Tabletem Xiaomi 6S Pro posterujesz autem. Tak jak w grze!

Podczas targów MWC 2024 gigant z Państwa Środka zaprezentował swój nowy tablet Xiaomi 6S Pro z ekranem 12,4-cala, który w przyszłości pozwoli Ci na sterowanie autem producenta i zwiększy twoją produktywność. To prawdziwa moc ekosystemu!

HyperOS kluczową rolą w działaniu auta

Kiedy Xiaomi przedstawiało swoją wizję auta, firma zapowiedziała, że ekosystem będzie odgrywał ogromną rolę w jego działaniu. Gigant technologiczny nie rzuca słów na wiatr, ponieważ najnowsze urządzenia tworzone są obecnie z myślą “Człowiek x Samochód x Dom”, gdzie pojazd elektryczny odgrywa kluczową rolę w strategii rozwoju firmy.

Przeczytaj także: Xiaomi 14 zatrzęsie rynkiem smartfonów. Po prostu go kup

Samochód Xiaomi SU7 w dużej mierze, będzie opierał swoje działanie na ekosystemie HyperOS, dlatego też producent postanowi zaktualizować swoją ofertę urządzeń. Wraz z prezentacją najnowszej serii smartfonów Xiaomi 14, urządzeń AIoT oraz modelu SU7, Xiaomi chce podkreślić swoją rolę w dziedzinie innowacji technologicznych, przedstawiając najnowszy tablet Xiaomi 6S PRO 12.4!

Xiaomi 6S Pro 12.4 to nowy tablet giganta. Fot. mat. prasowe

Produktywność i wydajność w rękach

Tablet Xiaomi 6 Pro 12.4 to urządzenie stworzone z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, który potrzebują wydajnego sprzętu do zwiększenia swojej produktywności. Producent zastosował tutaj ekran o proporcjach 3:2 i przekątnej 12,4-cala, który wyświetla obraz w rozdzielczości 3K (3048 x 2032 pikseli i gęstości pikseli na poziomie 394 ppi). Ekran ten zapewnia odświeżanie na poziomie 144 Hz, dzięki czemu obraz jest płynny, z kolei wysoka rozdzielczość gwarantuje ostry, szczegółowy obraz, który daje użytkownikowi poczucie komfortu podczas czytania, edycji zdjęć i grafik oraz grania w najnowsze tytuły.

W tablecie 6S Pro 12.4 producent zastosował ekran o proporcjach 3:2 i przekątnej 12,4-cala, który wyświetla obraz w rozdzielczości 3K Fot. mat. prasowe Na pokładzie znajdziemy m.in. wydajny procesor Snapdragon 8 Gen 2 oraz baterię o pojemności 10 000 mAh! Fot. mat. prasowe

W celu zapewnienia jak największej wydajności podczas wymagających zadań oraz codziennego użytkowania tablet Xiaomi 6S Pro 12.4 działa na procesorze Snapdragon Gen 2. Do tego należy dodać także baterię o pojemności 10000 mAh, która obsługuje ładowanie z mocą HyperChargeo 120 W. Tablet ten działa długo, a ładuje się krótko, co przekłada się na niezawodność i mobilność urządzenia.

Tablet Xiaomi 6S Pro pozwoli na sterowanie autem

Xiaomi 6S Pro 12.4 pracuje na systemie operacyjnym Xiaomi HyperOS, który wprowadza trzy nowe funkcje: Home Screen+, Cross-device Collaboration i Xiaomi Smart Hub dla nowego standardu łączności z innymi urządzeniami.

Funkcja Home Screen+ daje użytkownikowi możliwość interakcji ze smartfonem, bezpośrednio z ekranu tabletu. Dzięki niej możemy m.in. odpowiadać na wiadomości czy odbierać połączenia, bez konieczności podchodzenia do telefonu. Z kolei Cross-device Collaboration umożliwia korzystanie z funkcji fotografowania na różnych urządzeniach w aplikacji Notatki, ułatwiając tworzenie treści wizualnych. Xiaomi Smart Hub łączy do siedmiu urządzeń Xiaomi AIoT jednocześnie, co daje użytkownikowi dostęp do ich ekosystemu.

Wydajność i funkcjonalność to wielkie zalety nowego tabletu Xiaomi. Fot. mat. prasowe

Samochód Xiaomi SU7 ma opierać się na tym systemie, dlatego też niewykluczone, że ekosystem pozwoli na sterowanie funkcjami elektrycznego samochodu producenta.

Funkcja Tap-to-Share w połączeniu z NFC pozwala na łatwe udostępnianie plików pomiędzy urządzeniami, a tryb Director w aplikacji kamery przekształca tablet i smartfon w profesjonalne narzędzie do monitorowania, umożliwiając przechwytywanie obrazu w wysokiej jakości.

Dodatki i dostępność tabletu

Tablet Xiaomi 6S Pro 12.4 został wyceniony przez producenta na 2999 złotych. W tej cenie dostajemy urządzenie w konfiguracji 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB na dane. Model ten dostępny jest w jednej wersji kolorystycznej, jaką jest Graphite Grey.

Do tabletu można dokupić kilka przydatnych akcesoriów, które zwiększą naszą produktywność. Producent, wraz z premierą Xiaomi 6S Pro 12.4, zaprezentował wszechstronny rysik Xiaomi Focus Pen z 8192 poziomami czułości na nacisk i częstotliwością próbkowania na poziomie 240 Hz oraz klawiaturę Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard. Dzięki tym urządzeniom tablet w kilka sekund przekształca się w stację roboczą.

Do tabletu możemy dokupić akcesorium w postaci klawiatury. Fot. mat. prasowe Rysik zwiększy możliwości pracy z tabletem Xiaomi. Fot. mat. prasowe

Źródło: opr. wł./info. prasowa