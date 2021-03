Szczepionka na COVID-19. Co będzie, gdy nie przyjmiemy drugiej dawki?

Pandemia spowodowana koronawirusem trwa już ponad rok, i niestety nie widać jej końca. Nadzieją na powrót do normalności jest szczepionka na COVID-19. Kilka firm farmaceutycznych przygotowało swoje preparaty, które powinny być podawane w podwójnej dawce. Co się stanie, gdy nie przyjmiemy drugiej dawki szczepionki?

Szczepionka na COVID-19 – podwójne szczepienie daje większą skuteczność

Firmy farmaceutyczne, które stworzyły szczepionki przeciw koronawirusowi zalecają stosowanie podwójnej dawki. Dlaczego? Szczepionka na COVID-19 jest wtedy bardziej skuteczna. Oczywiście może to być utrudnione ze względu na ograniczoną ilość dostępnych szczepionek, głównie w przypadku leku Pfizera. Szczepionka przygotowana przez amerykański koncern farmaceutyczny oferuje jedynie 52-procentową skuteczność w przypadku podania pierwszej dawki. Jej skuteczność po drugim podaniu wzrasta do około 95%. Jest to więc spora różnica, dzięki której nasz organizm uodparnia się na zakażenie panującym obecnie wirusem.

W przypadku pojedynczego szczepienia preparatami Moderny i AstraZeneca skuteczność jest większa. Jedna dawka szczepionki cechuje się około 70% skutecznością. Rezultaty po jednym szczepieniu w obu przypadkach wyglądają o wiele lepiej. Szczepionka na COVID-19 od AstraZeneca powoli jest wycofywana z europejskich krajów, ponieważ u osób, które zostały zaszczepione tym preparatem wystąpiły zakrzepy krwi.

Szczepionki Pfizera i Moderny należy podawać w przeciągu maksymalnie 6 tygodni. Środek AstraZeneca wymaga do tego 12 tygodni. W kwietniu do Polski ma dotrzeć nowa szczepionka na COVID-19 Johnson&Johnons, w przypadku której wystarczy jeden zastrzyk.

W przypadku szczepionki Pfizera zaleca się zastosowanie podwójnej dawki leku. Tak samo jest w przypadku leku AstraZeneca i Moderna.

Co stanie się w przypadku podania jednej dawki szczepionki?

W przypadku wszystkich obecnie dostępnych szczepionek na koronawirusa zaleca się podanie dwóch dawek szczepionki. Wszystko to, aby zwiększyć jej skuteczność. Co jednak stanie się, gdy przyjmiemy jedną dawkę? Będzie to wiązało się ze znaczącym obniżeniem skuteczności preparatu. W Wielkiej Brytanii coraz więcej osób przeciąga wizytę w miejscu szczepienia.

Oczywiście pominięcie drugiej dawki szczepionki na COVID-19 nie wiąże się z jakimkolwiek zagrożeniem życia czy zdrowia. Jest to tylko kwestia skuteczności danego preparatu. Osoby zaszczepione tylko jedną dawką szczepionki Pfizera, Moderny czy AstraZeneca będą mniej odporne, niż te, które przyjęły zalecane dwie dawki.