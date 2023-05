Ostatnie kilka miesięcy dla polskiego sędziego i jego zespołu są niesamowicie udane. Okrzyknięty najlepszym sędzią na świecie, Szymon Marciniak będzie sędziował finał Ligi Mistrzów, który odbędzie się 10 czerwca w Stambule!

Kolejny wielki sukces Polaka

Polski sędzia cały czas wzbija się na szczyt światowego futbolu! W grudniu sędziował finał najważniejszej imprezy piłkarskiej na całym świecie. Jego postawa w finałowym meczu mundialu, w którym zmierzyła się Argentyna z Francją, zachwyciła nie tylko kibiców, ale piłkarzy i samego szefa związku sędziów, Pierluigiego Collinę.

Szymon Marciniak sędzią finału Ligi Mistrzów! Fot. Twitter/ Author Unknown

Pasmo sukcesów się nie kończy, ponieważ ogłoszono, że to właśnie Marciniak będzie sędziował finał Ligi Mistrzów! UEFA wyznaczyła go na głównego arbitra najważniejszego spotkania w europejskiej piłce klubowej. Ciekawe jest to, że Polak prowadził także mecz półfinałowy Manchester City – Real Madryt!

Szymon Marciniak będzie sędziował finał Ligi Mistrzów!

W finale, który odbędzie się 10 czerwca w Stambule, zmierzy się Manchester City wraz z Interem Mediolan. Okazuje się, że nie zabraknie tam polskich akcentów! Jak podała UEFA, Szymon Marciniak będzie sędziował finał Ligi Mistrzów. Jest to kolejne wyróżnienie w ostatnich miesiącach dla Polaka i jego zespołu – Tomasza Listkiewicza oraz Pawła Sokolnickiego.

To jednak nie wszystko, ponieważ za VAR również będą odpowiadać Polacy – przed monitorami zasiądą Tomasz Kwiatkowski oraz Bartosz Frankowski. Na sędziego technicznego wytypowany został Istvan Kovacs, asystentem rezerwowym Vasile Florin Marinescu, a wsparciem VAR będzie Marco Fritz.

Pełen skład sędziów na finał Ligi Mistrzów!

Źródło: Jakub Kwiatkowski Twitter