobie czy swoim bliskim – jeszcze zdążysz przed świętami. Przypomnę tylko – odwiedź ten link, aby dowiedzieć się więcej na temat świątecznej kampanii Motorola: https://www.swiateczna-motorola.pl/.

Materiał powstał we współpracy z marką Motorola.