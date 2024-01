Szok! Jurgen Klopp odchodzi z Liverpoolu! Znamy powód decyzji!

Prawdziwa bomba, która zaszokowała piłkarski świat. Jurgen Klopp zdecydował się na odejście z Liverpoolu. Niemiecki szkoleniowiec będzie pełnił swoją funkcję do końca trwającego sezonu!

Piątek smutnym dniem dla The Reds

Jurgen Klopp ogłosił sensacyjną decyzję, której nie spodziewał się absolutnie nikt. Niemiecki szkoleniowiec zadecydował, że wraz z końcem obecnego sezonu Premier League zakończy się jego przygoda z Liverpool FC.

Szok! Jurgen Klopp odchodzi z Liverpoolu! Niemiec podjął decyzję!

Niemiec, który na Anfield Road przybył w 2015 roku, przywrócił The Reds do chwały. W ciągu ostatnich 9 lat, Jurgen Klopp wraz z Liverpoolem sięgnął po najwyższe trofeum, czyli zwycięstwo Ligi Mistrzów w 2019 roku oraz pierwszy raz od 1990 roku w 2020 roku zdobył z Liverpoolem mistrzostwo Anglii.

Jurgen Klopp odchodzi z Liverpoolu

Klopp był jednym z tych szkoleniowców, których posada nie była zagrożona, niezależnie od wyników drużyny. Pomimo tego, że w zeszłym sezonie The Reds grali zdecydowanie słabiej, niż w poprzednich latach, to pozycja Niemca nie była podważana. Jego kontrakt opiewał jeszcze na dwa lata, do 2026 roku.

Niestety dla kibiców Liverpoolu, Jurgen Klopp już w listopadzie 2023 roku przekazał włodarzom klubu, że wraz z zakończeniem obecnego sezonu przestanie pełnić funkcję trenera Liverpoolu. Jako powód swojej decyzji podał wypalenie i brak energii do dalszego trenowania klubu z Anfield Road. Do tej pory poprowadził drużynę w 464 oficjalnych spotkaniach.

