Tani składany smartfon? Ten model kosztuje mniej niż 2500 zł

Tani składany smartfon to oksymoron? ZTE pokazuje, że nie! Podczas tragów MWC w Barcelonie chiński producent przedstawił swojego składaka, którego cena nie przekracza 2500 złotych. Co zaoferuje ten budżetowy model Nubia Flip 5G?

ZTE dołącza do grona producentów ze składanymi smartfonami

ZTE Nubia Flip 5G to pierwszy składany smartfon producenta, który trafi na ogólnoświatowy rynek. Urządzenie to przede wszystkim zaskakuje niską ceną, która jest wręcz niespotykana w przypadku tego typu telefonów. Ten kompaktowy telefon może namieszać na rynku tego typu modeli.

Składany smartfon może być tanie? Tak, model Nubia Flip 5G od ZTA ma kosztować mniej niż 2500 zł. Fot. mat. prasowe

Producent zastosował w nim duży i przejrzysty ekran o przekątnej 6,9-cala z rozdzielczością 2790×1188 pikseli i o odświeżaniu do 120 Hz. Z kolei na zewnątrz znajdziemy niewielki, okrągły ekran wyświetlający najprawdopodobniej podstawowe informacje i powiadomienia. Producent nie zdradził jego specyfikacji i funkcjonalności.

Tani składany smartfon o dobrej wydajności

Co mam na myśli, pisząc “tani składany smartfon”? Sugerowana cena detaliczna producenta wynosi 599 USD, co w przeliczeniu na złotówki wynosi ok. 2390 złotych. Co oprócz wspomnianych ekranów dostajemy w tej cenie? Nubia Flip 5G pracuje na wydajnym, choć już nie najnowszym procesorze Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, a ten wspierany jest przez 8 GB pamięci RAM. Na dane użytkownika przewidziano dysk o pojemności 256 GB.

Zewnętrzny, czyli główny obiektyw oferuje 50 Mpix wraz ze wsparciem sztucznej inteligencji, natomiast kamera do selfie to 16-megapikselowa jednostka. Tani składany smartfon, jak sama nazwa sugeruje, obsługuje łączność 5G. Model Nubia Flip 5G wyposażono w baterię o pojemności 4310 mAh z ładowaniem do 33 W.

Pomimo tego, że ZTE Nubia Flip 5G przeznaczony jest do globalnej dystrybucji, to jednak nie ma informacji, czy pojawi się w Polsce.

Źródło: opr.wł./info. prasowa