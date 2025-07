Szczoteczki Oclean zadbają o wakacyjny uśmiech. Wszędzie!

Lato, walizka, kapelusz, okulary przeciwsłoneczne… i co jeszcze? Jeśli szczoteczka do zębów ląduje gdzieś na dnie kosmetyczki, to czas to zmienić. Bo zdrowy uśmiech nie zna wakacji – o zęby trzeba dbać zawsze, nawet na plaży w Chorwacji, w namiocie pod Tatrami czy na lotnisku przed city breakiem w Barcelonie. Na szczęście marka Oclean dobrze wie, że higiena jamy ustnej w podróży to temat, który zasługuje na więcej niż zwykła manualna szczoteczka. Zobacz, jakie soniczne cacka zabierzesz ze sobą tego lata – bez stresu, bez kabla, bez kompromisów.

Szczoteczki Oclean zadbają o wakacyjny uśmiech

Oclean X Ultra 20 – inteligentna technologia na pokładzie

Jeśli marzy Ci się szczoteczka z wyższej półki, która zadba o Twój uśmiech nawet w środku amazońskiej dżungli, to właśnie znalazłeś swój ideał. Oclean X Ultra 20 to soniczna rakieta wyposażona w 6-osiowy żyroskop, który wykrywa niedoczyszczone obszary i kieruje Twoją uwagę tam, gdzie trzeba. Wspomaga Cię też asystent głosowy AI, a całością sterujesz wygodnie przez aplikację.

W podróży liczy się wygoda – i tutaj też jest petarda: aż 40 dni pracy na jednym ładowaniu i do tego etui podróżne, które nie tylko wygląda elegancko, ale też… ładuje szczoteczkę. Do zestawu dorzucono trzy końcówki, więc możesz zapomnieć o bieganiu po sklepach w środku urlopu. Cena? Około 649 zł, ale to inwestycja na długie lata – i zdrowe zęby.

Przy okazji zobacz ile ta szczoteczka kosztuje w sieci Media Expert.

Oclean X Ultra 20.

Oclean X Pro 20 – komfort i styl bez kompromisów

Trochę tańszy, ale nadal mega funkcjonalny – taki właśnie jest Oclean X Pro 20. Kolorowy wyświetlacz dotykowy, analiza techniki szczotkowania i inteligentne przypomnienia, które nie pozwolą Ci zapomnieć o porannym lub wieczornym myciu. Te funkcje przydadzą się szczególnie wtedy, gdy zmieniasz czas strefowy albo zapominasz, który dziś dzień tygodnia.

Tu też możesz liczyć na 40 dni działania, porządne etui podróżne i końcówki w zestawie. Czyli wrzucasz do torby, zapominasz o ładowarce i jedziesz. Albo lecisz. Cena? Około 469 zł – w sam raz, jeśli chcesz czegoś więcej niż podstawowy model, ale niekoniecznie chcesz rozbijać bank.

Oclean X Pro 20.

Oclean Ease Pro – prostota i praktyczność

Nie każdy potrzebuje superinteligentnego sprzętu. Jeśli szukasz czegoś prostego, lekkiego i wytrzymałego, to Oclean Ease Pro spełni Twoje oczekiwania. Ma zintegrowaną osłonę główki, więc końcówka jest chroniona bez konieczności pakowania dodatkowego etui – to świetna opcja na spontaniczne wypady, kiedy liczy się każda wolna przestrzeń w plecaku.

Do tego 5 trybów szczotkowania, cicha praca i prawdziwy hit: nawet 90 dni na jednym ładowaniu. Tak, dobrze czytasz – kwartał bez podpinania do prądu! A wszystko to za około 129 zł. Idealne rozwiązanie, jeśli chcesz mieć czyste zęby bez całego technologicznego show.

Oclean Ease Pro.

Oclean X Kids S – żeby dzieci też miały frajdę

Na koniec coś dla najmłodszych. Bo dzieci i wakacje to z jednej strony niekończąca się energia, a z drugiej – często zapomniane szczotkowanie zębów. Oclean X Kids S to szczoteczka, która nie tylko czyści delikatnie i skutecznie, ale też motywuje dziecko do mycia. Jak? Kolorowy wyświetlacz pokazuje wynik, a timer co 30 sekund przypomina o zmianie strony.

Do tego miękka główka z włóknami DuPont z fluorem, cichy silnik (tylko 37 dB!), wodoodporność IPX7 i 40 dni pracy na ładowaniu przez USB-C. Wszystko zapakowane w lekką konstrukcję z podróżnym etui – gotowe na każdą wakacyjną przygodę. Cena? Około 279 zł, a spokój i zdrowe ząbki – bezcenne.

Oclean X Kids.

Podsumowując

Niezależnie od tego, czy jesteś fanem nowych technologii, minimalizmu, czy chcesz zadbać o dziecięcy uśmiech – Oclean ma coś dla Ciebie. Wspólny mianownik? Mobilność, trwałość, długi czas pracy i podróżne etui, które naprawdę robi różnicę. Bo o zęby warto dbać nie tylko w łazience – również w namiocie, na plaży czy w pociągu do Lizbony.

Pakując walizkę na wakacje, nie zapomnij o szczoteczce, która nadąży za Tobą. Twój uśmiech Ci podziękuje – i to nie tylko na selfie. Przy okazji sprawdź inne nasze artykuły z kategorii zdrowie.